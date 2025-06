Resonancia cultural entre China y América Latina: llamado de medios a profundizar la colaboración

BEIJING, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Recientemente, se celebró el foro "Montañas y Mares en Armonía" Mesa Redonda de Editores en Jefe Internacionales, organizado por Global Times y Global Times Online (huanqiu.com), reuniendo a altos representantes mediáticos de China, América Latina y otros países. Bajo el tema "El camino de armonía en el aprendizaje de civilizaciones entre China y América Latina", los participantes hicieron un llamado a intensificar el diálogo intercultural, impulsar la cooperación pragmática y construir conjuntamente un panorama de comunicación internacional más equilibrado e inclusivo.





Malik Sullemana, editor de Ghana Times, abogó por la necesidad de establecer una "comunidad de destino compartido entre China y América Latina" que fortalezca vínculos económicos y culturales.



Camila Escalante, cofundadora de Kawsachun News, Canadá, consideró que el actual panorama de comunicación global requiere modelos de cooperación basados en el respeto mutuo y la confianza, siendo la colaboración China-América Latina un ejemplo paradigmático.



Belal Deeb, fundador de Podcast Taather, Siria, resaltó que los intercambios entre China y América Latina no solo promueven la cooperación educativa y científica, sino que también establece un orden global más justo.



Angelica Maria Sánchez REYES, reportera gráfica de El Mundo, Honduras, dijo que el diálogo y la innovación conjunta generarán transformaciones más profundas que los acuerdos comerciales.



Representantes chinos destacaron el fuerte impulso a la cooperación. Bai Long, subdirector editorial de Global Times, indicó que China ha establecido 200 hermanamientos urbanos con 17 países latinoamericanos y una red creciente de Institutos Confucio. Proyectos como el Puerto de Chancay (Perú) bajo la Franja y la Ruta son ejemplos tangibles.

Liu Zhen, vicepresidente de Kuaishou subrayó que Los cortos videos derriban barreras lingüísticas, creando puentes culturales auténticos entre los pueblos.



Liu Hong, subdirector editorial de Xinhuanet, concluyó que China y los países de América Latina han acumulado una rica experiencia civilizatoria en su desarrollo histórico y comparten visiones afines en la búsqueda de la modernización. Ambas partes deben persistir en el multilateralismo, promover el intercambio cultural y el desarrollo compartido, ampliando así el espacio de expresión del Sur Global en el proceso de globalización.



