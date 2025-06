Dana Perlindungan Bitget Melonjak Melangkaui 140% Sejak Penubuhannya, Mencecah Rekod Tertinggi Sebanyak $725 Juta

VICTORIA, Seychelles, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, sebuah bursa kripto dan Web3 terkemuka, telah mengeluarkan laporan Mei 2025 mengenai dana keselamatan pengguna yang dikenali sebagai Dana Perlindungan, yang mencapai nilai tertinggi baharu sebanyak $725.1 juta pada bulan Mei, menandakan tahap tertingginya sejak penubuhan. Dana yang direka bentuk untuk melindungi aset pengguna dalam keadaan pasaran yang ekstrem, menunjukkan pertumbuhan yang stabil sepanjang bulan dengan purata penilaian bulanan sebanyak $673.5 juta.

Dilancarkan dengan rizab awal sebanyak $300 juta, dana ini telah berkembang lebih 140%, selaras dengan peningkatan nilai pegangan BTC dan fokus strategik Bitget terhadap insurans pasaran. Nilai dana ini berubah mengikut pergerakan harga Bitcoin, dengan prestasi Mei semakin kukuh apabila BTC beberapa kali melepasi paras $110,000 dalam perdagangan.

Graf Penilaian Dana Perlindungan Bitget pada Mei 2025

Tahap rizab modal ini meletakkan Bitget dalam kalangan bursa terkemuka di peringkat global dari segi keselamatan aset pengguna melalui mekanisme perlindungan rantaian blok.

Dengan ketidaktentuan yang terus mencorakkan landskap kripto secara keseluruhan, kenaikan dalam penilaian dana menjadi isyarat utama ketahanan. Peningkatan ini menunjukkan keberkesanan menyimpan rizab dalam BTC serta keyakinan terhadap asas jangka panjang aset tersebut.

Bitget terus mendedahkan paparan tetap dompet Dana Perlindungan secara terbuka bagi mengekalkan ketelusan. Rizab kekal tidak disentuh dan tidak digunakan sebagai leverage, menawarkan pengguna satu lapisan jaminan terhadap insiden seperti pelanggaran platform, pembekuan aset atau kejadian tidak dijangka yang boleh menjejaskan integriti perdagangan.

Dilancarkan pada tahun 2022 dengan peruntukan awal sebanyak $300 juta, Dana Perlindungan itu telah meningkat lebih daripada dua kali ganda, didorong oleh pertumbuhan platform Bitget yang stabil dan pengurusan kewangan yang bijak. Rangka kerja keselamatan Bitget dibina berdasarkan pendekatan menyeluruh berbilang lapisan yang melangkaui Dana Perlindungan bernilai jutaan dolar serta lebih daripada 100% Bukti Rizab.

Dengan audit Merkle Tree bulanan yang mengesahkan sokongan penuh aset serta pensijilan ISO 27001:2022 yang memperkukuh protokol terbaik, platform ini menyepadukan penyulitan SSL dan sistem kawalan risiko maju yang secara aktif memantau aktiviti mencurigakan. Gabungan piawaian ketat dan perlindungan masa nyata ini telah memastikan Bitget bebas daripada pelanggaran sejak 2018, menyumbang kepada penarafan keselamatan AAA serta memperkukuhkan lagi keyakinan pengguna untuk menetapkan penanda aras ketelusan dalam industri.

Dengan peningkatan tumpuan institusi dan individu terhadap pengurusan risiko, pertumbuhan skala Dana Perlindungan Bitget menjadi elemen penting dalam kekuatan platform ini.

