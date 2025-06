スプリング・バイオ・ソリューション (Spring Bio Solution) 、パラグラフIV証明書を伴う申請 (Para IV Filing) およびファースト・トゥ・ファイル機会を解析するNCEグリッド (NCE Grid) を発表

ニュージャージー州サマセット発, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- コンパレータ調達および治験薬供給のグローバルリーダーであるスプリング・バイオ・ソリューションは、世界初の無料NCE-1インテリジェンス・プラットフォームであり、パラグラフIVおよびNCE-1の機会をリアルタイムで解析・集約・可視化することを目的として構築されたNCEグリッドを発表した。

これまで、NCE独占期間の満了およびパラグラフIV申請の追跡は、それぞれが分断され、手作業による煩雑なプロセスに頼らざるを得ず、統合されたソリューションは存在しなかった。 規制関連の情報は複数のポータルに分散し、インテリジェンスは孤立したデータベースの中に埋もれ、タイムラインの管理もスプレッドシートに依存しているのが現状である。 その結果、 競合の動向を見落としたり、研究開発の方向性がずれたりと、スタート地点に立つ前から勝敗が決しているような状況が生まれている。

「ファースト・トゥ・ファイル」を目指すジェネリック医薬品企業にとって、情報の断絶、データの分散、タイムラインの見落としは、独占権の喪失と数百万ドル規模の収益損失につながる可能性がある。

NCEグリッドがそれを変える。



NCEグリッドは、分子、先発企業名、NCE-1日、収益、治療用途、予想売上成長率、CAGR%など、すべての重要データポイントを統合した世界初の無料ツールであり、直感的なプラットフォームとして提供される。 リアルタイムの可視化と実用的なインサイトにより、NCEグリッドは戦略、規制、ポートフォリオチームに明確かつ迅速にファースト・トゥ・ファイル機会を特定・優先・行動させる力を与える。

スプリング・バイオ・ソリューションの創業者兼CEOであるサリム・シャイク (Salim Shaikh) は以下のように述べている。「我々がNCEグリッドを開発したのは、多くの企業が分断された情報と逸した機会に苦しんでいる現実を見てきたからです。 タイミングがすべてである競争において、当プラットフォームは、意思決定者に明確さ、スピード、そして競争優位性をもたらします。 パラグラフIV対策にはぜひNCEグリッドを第一に思い浮かべてください。戦略的医薬品開発における信頼できるガイドです」。

詳しくは、 https://ncegrid.springbiosolution.com/を閲覧されたい。

スプリング・バイオ・ソリューションについて

スプリング・バイオ・ソリューションは、世界中のCRO、製薬企業、研究機関と提携し、コンパレータ調達および治験薬供給に関する信頼性の高いソリューションを提供している。 スプリング・バイオ・ソリューションは、米国、EU、シンガポール、インドに拠点およびWDL (医薬品卸売販売ライセンス) 施設を有し、400社以上の流通パートナーと30社を超える先発企業との強固なネットワークを通じて、重要な医薬品供給への迅速かつ法令順守に基づくアクセスを確保している。

600社以上のクライアントから信頼を得ており、コンパレータ医薬品/RLD/先発品サンプルの調達において99.9%の成功率を維持している同社は、-60℃から常温まで対応可能な業界最高水準のコールドチェーン機能も提供している。 また、LSペディア (LSPedia) とのパートナーシップを通じて、DSCSA (医薬品サプライチェーン安全保障法) への完全準拠とエンドツーエンドのトレーサビリティも実現している。

1,000件を超える治験および12,000件以上の生物学的同等性試験を支援してきた実績を持つスプリング・バイオ・ソリューションは、スポンサー企業がオペレーションのリスクを低減し、確信を持って医薬品開発を加速できるよう支援している。

報道担当者向け問い合わせ先:

ナブディープ・トリヴェディ (Navdeep Trivedi)

副社長兼 デジタルマーケティング担当責任者 (Vice President & Head, Digital Marketing)

スプリング・バイオ・ソリューション

navdeep.trivedi@springbiosolution.com

