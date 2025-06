"Un incontro con la cultura cinese: la Settimana della cultura del Gran Canale dello Jiangsu" arriva in Europa, inaugurando un nuovo capitolo negli scambi culturali sino-stranieri.

NANCHINO, Cina, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dal 9 al 13 giugno, il Gran Canale della Cina, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, "sfocerà" simbolicamente nel cuore di Bruxelles. La "Settimana dello Jiangsu" di quest'anno, incentrata sulla cultura del Gran Canale, offre un'introduzione approfondita alle origini del canale e al suo ruolo fondamentale nel plasmare l'identità dello Jiangsu.

È possibile consultare lo snippet a corredo di questo annuncio al link di seguito.

Il 10 giugno (ora locale) si è tenuta la cerimonia di apertura della "Settimana dello Jiangsu" presso Place de la Monnaie a Bruxelles. Contemporaneamente ha debuttato la mostra a tema "Un canale millenario, il fascino dello Jiangsu". Divisa in quattro sezioni (storia, paesaggi, patrimonio culturale immateriale e cucina), la mostra mette in luce in modo vivido il fascino storico e la vita culturale lungo il tratto del Gran Canale che attraversa lo Jiangsu.

L'ex primo ministro belga Yves Leterme ha affermato che Belgio e Cina condividono una lunga storia di fruttuosi scambi e cooperazione. Negli ultimi anni, il Belgio e la provincia dello Jiangsu hanno avviato una collaborazione altamente produttiva in settori quali il commercio e gli scambi culturali. Ha espresso la speranza di un dialogo e di un'interazione più profondi nella sfera culturale tra le due parti.

Su un enorme schermo interattivo largo 14 metri e alto 4 metri, l'opera d'arte digitale The Legend of the Grand Canal riporta nitidamente in vita i 2.500 anni di storia del Gran Canale, i suoi scavi, la sua evoluzione e il suo fiorente passato. L'opera cattura anche la bellezza naturale del canale nelle quattro stagioni e gli scenari vivaci che un tempo ne caratterizzavano le rive.

Parallelamente alla mostra, in Belgio e Croazia si svolgeranno anche una serie di eventi interessanti, tra cui la rassegna culturale "Il patrimonio dei canali risplende in Europa: alla scoperta del patrimonio culturale immateriale lungo il Gran Canale", ecc. Questi eventi, permeati dalla grazia e dalla profondità dello Jiangsu, mirano a svelare al pubblico europeo un percorso culturale vivido e fluido, facendo rivivere oltre i confini il patrimonio vivente del Gran Canale.

Fonte: Un incontro con la cultura cinese: Settimana della cultura del Gran Canale dello Jiangsu

Referente: Sig. Lin, telefono: 86-10-63074558

