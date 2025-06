EBC Financial Group Melancarkan Lebih Daripada 100 CFD ETF AS, Memperkukuhkan Kepelbagaian Pelaburan untuk Pelanggan Global

Suite CFD ETF Baharu Menyampaikan Tema Pasaran Global serta Akses & Fleksibiliti Masa Nyata

LONDON, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) telah mengumumkan pelancaran lebih daripada 100 CFD Dana Dagangan Bursa (ETF) baharu yang disenaraikan di Amerika Syarikat, sekaligus memperluaskan rangkaian produk pelbagai asetnya dan menawarkan pelanggan global akses yang lebih mendalam kepada peluang dagangan bertema yang pelbagai. Pelancaran ini menyerlahkan komitmen berterusan EBC dalam menyediakan alatan bertaraf institusi merentasi kelas aset, yang disokong oleh fleksibiliti, ketelusan dan kecekapan.

Penawaran baharu ini merangkumi ETF yang disenaraikan di NYSE dan NASDAQ, diterbitkan oleh pengurus aset terkemuka seperti Vanguard, iShares (BlackRock), dan State Street Global Advisors. Liputan tematiknya meliputi pelbagai naratif makro global dan sektoral.

“Pengembangan ini mencerminkan visi kami untuk menghubungkan reka bentuk produk pintar dengan keperluan pasaran,” kata David Barrett, Ketua Pegawai Eksekutif EBC Financial Group (UK) Ltd. “Produk baharu ini merupakan evolusi semula jadi bagi pedagang yang mencari pendedahan yang disasarkan dengan fleksibiliti strategi yang lebih besar. Di EBC, kami sedang membina ekosistem yang memperkasakan ketepatan dan prestasi.”

Akses Bertema Bertemu Fleksibiliti Taktikal

Instrumen berkaitan ETF tambahan merangkumi pelbagai pendedahan pasaran, termasuk pengagihan geografi seperti iShares MSCI Brazil ETF; strategi yang memberi tumpuan kepada pendapatan tetap seperti iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund serta indeks berasaskan sektor atau komoditi termasuk United States Oil Fund LP dan Vanguard Health Care ETF. Tema-tema lain termasuk bakul berkaitan dividen, ekuiti saiz sederhana dan penjejakan indeks berasaskan gaya.

Perkembangan ini mencerminkan minat industri yang semakin meluas terhadap instrumen yang meniru arah aliran dalam peruntukan aset tanpa pemilikan langsung sekuriti asas. Di banyak pasaran, produk indeks yang condong kepada sektor dan berasaskan gaya semakin relevan di ketika peserta mencari kaedah yang lebih fleksibel untuk menyelaraskan diri dengan naratif global.

Dari segi sejarah, ETF yang menjejaki kitaran ekonomi tertentu—seperti pemulihan komoditi atau lantunan semula pasaran baru muncul—telah menunjukkan perbezaan dalam prestasi. Sebagai contoh, iShares MSCI Brazil ETF jelas mengatasi prestasi S&P 500 semasa tempoh pemulihan pasca pandemik pada tahun 2021, sekali gus menyerlahkan bagaimana instrumen bertema boleh menyimpang daripada indeks menyeluruh bergantung kepada kitaran pasaran.

Penambahan ini berfungsi sebagai idea perdagangan kendiri serta instrumen pelengkap kepada rangkaian produk sedia ada EBC, membolehkan penstrukturan portfolio termaju dan perdagangan bertema yang lebih strategik.

Pendedahan Lebih Pintar: Leveraj, Jualan Singkat dan Kecekapan Kos dalam Satu Produk

Berbanding pelaburan langsung dalam ETF, pendekatan ini menawarkan beberapa kelebihan utama apabila pedagang mendapat manfaat daripada struktur kos yang dipermudahkan, tanpa yuran pengurusan dana tradisional atau komisen broker. Fleksibiliti untuk mengambil posisi panjang dan pendek membolehkan perdagangan strategik tanpa mengira arah pasaran, manakala penggunaan leveraj meningkatkan kecekapan modal dan potensi pulangan. Perdagangan ini dilaksanakan secara masa nyata melalui platform yang diiktirafkan oleh EBC, memberikan akses lancar kepada peluang pasaran.

Sepanjang kitaran pasaran utama—seperti pemulihan berbentuk-V pasca pandemik pada tahun 2021—ETF bertema tertentu seperti iShares MSCI Brazil ETF telah menunjukkan prestasi jauh lebih baik berbanding indeks menyeluruh seperti S&P 500. Portfolio kami membolehkan pedagang menyertai aliran serupa, menyesuaikan diri dengan pantas terhadap dinamik pasaran yang berubah-ubah dengan ketepatan dan kelajuan yang diidamkan.

Langkah Permulaan

Produk-produk ini boleh diakses dengan mendaftar di www.ebc.com untuk memulakan perdagangan simulasi atau secara langsung.

Perihal EBC Financial Group

Ditubuhkan di daerah kewangan yang dihormati di London, EBC Financial Group (EBC) merupakan jenama global yang terkenal dengan kepakarannya dalam pembrokeran kewangan dan pengurusan aset. Melalui entiti yang dikawal selia dan beroperasi di pelbagai pusat kewangan utama dunia—termasuk di United Kingdom, Australia, Kepulauan Cayman, Mauritius dan negara-negara lain—EBC memberikan akses kepada pelabur runcit, profesional dan institusi untuk menerokai pelbagai pasaran global serta peluang dagangan merangkumi mata wang, komoditi, saham dan indeks.

Diiktiraf dengan pelbagai anugerah, EBC komited untuk mendukung piawaian etika dan dilesenkan serta dikawal selia dalam bidang kuasa masing-masing. EBC Financial Group (UK) Limited dikawal selia oleh Financial Conduct Authority (FCA) UK; EBC Financial Group (Cayman) Limited dikawal selia oleh Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd dan EBC Asset Management Pty Ltd dikawal selia oleh Australian Securities and Investments Commission (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd diberikan kuasa dan dikawal selia oleh Financial Services Commission Mauritius (FSC).

Teras EBC terdiri daripada pasukan veteran industri dengan lebih 40 tahun pengalaman dalam institusi kewangan utama. EBC telah mengharungi kitaran ekonomi utama dari Plaza Accord dan krisis franc Swiss 2015 hingga pergolakan pasaran akibat pandemik COVID-19. Kami memupuk budaya yang mengutamakan integriti, rasa hormat dan keselamatan aset pelanggan, memastikan setiap hubungan pelabur dikendalikan dengan kesungguhan yang sewajarnya.

Sebagai Rakan Kongsi Pertukaran Asing Rasmi FC Barcelona, EBC menawarkan perkhidmatan khusus di rantau seperti Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika dan Oceania. Melalui kerjasama dengan United to Beat Malaria, EBC menyumbang kepada inisiatif kesihatan global. EBC juga menyokong siri penglibatan awam 'What Economists Really Do' oleh Jabatan Ekonomi Universiti Oxford yang membantu untuk membetulkan kecelaruan terhadap ekonomi dan aplikasinya kepada cabaran utama masyarakat serta memupuk pemahaman dan dialog awam yang lebih luas.

https://www.ebc.com/

Hubungan Media:

Savitha Ravindran

Pengurus Perhubungan Awam Global

savitha.ravindran@ebc.com

Michelle Siow

Pengarah Jenama & Komunikasi

michelle.siow@ebc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.