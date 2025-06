Máy nén Midea được công nhận: Video tháo rời của KOL hé lộ linh kiện cốt lõi của máy điều hòa không khí

Kết quả tháo rời khơi dậy thảo luận sôi nổi

KUALA LUMPUR, Malaysia, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gần đây, những người có ảnh hưởng từ Thái Lan và Malaysia đã chia sẻ các video tháo rời máy điều hòa không khí, làm dấy lên nhiều thảo luận sôi nổi. Nhiều người bất ngờ khi phát hiện các thương hiệu Nhật Bản hàng đầu như Panasonic và Daikin sử dụng máy nén “GMCC” – do Midea, công ty dẫn đầu thế giới về điều hòa dân dụng sử dụng công nghệ biến tần sản xuất.

Chuyên gia DYI công nghệ người Malaysia Berani Buat đã tháo rời thiết bị của các hãng Daikin và Panasonic và phát hiện nhãn GMCC bên trong. Video của anh đã thu hút sự chú ý khi người xem ngạc nhiên về một linh kiện cốt lõi được sản xuất tại Trung Quốc có mặt trong sản phẩm mang thương hiệu Nhật. Trong khi đó, các nhà sáng tạo nội dung Thái Lan như Daddy Tips , Lungchang , BT Beartai và Extreme IT cũng chia sẻ những phát hiện tương tự, đồng thời minh họa cách máy nén lõi giúp điều hòa làm mát. Những bài đánh giá này thách thức quan niệm về xuất xứ thương hiệu và nhấn mạnh vai trò của Midea không chỉ là nhà cung cấp mà còn là nhà đổi mới toàn cầu trong lĩnh vực điều hòa không khí—âm thầm cung cấp sức mạnh cho các thiết bị nhờ công nghệ máy nén tiên tiến.





Máy nén: “Trái tim” của điều hòa biến tần

Máy nén là linh kiện quan trọng nhất trong hệ thống điều hòa không khí, trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu suất làm lạnh và mức tiêu thụ năng lượng. Công nghệ biến tần giúp tối ưu hóa tốc độ hoạt động của máy nén theo biến động nhiệt độ phòng, nâng cao đáng kể hiệu suất năng lượng so với điều hòa truyền thống dùng tốc độ cố định. Midea đã trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng, không chỉ trang bị máy nén cho máy điều hòa không khí của mình mà còn cung cấp cho các thương hiệu quốc tế khác như Panasonic và Daikin.

Ưu thế công nghệ: Hiệu quả năng lượng và hiệu suất hoạt động

Máy nén biến tần do Midea tự phát triển giúp tiết kiệm đến 50% năng lượng so với các mẫu truyền thống và 20% so với máy biến tần tiêu chuẩn. Thuật toán AI của hãng phân tích nhiệt độ trong nhà để giảm dao động, nâng cao sự thoải mái và hiệu quả. Kết hợp với hệ thống AI ECOMASTER, sử dụng dữ liệu lớn để điều chỉnh theo thời gian thực, độ chính xác điều chỉnh nhiệt độ đạt tới ±0,3°C. Điều này giúp giảm thay đổi không cần thiết và cắt giảm lãng phí năng lượng. Theo chứng nhận từ SGS, công nghệ này giúp tiết kiệm thêm tới 30% điện năng, Midea đang dẫn đầu xu hướng công nghệ điều hòa thông minh và tiết kiệm năng lượng.

Giải pháp lý tưởng cho Đông Nam Á: Thiết kế bản địa hóa và độ bền xuất sắc

Công nghệ máy nén và biến tần tiên tiến của Midea mang lại khả năng làm lạnh mạnh mẽ, vận hành êm ái và tiết kiệm năng lượng - rất phù hợp với khí hậu nóng bức tại Đông Nam Á. Được thiết kế để đối mặt với các thách thức đặc thù của khu vực, điều hòa Midea được trang bị Prime Guard với 7 lớp bảo vệ chính, bao gồm ống đồng TU1, lớp phủ Silver Shield (ăn mòn chỉ 0,1%), Hyper Grapfins™ (chống ăn mòn gấp 12,5 lần) và bảo vệ bảng mạch khỏi tia UV. Nhờ hỗ trợ dải điện áp rộng (80V–265V) và khả năng chống côn trùng, những cải tiến này đảm bảo độ bền, sự ổn định và hiệu suất lâu dài trong môi trường nóng ẩm và khắc nghiệt.





Sự công nhận toàn cầu: Lựa chọn thông minh cho Đông Nam Á

Năng lực dẫn đầu về công nghệ của Midea đã đạt được sự công nhận trên toàn cầu, phục vụ hơn 400 triệu người dùng tại 200 quốc gia. Năm 2022, hãng xuất khẩu 8,3 triệu máy điều hòa biến tần sang Đông Nam Á, đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng của khu vực. Thành công này đến từ khoản đầu tư hơn 2 tỷ đô la Mỹ (tương đương hơn 50.000 tỷ đồng) vào nghiên cứu và phát triển trong vòng 5 năm. Cốt lõi của thành công này là máy nén GMCC của Midea – linh kiện không chỉ được trang bị cho sản phẩm của Midea mà còn được các thương hiệu quốc tế cao cấp lựa chọn, mang đến khả năng làm mát đỉnh cao và hiệu suất năng lượng vượt trội. Tận dụng công nghệ tiên tiến này, Midea mang đến các giải pháp điều hòa không khí mạnh mẽ, tiết kiệm năng lượng và thoải mái – trở thành lựa chọn thông minh cho người tiêu dùng Đông Nam Á đang tìm kiếm độ bền và hiệu suất.

Trang web chính thức của Midea

Thái Lan https://www.midea.com/th

Malaysia https://www.midea.com/my

Indonesia https://www.midea.com/id

Việt Nam https://www.midea.com/vn

Philippines https://www.midea.com/ph



