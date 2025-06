Fernwayer lanza experiencias privadas inmersivas en Ciudad de México

Explora el mágico sitio de Teotihuacán con las experiencias inmersivas de Fernwayer. Descubre las historias que cuentan los murales de Ciudad de México en un recorrido con un experto en arte contemporáneo. Conoce el significado cultural de dos pilares mexicanos, el maíz y el agave, en uno de los recorridos culinarios de Fernwayer.

Experiencias seleccionadas que combinan gastronomía, cultura e historia acercan a los viajeros al pasado y presente de la capital mexicana.

Ciudad de México es uno de los lugares con más capas y creatividad del planeta” — Vinitaa Jayson

SAN FRANCISCO, CA, UNITED STATES, June 12, 2025 / EINPresswire.com / -- Fernwayer, una plataforma de viajes centrada en experiencias premium diseñadas con esmero, anuncia su llegada a México con una primera selección de experiencias privadas en Ciudad de México . Estas actividades han sido creadas por expertos locales arraigados en la ciudad, y ofrecen una mirada única e íntima a distintos aspectos de su historia y vida artística.«Ciudad de México es uno de los lugares con más capas y creatividad del planeta», afirma Vinitaa Jayson, cofundadora de Fernwayer. «Cada vez que la visito, me doy cuenta de todo lo que se suele pasar por alto al viajar con un enfoque superficial. Vemos las pirámides, pero a menudo ignoramos cómo la geometría de Teotihuacán influyó en el urbanismo. Comemos tacos, pero no siempre conocemos la historia del maíz, ni cómo la nixtamalización lo transforma. Admiramos los murales, pero rara vez buscamos las historias de resistencia e identidad que encierran. Fernwayer ha colaborado con expertos locales y curadores culturales —historiadores, artistas, fotógrafos y conocedores de la gastronomía— para diseñar experiencias que replantean lo conocido y ponen el foco en lo que no se ve: historias que hacen que esta ciudad vibre de vida.»Ciudad de México es un lugar vibrante y lleno de significado, cuya herencia indígena se remonta al siglo XIV. Conocida en el pasado como Tenochtitlán, sigue siendo una de las ciudades culturalmente más importantes de América del Norte. Las propuestas privadas de Fernwayer en Ciudad de México abarcan su historia, gastronomía, arte y mucho más. Ya sea explorando Coyoacán con un artista local, descubriendo los misterios de Teotihuacán con un historiador del arte o probando lo mejor de la cocina capitalina, estas experiencias van más allá de los recorridos habituales. Ofrecen una visión profunda de la historia de la ciudad y a todo lo que la mantiene tan viva hoy.LAS COLONIAS DE CIUDAD DE MÉXICO COBRAN VIDAEl centro histórico de CDMX es famoso por su imponente arquitectura colonial, pero no hay mejor manera de descubrir sus encantos que con alguien del lugar. La experiencia Historic Center Past & Present de Fernwayer está guiada por historiadores del arte que logran que los estilos arquitectónicos y los murales más emblemáticos de la zona cobren vida. Además, conducen a los visitantes a exposiciones de arte contemporáneo, mostrando cómo la ciudad sigue evolucionando y expresándose.En otro rincón de la ciudad, un habitante de Coyoacán comparte su mirada personal sobre esta emblemática colonia de Ciudad de México. Quienes participen podrán visitar algunos de sus lugares más representativos, conocer su historia compleja y entrar en el taller de uno de sus artesanos más interesantes. Otra opción es recorrer Coyoacán a través del legado de Frida Kahlo y Diego Rivera, dos figuras que marcaron para siempre el arte mexicano. Esta experiencia privada incluye visitas guiadas a la Casa Azul de Kahlo y al Museo Anahuacalli.CULTURAS PREHISPÁNICAS DE MÉXICO, ENTRE PASADO Y PRESENTELos participantes pueden pasar un día excepcional junto a personas que aún hablan náhuatl, una de las 68 lenguas indígenas que existen en México. Sus hablantes sienten un profundo orgullo al compartir sus saberes ancestrales y sus tradiciones.En la experiencia Living Náhuatl’s Culture Today, los viajeros se desplazan desde Ciudad de México hasta un pueblo indígena en el Estado de México, donde se sumergen en el ritmo cotidiano de la vida local. Conocen prácticas agrícolas y participan en intercambios culturales significativos. También asisten a una clase con un hablante nativo y descubren de cerca la belleza de la lengua náhuatl. Rodeados de paisajes sobrecogedores, respiran aire puro y viven en primera persona