Podle zprávy společnosti Bitget o boji proti podvodům způsobily podvody související s umělou inteligencí v roce 2024 ztráty v kryptoměnách ve výši 4,6 miliardy dolarů

VICTORIA, Seychely, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, přední kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3, zveřejnila ve spolupráci se společnostmi zajišťujícími blockchainovou bezpečnost SlowMist a Elliptic svoji zprávu o boji proti podvodům pro rok 2025. Zpráva odhaluje, že globální ztráty způsobené kryptoměnovými podvody vzrostly v roce 2024 na 4,6 miliardy dolarů, přičemž dominantními taktikami stojícími za krádežemi vysoké hodnoty se staly technologie deepfake a sociální inženýrství. Publikace znamená oficiální zahájení Měsíce proti podvodům společnosti Bitget, měsíční iniciativy zaměřené na vzdělávání v oblasti bezpečnosti a zvyšování povědomí v celém ekosystému.

Zpráva zdůrazňuje, jak se podvody využívající umělou inteligenci posunuly od phishingových e-mailů k falešným konferenčním hovorům přes Zoom, videím veřejných osobností vytvořeným pomocí umělé inteligence a pracovním nabídkám obsahujícím trojské koně. Ve svých klíčových zjištěních zpráva jako hlavní příčiny ztrát uživatelů identifikuje tři hlavní kategorie podvodů – falšování identity pomocí deepfake technologií, sociální inženýrství a projekty typu Ponzi vydávající se za DeFi nebo NFT. Popisuje také, jak jsou ukradené prostředky přesměrovány prostřednictvím cross-chain mostů a nástrojů pro obfuskaci kódu, než se dostanou do mixérů nebo burz, což komplikuje vymáhání práva a snahy o navrácení prostředků.

Další informace zahrnují případové studie velkých podvodů v Hongkongu, rostoucí využívání komentářových sekcí na platformách Telegram a X (Twitter) jako vstupních bodů pro phishing a neustálý růst profesionálně řízených podvodných skupin působících mezinárodně.

„Největší hrozbou pro kryptoměny dnes není volatilita, ale podvody. Proto burza Bitget vyhlásila celý měsíc červen za měsíc boje proti podvodům – iniciativu, jejímž cílem je zvýšit standardy v oboru a informovanost uživatelů. Tato zpráva stojí v popředí tohoto úsilí. Díky umělé inteligenci se podvody provádějí rychleji a levněji a obtížněji se odhalují. V Bitget věříme, že boj proti tomuto fenoménu vyžaduje jak využívání pokročilé technologie, tak spolupráci v rámci celého ekosystému. Naším cílem je pomoci uživatelům obchodovat nejen rychleji, ale také chytřeji,“ řekla Gracy Chen, generální ředitelka společnosti Bitget.

Zpráva také podrobně popisuje, jak je aktivně využíván Anti-Scam Hub společnosti Bitget, inovativní detekční systémy a ochranný fond ve výši přes 500 milionů dolarů, aby se snížila rizika pro uživatele. Společnost SlowMist poskytla podrobné forenzní informace o podvodných taktikách, od otravy adres až po trojské koně v nabídkách práce, zatímco společnost Elliptic zkoumala vzorce praní ukradených kryptoměn prostřednictvím cross-chain mostů a mixérových platforem.

„Zločinci neustále zdokonalují své metody útoku, využívají umělou inteligenci a hledají nové způsoby, jak rozšířit své aktivity. To znamená, že vzájemně spolupracujeme na rozšiřování našich technologických a blockchainových kapacit, abychom mohli sledovat a identifikovat nové metody, které zločinci používají. Naše spolupráce s burzou Bitget odráží společnou naléhavou potřebu odhalit tyto vyvíjející se hrozby a poskytnout uživatelům nástroje k jejich ochraně,“ uvedl Arda Akartuna, vedoucí výzkumník v oblasti kryptoměnové bezpečnosti ve společnosti Elliptic pro region APAC.

„Tato zpráva odráží reálné vzorce, které každý den pozorujeme v blockchainu. Od phishingových skupin po falešné decentralizované aplikace pro staking – taktiky se mohou měnit, ale psychologie zůstává vždy stejná. Uživatelé musí být vždy informovaní, skeptičtí a dbát na bezpečnost,“ uvedla Lisa, vedoucí bezpečnostních operací společnosti SlowMist.

Zpráva končí praktickými doporučeními pro uživatele i instituce, včetně varovných signálů podvodů a osvědčených postupů, jak se vyhnout běžným pastím v prostředích DeFi, NFT a Web3.

Úplnou zprávu naleznete zde.

O společnosti Bitget

Bitget je přední světová kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3 založená v roce 2018. Burza Bitget, která obsluhuje více než 120 milionů uživatelů ve více než 150 zemích a regionech, se snaží pomáhat uživatelům obchodovat chytřeji díky své průkopnické funkci kopírování obchodů a dalším obchodovacím řešením a zároveň nabízí v reálném čase přístup k ceně Bitcoinu, Etherea a dalších kryptoměn. Bitget Wallet, dříve známá pod názvem BitKeep, je prvotřídní multichainová kryptopeněženka, která nabízí celou řadu komplexních řešení a funkcí Web3, včetně funkcí peněženky, směny tokenů, NFT Marketplace, prohlížeče DApp a dalších.

Společnost Bitget hraje přední roli v rozvoji adopce kryptoměn prostřednictvím strategických partnerství, například jako oficiální krypto partner nejlepší fotbalové ligy světa, LALIGA, na trzích Blízkého východu, Jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky, a také jako globální partner tureckých národních sportovců Buse Tosun Çavuşoğlu (mistryně světa ve wrestlingu), Samet Gümüş (zlatý medailista v boxu) a İlkin Aydın (volejbalová reprezentantka), aby inspirovali světovou komunitu k přijetí budoucnosti kryptoměn.

Další informace najdete zde: Web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

V případě dotazů médií kontaktujte: media@bitget.com

Upozornění na riziko: Ceny digitálních aktiv podléhají výkyvům a mohou vykazovat značnou volatilitu. Investorům se doporučuje alokovat pouze prostředky, o které si mohou dovolit přijít. Hodnota každé investice může být ovlivněna a je možné, že nedosáhnete svých finančních cílů nebo nebudete schopni získat zpět svou hlavní investici. Vždy byste měli vyhledat nezávislé finanční poradenství a pečlivě zvážit osobní finanční zkušenosti a situaci. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Společnost Bitget nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty. Nic z toho, co je zde uvedeno, nelze považovat za finanční poradenství. Další informace naleznete v našich Podmínkách používání.

Fotografie k tomuto oznámení je k dispozici na adrese http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/df414e97-7665-4b5e-81d9-897654e4eb24

Bitget Anti-scam report Bitget Anti-scam report

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.