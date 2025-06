Spring Bio Solution Meluncurkan NCE Grid untuk Mendekode Peluang Pengajuan Para IV dan First-to-File

SOMERSET, N.J., June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spring Bio Solution, pemimpin global dalam pengadaan obat pembanding dan perlengkapan uji klinis, telah meluncurkan NCE Grid, platform kecerdasan NCE-1 gratis pertama di dunia - yang dibuat untuk mendekode, memusatkan, dan memvisualisasikan peluang Para IV dan NCE-1 secara waktu nyata.

Hingga kini, pelacakan masa berlaku eksklusivitas NCE dan pengajuan Paragraf IV telah menjadi proses yang terfragmentasi, manual, dan rumit karena tidak adanya solusi yang terpusat. Pembaruan peraturan tersebar di berbagai portal, intelijen terkubur dalam basis data yang terkotak-kotak, dan rentang waktu dilacak menggunakan spreadsheet. Hasilnya? Titik lemah dalam persaingan, Litbang yang tidak selaras, dan usaha yang diprediksi gagal sejak awal.

Untuk perusahaan farmasi generik yang ingin menjadi "first to file," kesenjangan inteljien, data yang tersebar, dan rentang waktu yang terlewat dapat menyebabkan hilangnya eksklusivitas dan jutaan pendapatan.

NCE Grid mengubah hal tersebut.



NCE Grid adalah alat bantu gratis pertama di dunia yang mengintegrasikan setiap titik data yang penting, termasuk molekul, nama inovator, tanggal NCE-1, pendapatan, penggunaan terapeutik, perkiraan pertumbuhan penjualan, dan CAGR% ke dalam satu platform yang intuitif. Dengan visualisasi waktu nyata dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti, NCE Grid memberdayakan tim strategi, peraturan, dan portofolio untuk mengidentifikasi, memprioritaskan, dan bertindak pada peluang first-to-file dengan jelas dan cepat.

“Kami menciptakan NCE Grid karena kami melihat terlalu banyak perusahaan yang kesulitan dengan data wawasan yang terfragmentasi dan peluang yang terlewat,” ujar Salim Shaikh, Pendiri dan CEO Spring Bio Solution. “Dalam usaha yang sangat mengutamakan waktu, platform kami menghadirkan kejelasan, kecepatan, dan keunggulan bersaing kepada pengambil keputusan. Saat Anda memikirkan Para IV, pikirkan NCE Grid — Pemandu tepercaya Anda untuk pengembangan obat yang strategis.”

Untuk mempelajari lebih lanjut, kunjungi https://ncegrid.springbiosolution.com/

Tentang Spring Bio Solution

Spring Bio Solution bermitra dengan CRO, perusahaan farmasi, dan lembaga riset di seluruh dunia, yang menawarkan solusi andal untuk pengadaan obat pembanding dan perlengkapan uji klinis. Dengan kantor dan fasilitas WDL (wholesale Drug Distribution License/Lisensi Distribusi Obat grosir) yang tersebar di AS, UE, Singapura, dan India, serta jaringan kuat yang terdiri dari 400+ mitra distribusi dan 30+ inovator, Spring Bio Solution memastikan akses yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan terhadap persediaan obat yang penting.

Dipercaya oleh lebih dari 600 klien dan mempertahankan tingkat kesuksesan sebesar 99,9% untuk pengadaan obat pembanding/RLD/sampel inovator, perusahaan ini menawarkan kemampuan rantai dingin terdepan di industri, dengan suhu berkisar mulai -60°C hingga suhu sekitar. Melalui kemitraannya dengan LSPedia, Spring Bio Solution juga memastikan kepatuhan penuh terhadap DSCSA dan keterlacakan yang menyeluruh.

Dengan pengalaman yang mendukung lebih dari 1.000 uji klinis dan lebih dari 12.000 studi bioekuivalensi, Spring Bio Solution memberdayakan sponsor untuk mengurangi risiko pada operasi dan mempercepat pengembangan obat dengan percaya diri.