la acogida cálida y generosa de las comunidades mesoamericanas.También es posible adentrarse en la historia de México y en algunos de sus sitios arqueológicos más emblemáticos con una visita privada exclusiva a Teotihuacán . Esta antigua ciudad mesoamericana es uno de los sitios patrimoniales más admirados del país. Dos historiadores del arte acompañan a los visitantes en un recorrido por sus pirámides y su compleja historia, combinando rigor y una forma de narrar que atrapa.Asimismo, se puede participar en un taller de tres horas en el corazón de la Condesa, centrado en el trabajo con papel y los tintes naturales de la tradición ancestral. Pigmentos como la grana cochinilla, el palo de Campeche o el añil — fundamentales en la tradición cromática del país — se utilizan en una práctica artesanal que une tradición cultural y sostenibilidad actual.TOURS PRIVADOS DE FOTOGRAFÍA PARA CAPTURAR EL MOMENTOEstas experiencias son ideales para parejas y familias que buscan recuerdos auténticos y valiosos. Guiados por un experto cultural local y fotógrafo, los exploradores descubrirán lo mejor que ofrece el famoso mercado de artesanías de la ciudad.Las experiencias de Fernwayer también permiten explorar el mejor mercado de artesanías de Ciudad de México, el Mercado de la Ciudadela. Allí, los visitantes podrán conocer e interactuar con artesanos que trabajan con diversos materiales y estilos, una excelente manera de descubrir la riqueza artesanal y cultural que México ofrece. Este mercado, lleno de color y vida, es el escenario perfecto para crear recuerdos inolvidables.Otra propuesta permite descubrir la ciudad dentro de la ciudad: Ciudad Universitaria, el extenso campus de la Universidad Nacional Autónoma de México y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta zona cuenta con impresionantes murales y un hermoso jardín botánico. Durante una sesión fotográfica privada en el lugar, los visitantes conocerán su historia, arquitectura y a las figuras destacadas que han estudiado allí.En Polanco, uno de las colonias más exclusivos de la ciudad, los viajeros disfrutarán de un recorrido guiado por sus acogedoras calles arboladas. Durante el paseo, el guía mostrará las mejores panaderías de la zona, donde los participantes podrán probar algunos de los mejores pasteles que ofrece la ciudad. Al finalizar cada sesión fotográfica privada, el guía compartirá directamente una biblioteca digital con las imágenes editadas.LA RECONOCIDA ESCENA GASTRONÓMICA DE CIUDAD DE MÉXICOEl maíz es uno de los pilares de la dieta mexicana desde hace miles de años. Los arqueólogos han encontrado mazorcas que datan del 4300 a.C. Tradicionalmente, este ingrediente simbolizaba sustento, fertilidad y sabiduría ancestral.En el tour gastronómico en Ciudad de México llamado Two Legends: Maíz y Agave, los viajeros descubrirán por qué el maíz es una planta mucho más diversa de lo que se podría imaginar. El recorrido incluye un taller práctico donde, usando herramientas tradicionales y el proceso de nixtamalización, aprenderán a transformar este ingrediente mágico en una tortilla.Después de preparar una quesadilla y una salsa, los visitantes darán un breve paseo por la colonia, haciendo paradas en varias taquerías. Además, disfrutarán de una cata exclusiva de mezcal, un destilado de agave —una planta que los mexicas llamaban Metl, o “el árbol de las maravillas”—, otro ingrediente esencial de la región. La degustación estará guiada por un experto en mezcal.En una aventura matutina por La Merced, un especialista en gastronomía conducirá a los visitantes a través de este mercado caótico y hermoso. Es una excelente oportunidad para conocer de cerca un espacio frecuentado por locales y repleto de sabores auténticos y deliciosos.SOBRE FERNWAYERFernwayer es una plataforma de viajes que conecta a exploradores curiosos con experiencias cuidadosamente seleccionadas y auténticas, en Italia, Portugal, España, Marruecos, Croacia, Turquía, Grecia y ahora México. Ofreciendo una alternativa al turismo convencional, Fernwayer promueve encuentros significativos a través de inmersiones culturales profundas. Inspirada en el término alemán “fernweh” (el deseo de lugares lejanos), Fernwayer se dedica a diseñar viajes transformadores que benefician tanto a los visitantes como a las comunidades que descubren. Fundada por emprendedores comprometidos con redefinir el turismo, Fernwayer apuesta por experiencias personales, culturalmente enriquecedoras y duraderas.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.