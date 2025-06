Spring Bio Solution Melancarkan NCE Grid untuk Menyahkod Pemfailan Para IV dan Peluang Pemfail Pertama

SOMERSET, N.J., June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spring Bio Solution, peneraju global dalam penyumberan komparator dan bekalan percubaan klinikal telah melancarkan NCE Grid, platform risikan NCE-1 percuma pertama di dunia—dibangunkan untuk menyahkod, memusatkan dan memvisualisasikan peluang Para IV dan NCE-1 secara masa nyata.

Sehingga kini, pemantauan tamat tempoh eksklusiviti NCE dan pemfailan Perenggan IV masih merupakan proses yang tidak bersepadu, dilakukan secara manual dan kompleks, tanpa satu sistem berpusat yang menyelaraskan maklumat. Kemaskini peraturan tersebar di pelbagai portal, maklumat penting tersimpan dalam pangkalan data yang terasing dan garis masa dipantau melalui hamparan elektronik. Hasilnya? Jurang dalam persaingan, hala tuju R&D yang tidak selaras serta perlumbaan yang sudah kalah sebelum bermula.

Bagi syarikat farmaseutikal generik yang berusaha menjadi “pemfail pertama,” jurang maklumat, data yang berselerak, dan garis masa yang terlepas boleh mengakibatkan kehilangan eksklusiviti serta kerugian berjuta-juta dalam pendapatan.

NCE Grid mengubah keadaan tersebut.



NCE Grid merupakan alat percuma pertama di dunia yang menggabungkan setiap titik data penting, termasuk molekul, nama inovator, tarikh NCE-1, pendapatan, penggunaan terapeutik, jangkaan pertumbuhan jualan dan peratusan CAGR dalam satu platform intuitif. Dengan visualisasi masa nyata dan cerapan yang boleh diambil tindakan, NCE Grid memperkasakan pasukan strategi, kawal selia dan portfolio untuk mengenal pasti, mengutamakan serta bertindak terhadap peluang pemfailan pertama dengan ketelusan dan kepantasan.

“Kami mencipta NCE Grid kerana kami melihat terlalu banyak syarikat bergelut dengan cerapan yang terpecah-pecah dan peluang yang terlepas,” kata Salim Shaikh, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Spring Bio Solution. “Dalam perlumbaan yang mana masa adalah segalanya, platform kami memberikan kejelasan, kepantasan, dan kelebihan daya saing kepada pembuat keputusan. Apabila anda memikirkan Para IV, fikirkan NCE Grid — Panduan dipercayai untuk pembangunan ubat strategik.”

Untuk mengetahui lebih lanjut, layari https://ncegrid.springbiosolution.com/

Perihal Spring Bio Solution

Spring Bio Solution bekerjasama dengan CRO, syarikat farmaseutikal dan institusi penyelidikan di seluruh dunia, menawarkan penyelesaian yang boleh dipercayai untuk penyumberan komparator dan bekalan ujian klinikal. Dengan pejabat serta kemudahan WDL (Lesen Pengedaran Ubat secara borong) di AS, EU, Singapura dan India serta rangkaian kukuh yang merangkumi lebih daripada 400 rakan pengedaran dan 30 inovator, Spring Bio Solution memastikan akses kepada bekalan ubat kritikal yang tepat pada masanya dan mematuhi peraturan.

Dipercayai oleh lebih 600 pelanggan dan mengekalkan kadar kejayaan 99.9% dalam penyumberan ubat komparator/ RLD/ sampel inovator, syarikat ini menawarkan keupayaan rantaian sejuk terkemuka dalam industri, antara -60°C hingga suhu ambien. Melalui kerjasama dengan LSPedia, Spring Bio Solution turut memastikan pematuhan penuh terhadap DSCSA serta keterlihatan rantaian bekalan dari awal hingga akhir.

Dengan pengalaman menyokong lebih 1,000 ujian klinikal dan lebih daripada 12,000 kajian bioekuivalens, Spring Bio Solution membantu para penaja mengurangkan risiko operasi serta mempercepatkan pembangunan ubat dengan yakin.

Untuk pertanyaan media, sila hubungi:

Navdeep Trivedi

Naib Presiden & Ketua, Pemasaran Digital

Spring Bio Solution

navdeep.trivedi@springbiosolution.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.