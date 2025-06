Le fonds de protection de Bitget a augmenté de plus de 140 % depuis sa création pour atteindre un record historique de 725 millions de dollars

VICTORIA, Seychelles, 12 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, principale bourse de cryptomonnaies et société Web3, a publié un rapport sur la situation en mai 2025 de son fonds de sécurité des utilisateurs (appelé fonds de protection), lequel a atteint un nouveau pic de valorisation à 725,1 millions de dollars en mai, soit son plus haut niveau depuis sa création. Conçu dans le but de protéger les actifs des utilisateurs dans des conditions de marché extrêmes, ce fonds a affiché une croissance régulière tout au long du mois, avec une valorisation mensuelle moyenne de 673,5 millions de dollars.

Initialement doté d’une réserve de 300 millions de dollars, le fonds a connu une croissance de plus de 140 %, une évolution qui cadre parfaitement avec l’appréciation des avoirs en BTC et la stratégie de Bitget axée sur l’assurance de marché. La valeur du fonds fluctue en fonction du cours du Bitcoin. Or, la performance du mois de mai a été stimulée à plusieurs reprises par des échanges de BTC supérieurs à 110 000 dollars.

Graphique de la valorisation du fonds de protection de Bitget en mai 2025

Ce niveau de réserve de capital permet ainsi à Bitget de se positionner parmi les meilleures plateformes d’échange mondiales en termes de sécurité des actifs des utilisateurs, laquelle est assurée par des mécanismes de protection on-chain.

Tandis que la volatilité continue de définir l’environnement global de la cryptographie, la hausse de la valorisation du fonds constitue un signal clé de résilience. Cette hausse témoigne en effet de l’efficacité des réserves en BTC et de la confiance dans les fondamentaux à long terme de l’actif.

Afin de garantir la transparence, Bitget continue de publier à intervalles réguliers des instantanés du portefeuille du fonds de protection. Parce qu’elle reste intacte et exempte de tout facteur d’endettement, la réserve de Bitget offre aux utilisateurs une protection contre les incidents tels que les atteintes à la sécurité de la plateforme, les gels d’actifs ou les événements imprévus affectant l’intégrité des transactions.

Lancé en 2022 et initialement doté de 300 millions de dollars, le fonds de protection a plus que doublé de taille, appuyé par la croissance constante de la plateforme de Bitget et sa gestion financière particulièrement avisée. Le cadre de sécurité de Bitget repose sur une approche globale et multicouche qui va bien au-delà de son fonds de protection valorisé à plusieurs millions de dollars et de sa preuve de réserves dont le taux dépasse désormais les 100 %.

Grâce à des audits mensuels étayés par un arbre de Merkle qui permettent de vérifier l’intégralité de la protection des actifs, et à la certification ISO 27001:2022 qui revendique les meilleurs protocoles de sécurité, la plateforme intègre le chiffrement SSL et un système avancé de contrôle des risques qui surveille activement toute activité suspecte. C’est cette combinaison de mesures associant normes rigoureuses et protection en temps réel qui a permis à Bitget de rester à l’abri des violations de sécurité depuis 2018. Ces mesures ont également contribué à l’obtention de sa note de sécurité AAA et au renforcement de la confiance des utilisateurs, lui permettant ainsi de s’imposer comme une référence en matière de transparence dans l’ensemble du secteur.

Alors que les institutions et les particuliers prêtent une attention croissante à la gestion des risques, l’envergure croissante du fonds de protection de Bitget fait partie intégrante de la force de la plateforme.

Pour obtenir de plus amples informations et des mises à jour mensuelles sur le fonds de protection, rendez-vous ici.

