Spring Bio Solution เปิดตัว NCE Grid เพื่อถอดรหัสการยื่นเอกสาร Para IV และโอกาสในการยื่นคำขอครั้งแรก

ซอเมอร์เซ็ต นิวเจอร์ซีย์, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spring Bio Solution ผู้นำระดับโลกในด้านการจัดหาตัวเปรียบเทียบและอุปกรณ์การทดลองทางคลินิก ได้เปิดตัว NCE Grid แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ NCE-1 ฟรีแห่งแรกของโลกที่สร้างขึ้นเพื่อถอดรหัส การรวมข้อมูล และแสดงโอกาส Para IV และ NCE-1 แบบเรียลไทม์

จนถึงตอนนี้ การติดตามการหมดอายุของสิทธิ์พิเศษ NCE และการยื่นเอกสาร Paragraph IV เป็นกระบวนการที่แตกแยก ทำด้วยมือ และยุ่งยาก โดยขาดการแก้ปัญหากลางที่ครบวงจร การอัปเดตทางกฎระเบียบกระจายไปทั่วหลายพอร์ทัล ข้อมูลเชิงลึกฝังอยู่ในฐานข้อมูลแยกต่างหาก และไทม์ไลน์ติดตามโดยใช้สเปรดชีต ผลลัพธ์คืออะไร จุดบอดทางการแข่งขัน การวิจัยและพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกัน และการแข่งขันที่แพ้ก่อนจะเริ่ม

สำหรับบริษัทเภสัชกรรมทั่วไปที่มุ่งหวังที่จะเป็น "ผู้ยื่นคำขอครั้งแรก" ช่องว่างของข้อมูล ข้อมูลที่กระจัดกระจาย และไทม์ไลน์ที่พลาดไปสามารถนำไปสู่การสูญเสียสิทธิ์พิเศษและรายได้หลายล้านดอลลาร์

NCE Grid แก้ไขปัญหานี้



NCE Grid เป็นเครื่องมือฟรีรายการแรกของโลกที่รวมข้อมูลสำคัญทุกจุด เช่น โมเลกุล ชื่อผู้คิดค้น วันที่ NCE-1 รายได้ การใช้งานทางการแพทย์ การเติบโตของยอดขายที่คาดหวัง และ CAGR% ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ใช้งานง่าย ด้วยการแสดงผลแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ NCE Grid ช่วยให้ทีมกลยุทธ์ กฎระเบียบ และพอร์ตโฟลิโอสามารถระบุ ลำดับความสำคัญ และดำเนินการตามโอกาสในการยื่นคำขอครั้งแรกด้วยความชัดเจนและรวดเร็ว

“เราได้สร้าง NCE Grid เพราะเราเห็นว่าหลายบริษัทต้องเผชิญกับข้อมูลที่แตกแยกและโอกาสที่พลาดไป” Salim Shaikh ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Spring Bio Solution กล่าว “ในการแข่งขันที่เวลาคือทุกสิ่ง แพลตฟอร์มของเรามอบความชัดเจน ความเร็ว และความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่ผู้ตัดสินใจ เมื่อคุณนึกถึง Para IV นึกถึง NCE Grid ซึ่งเป็นคู่มือที่คุณไว้วางใจสำหรับการพัฒนายาเชิงกลยุทธ์”

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ https://ncegrid.springbiosolution.com/

เกี่ยวกับ Spring Bio Solution

Spring Bio Solution ร่วมมือกับ CROs อีกทั้งบริษัทเภสัชกรรม และสถาบันวิจัยทั่วโลก โดยนำเสนอโซลูชันที่เชื่อถือได้สำหรับการจัดหาตัวเปรียบเทียบและอุปกรณ์การทดลองทางคลินิก Spring Bio Solution มีสำนักงานและสถานที่ที่มีใบอนุญาตการจัดจำหน่ายยาส่ง (WDL) ในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป สิงคโปร์ และอินเดีย พร้อมกับเครือข่ายพันธมิตรการจัดจำหน่ายกว่า 400 ราย และผู้คิดค้นกว่า 30 ราย จึงรับประกันการเข้าถึงอุปกรณ์ยาที่สำคัญอย่างทันเวลาและสอดคล้องกับกฎระเบียบ

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า 600 ราย และรักษาอัตราความสำเร็จที่ 99.9% ในการจัดหายาตัวเปรียบเทียบ/RLDs/ตัวอย่างผู้คิดค้น บริษัทฯ มีความสามารถด้านโซ่ความเย็นที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ตั้งแต่ -60°C ถึงอุณหภูมิห้อง Spring Bio Solution ผ่านความร่วมมือกับ LSPedia ยังรับประกันการปฏิบัติตามมาตรฐาน DSCSA และการติดตามข้อมูลตลอดกระบวนการ

Spring Bio Solution มีประสบการณ์ในการสนับสนุนการทดลองทางคลินิกกว่า 1,000 ครั้ง และการศึกษาความเทียบเคียงทางชีวภาพกว่า 12,000 ครั้ง จึงช่วยให้ผู้สนับสนุนสามารถลดความเสี่ยงในการดำเนินงานและเร่งกระบวนการพัฒนายาได้อย่างมั่นใจ

หากสื่อมวลชนต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อ:

Navdeep Trivedi

รองประธานฝ่ายและหัวหน้าฝ่ายการตลาดดิจิทัล

Spring Bio Solution

navdeep.trivedi@springbiosolution.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.