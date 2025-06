Boralex annonce la nomination de Robin Deveaux au poste de premier vice-président et directeur général, Amérique du Nord

MONTRÉAL, 12 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) est heureuse d’annoncer la nomination de Robin Deveaux au poste de premier vice-président et directeur général, Amérique du Nord. Il succède dès maintenant à Hugues Girardin, qui prendra sa retraite le 31 décembre 2025. D’ici là, M. Girardin agira à titre de conseiller - transition auprès de la direction, afin de faciliter le relais des responsabilités.

Professionnel chevronné de la finance, Robin Deveaux cumule plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des énergies renouvelables et des services professionnels. Il est nommé vice-président principal et directeur général après avoir occupé les postes de vice-président finance, puis de premier vice-président principal, finance et gestion des actifs pour l’Amérique du Nord chez Boralex.

Depuis son arrivée chez Boralex, il s’est distingué par son leadership mobilisateur, son esprit stratégique et sa capacité à faire avancer les projets dans un contexte en constante évolution. Ces qualités demeureront clés dans ses nouvelles fonctions, alors que la Société s’apprête à dévoiler sa Stratégie à l’horizon 2030.

« Je suis honoré de la confiance qui m’est accordée et j’aborde ce nouveau défi avec beaucoup d'humilité. J’ai énormément de respect pour le travail accompli par Hugues et pour l’expertise de nos équipes. Ensemble, nous allons poursuivre notre mission avec rigueur et ambition, en misant sur la collaboration, la proximité avec les communautés et l’excellence dans la réalisation de nos projets », a affirmé Robin Deveaux.

Après une carrière exceptionnelle de 34 ans, Hugues Girardin laisse derrière lui un héritage solide et inspirant. Acteur clé de la croissance de Boralex, il a contribué à développer, construire et faire rayonner nos actifs. Il a toujours été guidé par la volonté de s’ancrer dans les communautés, de créer une valeur durable pour nos investisseurs et parties prenantes, et de mobiliser les équipes autour d’une vision commune.

« C’est une immense fierté d’avoir accompagné la croissance de Boralex pendant toutes ces années et d’avoir pu contribuer, à ma façon, au développement de projets d’énergie renouvelable toujours plus innovants et porteurs pour les régions qui les accueillent. Je suis heureux de passer le flambeau à Robin, dont le leadership et la vision sont parfaitement alignés avec les ambitions de l’entreprise », a souligné Hugues Girardin.

« Je tiens à remercier chaleureusement Hugues pour son engagement de tous les instants et sa contribution exceptionnelle à notre succès collectif. Je félicite également Robin pour sa nomination : sa passion pour notre mission, combinée à son expérience terrain, représentent des atouts précieux pour notre avenir », a conclu Patrick Decostre, président et chef de la direction de Boralex.

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a augmenté de plus de 50 % et elle s’établit aujourd’hui à plus de 3,2 GW. Nous développons un portefeuille de projets en développement et chemin de croissance de 8 GW dans l'éolien, le solaire et le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

