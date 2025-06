Genetec enrichit Security Center SaaS de nouvelles fonctionnalités puissantes

La plateforme flexible et ouverte offre aux professionnels de la sécurité et aux intégrateurs la liberté de déployer et de faire évoluer la sécurité physique comme ils l’entendent

MONTRÉAL, 12 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), le leader mondial des logiciels de sécurité physique d’entreprise, annonce aujourd’hui de nouvelles mises à jour pour Security Center SaaS, la solution professionnelle de sécurité à la demande (Security-as-a-Service) de la société. Depuis son lancement, Genetec a doté la plateforme de nouvelles fonctionnalités tous les 12 jours, lui permettant ainsi de proposer une solution SaaS flexible, ouverte et continuellement enrichie pour répondre aux besoins de toute opération de sécurité moderne.

Security Center SaaS combine la vidéosurveillance, le contrôle d’accès, la recherche criminalistique, la surveillance des intrusions, l’automatisation et d’autres fonctionnalités avancées dans une seule et même solution. Conçue pour fonctionner entièrement dans le cloud ou dans une configuration hybride pouvant inclure des systèmes sur site, elle offre aux organisations la liberté de choisir comment elles gèrent et adaptent leur infrastructure de sécurité. Avec les dernières mises à jour, la prise en charge des caméras directement connectées au cloud est étendue, les capacités d’enregistrement en périphérie sont améliorées et de nouvelles intégrations d’analyses tierces sont disponibles, renforçant ainsi le rythme d’innovation de la plateforme et son engagement en faveur du choix des clients.

Contrairement aux solutions SaaS propriétaires, Security Center SaaS permet aux professionnels de la sécurité et aux partenaires distributeurs de choisir le matériel qui correspond le mieux à leurs besoins, sans être liés à un seul fournisseur. Son architecture ouverte prend en charge une large gamme d’appareils Axis, Bosch et i-PRO, notamment les caméras directement connectées au cloud, PTZ et fisheye (désormais avec correction automatique de la distorsion). Les organisations peuvent connecter leurs appareils de contrôle d’accès, caméras et panneaux d’intrusion non compatibles avec le cloud à l’aide de dispositifs Genetec, évitant ainsi les coûts liés au remplacement du matériel existant.

Cette flexibilité s’étend également aux modèles de déploiement. Security Center SaaS offre aux organisations un contrôle total sur leur migration vers le cloud, en prenant en charge les infrastructures cloud natives, sur site ou une combinaison des deux.

Les vidéos peuvent être stockées en périphérie ou dans le cloud, en fonction de la bande passante, des politiques ou des besoins opérationnels, avec une gestion centralisée via des applications Web et mobiles. La nouvelle capacité d’enregistrement en périphérie via des cartes SD permet le stockage en local sur la caméra, tandis que les profils d’enregistrement permettent de définir facilement comment et où les vidéos sont capturées sur plusieurs appareils.

Grâce à la prise en charge intégrée de WebRTC, la plateforme permet également la diffusion vidéo en pair-à-pair directement depuis les caméras vers une interface Web. Cela réduit le temps de chargement des vidéos et la consommation de bande passante, offrant ainsi une solution idéale pour la surveillance en direct, les contrôles ponctuels et les déploiements à grande échelle, sans nécessiter de configuration supplémentaire.

Security Center SaaS simplifie la gestion des environnements multisites dans divers secteurs tels que la vente au détail, l’éducation, les campus d’entreprise, les banques, les soins de santé et les infrastructures urbaines. Les opérateurs peuvent gérer les systèmes à partir d’un centre d’opérations de sécurité (SOC) centralisé ou à distance via des applications Web et mobiles. Les alertes en temps réel permettent aux équipes de réagir rapidement et de manière cohérente, tandis que son architecture ouverte facilite l’intégration de technologies partenaires qui renforcent encore ces capacités.

Par exemple, les nouvelles analyses de détection des armes à feu de Bosch peuvent déclencher des alertes immédiates et lancer un flux d’associations « événement-action » dès qu’une arme est identifiée, aidant ainsi les équipes de sécurité à agir de manière décisive lorsque cela est le plus important.

« Genetec redéfinit ce que signifie le SaaS pour la sécurité physique. Il ne s’agit pas seulement de passer au cloud, mais aussi d’offrir aux clients et aux intégrateurs la flexibilité nécessaire pour créer, faire évoluer et développer leurs systèmes », déclare Christian Morin, vice-président de l’ingénierie produit chez Genetec Inc. « Security Center SaaS se distingue en unifiant les fonctions de sécurité physique sur une seule plateforme, en ajoutant continuellement de nouvelles fonctionnalités cloud natives, tout en prenant en charge le matériel et les modèles de déploiement sur lesquels les organisations s’appuient déjà. »

Pour plus d’informations sur les dernières améliorations apportées à Security Center SaaS, Genetec organise un webinaire le 19 juin à 12h00 EST : https://www.genetec.com/a/security-center-saas-spring25

Pour plus d’informations sur Genetec, rendez-vous sur www.genetec.com/fr.

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une entreprise technologique internationale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Le portefeuille de solutions de la société permet aux entreprises, aux gouvernements et aux communautés du monde entier de sécuriser les personnes et les biens, tout en améliorant l’efficacité opérationnelle et en garantissant le respect de la vie privée.

Genetec fournit les meilleurs produits au monde pour la gestion vidéo, le contrôle d’accès et la RAPI, tous basés sur une architecture ouverte et conçus avec la cybersécurité au cœur de leur développement. Le portefeuille de la société comprend également des solutions de détection d’intrusion, d’interphonie et de gestion des preuves numériques.

Genetec, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, compte plus de 42 500 clients, qu’elle accompagne via un vaste réseau de partenaires distributeurs et de consultants certifiés dans plus de 159 pays.

Pour plus d’informations sur Genetec, rendez-vous sur : www.genetec.com/fr

© Genetec Inc., 2025. GenetecMC et le logo Genetec sont des marques commerciales de Genetec Inc., qui peuvent être déposées ou en attente de dépôt dans plusieurs juridictions. Les autres marques commerciales citées dans ce document appartiennent à leurs fabricants ou éditeurs respectifs.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c340fc3b-f16c-4be0-898b-0fd2a719b6e8/fr

Contact presse: Amérique du Nord Véronique Froment Bubble Agency Veroniquef@bubbleagency.com Tel: +1 603.537.9248 Ou Kim Velasco Bubble Agency KimV@bubble agency.com Tel: +1 760.587.9916

Genetec enrichit Security Center SaaS de nouvelles fonctionnalités puissantes La plateforme Genetec Security Center SaaS, flexible et ouverte, permet aux professionnels de la sécurité et aux intégrateurs de déployer et d’adapter la sécurité physique selon leurs besoins.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.