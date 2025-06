Spring Bio Solution 推出 NCE Grid，用於分析 Para IV 申請和「首先申請」機會

薩默塞特,新澤西州, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spring Bio Solution 是對照藥採購和臨床試驗用品領域的全球領導者,近日推出了 NCE Grid,這是全球首個免費的 NCE-1 情報平台,用於即時分析及實現 Para IV 和 NCE-1 機會的集中化和可視化。

到目前為止,追蹤 NCE 專有權到期情況和 Paragraph IV 申請一直是分散且繁瑣的人手程序,缺乏集中式解決方案。 監管更新分散在各個門戶網站,情報被埋沒在孤立的資料庫中,工作人員透過電子表格追蹤時間表。 結果怎樣呢? 競爭盲點、研發偏離正軌以及比賽尚未開始就已落敗。

對於旨在「首先申請」的仿製藥公司來說,情報差距、分散的資料和錯過時間表可能會導致失去專有權和數百萬收入。

NCE Grid 可改變這個現狀。



NCE Grid 是全球首款免費工具,可將所有關鍵數據點 (包括分子、創新者名稱、NCE-1 日期、收入、治療用途、預期銷售增長和年複合增長率) 整合到簡單直觀的平台中。 透過即時視覺化和可操作的見解,NCE Grid 有助策略、監管和投資組合團隊能夠採取清晰、快速的方式,識別「首先申請」的機會、確定優先事項並採取行動。

Spring Bio Solution 創辦人兼行政總裁 Salim Shaikh 表示:「我們打造 NCE Grid,是因為看到太多公司受限於碎片化的見解而錯失良機。 在注重時機的競賽中,我們的平台有助決策者明確迅速而行,佔盡競爭優勢。 當您想到 Para IV 時,請考慮 NCE Grid——這是可靠的策略性藥物開發指南。」

如欲了解詳情,請瀏覽 https://ncegrid.springbiosolution.com/。

關於 Spring Bio Solution

Spring Bio Solution 與世界各地的 CRO、製藥公司和研究機構合作,為對照藥採購和臨床試驗用品提供可靠的解決方案。 Spring Bio Solution 在美國、歐盟、新加坡和印度設有辦事處和持有 WDL (藥品批發分銷牌照) 的場所,並擁有由 400 多個分銷合作夥伴和 30 多個創新者組成的強大網絡,確保客戶盡快以合規的方式獲得關鍵藥品供應。

該公司深受逾 600 名客戶信賴,在採購對照藥物/RLD/創新樣品方面保持 99.9% 的成功率,並具備業界領先的冷鏈能力,涵蓋範圍從 -60°C 到環境溫度。 透過與 LSPedia 合作,Spring Bio Solution 亦確保完全符合 DSCSA 要求並具有端到端可追溯性。

Spring Bio Solution 擁有支援 1,000 多項臨床試驗和 12,000 多項生物等效性研究的經驗,可協助贊助者降低營運風險並自信地加速推進藥物開發。

傳媒查詢請聯絡:

Navdeep Trivedi

副總裁兼數碼營銷主管

Spring Bio Solution

navdeep.trivedi@springbiosolution.com

