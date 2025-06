EBC Financial Group Meluncurkan lebih dari 100 CFD ETF A.S., Memperkuat Diversifikasi bagi Klien Global

Rangkaian CFD ETF Baru Memberikan Tema Pasar Global serta Akses & Fleksibilitas Waktu Nyata

LONDON, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) telah mengumumkan peluncuran lebih dari 100 CFD Exchange-Traded Fund (ETF) baru yang terdaftar di bursa A.S., memperluas rangkaian produk multiasetnya dan menawarkan akses lebih dalam kepada klien global terhadap peluang trading tematik dan terdiversifikasi. Peluncuran ini menyoroti komitmen berkelanjutan EBC untuk menyediakan alat bantu berkelas institusional di seluruh kelas aset, yang didukung oleh fleksibilitas, transparansi, dan efisiensi.

Penawaran baru ini mencakup ETF yang terdaftar di bursa NYSE dan NASDAQ, yang diterbitkan oleh manajer aset terkemuka seperti Vanguard, iShares (BlackRock), dan State Street Global Advisors. Cakupan tematik meliputi beragam narasi makroekonomi global dan sektor industri.

“Ekspansi ini mencerminkan visi kami untuk menjembatani desain produk cerdas dengan relevansi pasar,” ungkap David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd. “Produk baru ini merupakan evolusi alami bagi para trader yang mencari eksposur tertarget dengan fleksibilitas strategis lebih besar. Di EBC, kami menciptakan ekosistem yang mendukung ketepatan dan kinerja secara optimal.”

Akses Tematik Bertemu Fleksibilitas Taktis

Instrumen terkait ETF tambahan mencakup berbagai eksposur pasar, termasuk alokasi geografis seperti ETF iShares MSCI Brazil; strategi yang berfokus pada pendapatan tetap seperti iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund; dan indeks berbasis sektor atau komoditas termasuk United States Oil Fund LP dan ETF Vanguard Health Care. Tema lainnya mencakup portofolio berbasis dividen, ekuitas kapitalisasi menengah, dan produk yang mengikuti indeks berdasarkan gaya investasi.

Perkembangan ini mencerminkan minat industri yang lebih luas terhadap instrumen yang mencerminkan tren alokasi aset tanpa kepemilikan langsung atas sekuritas yang mendasarinya. Di banyak pasar, produk indeks yang berfokus pada sektor dan berdasarkan gaya investasi semakin relevan ketika para peserta mencari cara yang fleksibel untuk menyelaraskan dengan narasi global.

Secara historis, ETF yang mengikuti siklus ekonomi tertentu—seperti pemulihan komoditas atau kebangkitan pasar negara berkembang—mampu memberikan kinerja berbeda dan sering kali lebih unggul. ETF iShares MSCI Brazil, misalnya, secara signifikan mengungguli S&P 500 selama periode pemulihan pascapandemi pada tahun 2021, yang menyoroti bagaimana instrumen tematik bisa memiliki pergerakan harga yang berbeda dibandingkan indeks pasar yang lebih luas, tergantung pada siklus pasar.

Penambahan ini berfungsi sebagai ide trading yang berdiri sendiri dan instrumen pelengkap bersama jajaran produk EBC yang ada, yang memungkinkan penataan portofolio tingkat lanjut dan trading tematik.

Eksposur Lebih Cerdas: Leverage, Shorting, dan Efisiensi Biaya dalam Satu Produk

Dibandingkan dengan investasi ETF langsung, investasi ini memiliki beberapa keunggulan utama karena para trader mendapatkan keuntungan dari struktur biaya yang disederhanakan, tanpa biaya pengelolaan dana tradisional atau komisi pialang. Fleksibilitas untuk mengambil posisi long maupun short memungkinkan trading strategis tanpa tergantung pada arah pasar, sementara itu penggunaan leverage meningkatkan efisiensi modal dan potensi hasil investasi. Trading ini dilakukan secara waktu nyata melalui platform EBC yang telah diakui, sehingga memberikan akses yang mulus ke berbagai peluang pasar.

Selama siklus pasar utama, misalnya pemulihan berbentuk huruf V pascapandemi tahun 2021—ETF tematik tertentu, seperti ETF iShares MSCI Brazil, mengungguli secara signifikan indeks yang lebih luas seperti S&P 500. Portofolio kami memungkinkan para trader untuk berpartisipasi dalam tren serupa, sehingga cepat beradaptasi terhadap perubahan dinamika pasar dengan ketepatan dan kecepatan.

Memulai

Produk-produk ini dapat diakses dengan mendaftarkan diri di www.ebc.com untuk memulai trading simulasi atau langsung.

Tentang EBC Financial Group

Didirikan di distrik keuangan terkemuka di London, EBC Financial Group (EBC) adalah merek global yang terkenal akan keahliannya di bidang broker keuangan dan manajemen aset. Melalui entitas teregulasinya yang beroperasi di berbagai yurisdiksi keuangan utama—termasuk Inggris Raya, Australia, Kepulauan Cayman, Mauritius, dan lainnya—EBC memungkinkan investor ritel, profesional, dan institusional untuk mengakses berbagai peluang trading dan pasar global, termasuk mata uang, komoditas, saham, dan indeks.

EBC, yang mendapatkan pengakuan dari berbagai penghargaan yang diterimanya, berkomitmen untuk menjunjung tinggi standar etika dan berlisensi serta diregulasi dalam yurisdiksi masing-masing. EBC Financial Group (UK) Limited diregulasi oleh Financial Conduct Authority (FCA) Inggris Raya; EBC Financial Group (Cayman) Limited diregulasi oleh Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, dan EBC Asset Management Pty Ltd diregulasi oleh Australia's Securities and Investments Commission (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd diotorisasi dan diregulasi oleh Financial Services Commission (FSC) Mauritius.

Bagian terpenting di EBC adalah tim veteran industri yang memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun dalam lembaga keuangan besar. Kami telah mengarungi berbagai siklus ekonomi penting, dari Perjanjian Plaza dan krisis franc Swiss pada tahun 2015 hingga pergolakan pasar akibat pandemi COVID-19. Kami memupuk budaya yang mengutamakan integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien, dengan memastikan setiap hubungan investor benar-benar diperlakukan sebagaimana mestinya.

Sebagai Mitra Resmi Valuta Asing FC Barcelona, EBC menawarkan layanan spesialisasi di seluruh Asia, Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. Melalui kemitraannya dengan United to Beat Malaria, perusahaan ini berkontribusi pada beragam prakarsa kesehatan global. EBC juga mendukung rangkaian kegiatan keterlibatan publik 'Apa yang Sebenarnya Dilakukan Para Ekonom (What Economists Really Do)' yang diselenggarakan oleh Departemen Ekonomi Universitas Oxford, yang membantu mengungkap misteri ekonomi dan penerapannya pada berbagai tantangan utama masyarakat, dalam rangka mendorong terciptanya pemahaman dan dialog publik yang lebih baik.

Legal Disclaimer:

