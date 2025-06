Wyncor signe un partenariat stratégique avec Warner Bros. pour lancer une collection Miraball surprises exclusive Harry Potter™ et DC Comics™

Miraball surprise™ devient le support officiel de deux univers cultes, avec une première commercialisation sur toute l’Europe dès le 4e trimestre 2025

PARIS, 12 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wyncor, première Toys Tech mondiale et acteur de référence des jouets à collectionner nouvelle génération, annonce la signature d’un accord de licence avec Warner Bros. Discovery pour les franchises emblématiques Harry Potter™ et DC Comics™. Cette collaboration donnera naissance à une collection exclusive de Miraball surprise™ sous licence officielle, avec une première commercialisation sur toute l’Europe dès le quatrième trimestre 2025.

Phénomène mondial avec près de 4 millions d’unités vendues en 18 mois, Miraball surprise™ est une peluche compressée à mémoire de forme dissimulée dans une boule surprise. Pour cette édition spéciale, Wyncor proposera 6 personnages iconiques à collectionner, chacun accompagné de 5 surprises à découvrir dans la boule. Prix public conseillé : 7,99 €.

« Chez Warner Bros., nous cherchons en permanence à proposer aux fans de nouvelles façons de vivre leurs univers préférés. Le concept Miraball surprise™ nous a immédiatement séduits : ludique, innovant, et parfaitement adapté aux attentes d’un public intergénérationnel. Ce partenariat avec Wyncor est une opportunité de rendre nos personnages emblématiques encore plus accessibles et attachants. »

— Marie Lemoine, Licensing Director France & Benelux, Warner Bros. Discovery Consumer Products

Wyncor, qui est également à l’origine des marques Kwaaks™ (canards en peluche personnalisables) et Swop Pops™ (sacs personnalisables avec accessoires clipsables), est déjà présent dans plus de 20 000 points de vente à travers le monde. Cette nouvelle collaboration vise une double cible stratégique : les enfants, mais aussi les kidultes, adultes collectionneurs représentant près de 30 % du marché du jouet en Europe selon Circana (2023).

« Créer un pont entre notre technologie Miraball surprise™ et les licences les plus iconiques du divertissement est un tournant pour Wyncor. Ce partenariat nous fait entrer dans une nouvelle ère de collection émotionnelle et de storytelling produit. »

— Julian Jacob, CEO & fondateur de Wyncor

Une convergence entre innovation, pop culture et jouet d’impulsion

Miraball surprise™ s’impose comme le format idéal pour faire découvrir les univers Warner Bros. de manière ludique, sensorielle et mobile. La collection proposera notamment Harry, Hermione, Batman, Wonder Woman, avec d’autres surprises à venir.

En s’appuyant sur un format compact et attractif, la collection Miraball surprise™ s’inscrit dans la catégorie des jouets d’impulsion, ces produits à achat spontané qui enregistrent des taux de rotation élevés en retail. Ce positionnement stratégique offre une réponse parfaite à la demande croissante de petits plaisirs accessibles et collectionnables, avec une forte dimension de surprise et de fidélisation.

Un lancement événementiel est prévu à l’automne 2025, avec une stratégie retail et digitale déployée à grande échelle.

À propos de Wyncor

Fondée en 2023, Wyncor est une Toys Tech en forte croissance, présente dans plus de 40 pays. La marque conçoit des jouets innovants, à collectionner, pensés pour l’ère des réseaux sociaux. Ses gammes phares incluent Miraball surprise™, Kwaaks™ et Swop Pops™, avec près de 4 millions d’unités écoulées en seulement 18 mois.

À propos de Warner

Warner Bros. Discovery Consumer Products (WBDCP), division de Warner Bros. Discovery Global Brands and Experiences, développe des expériences de marque innovantes à travers des partenariats, des produits sous licence et des événements immersifs. En s’appuyant sur l’un des plus vastes portefeuilles de franchises au monde – dont Harry Potter™, DC Comics™, Looney Tunes™, Game of Thrones™, Friends™ ou encore Barbie™ – WBDCP connecte des millions de fans à leurs univers préférés à travers des produits et expériences de consommation uniques.

Loïc Bremme COMIT RP Attaché de presse connecté Mobile : +33 (0)6 19 12 10 40 Mail : contact@agence-comit.com Web : www.agence-comit.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.