Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget, tersenarai dalam 50 Wanita Teratas CoinDesk dalam Bidang Web3 dan AI

VICTORIA, Seychelles, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, sebuah bursa mata wang kripto dan Web3 yang terkemuka, dengan bangganya berkongsi bahawa Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget, telah dipaparkan dalam senarai 50 Wanita Teratas CoinDesk 2025 dalam Web3 dan AI. Ini merupakan pengiktirafan berprestij yang meraikan pemimpin berpengaruh yang membentuk masa depan kewangan digital dan teknologi. Senarai tahunan ini menghimpunkan pemimpin dalam rantaian blok, kripto dan kecerdasan buatan yang memacu inovasi serta keterangkuman dalam sektor teknologi baharu.

Antara sepuluh penerima penghormatan teratas, Chen berdiri bersama tokoh ternama industri seperti Daniela Amodei dari Anthropic, Anima Anandkumar dari Caltech, Teana Baker‑Taylor dari Venice.ai, Regina Barzilay dari MIT, Betsabe Botaitis dari Hedera, Stéphanie Cabossioras dari Société Générale, Eowyn Chen dari Trust Wallet, Samara Cohen dari BlackRock, Emilie Choi dari Coinbase dan Delphine Forma dari Solidus Labs serta empat puluh wanita luar biasa yang lain.

Senarai ini disusun melalui proses yang teliti dan inklusif, dikurasi oleh pasukan editorial CoinDesk dengan kerjasama pemimpin wanita dari pelbagai organisasi seperti Google, Spotify, dan Persatuan Wanita dalam Kripto. Lebih 300 pencalonan dari seluruh dunia telah dinilai, dengan finalis dipilih berdasarkan inovasi, pengaruh dan peranan mereka dalam membentuk masa depan Web3 dan AI.

Chen bukan sahaja satu-satunya wanita yang memegang jawatan Ketua Pegawai Eksekutif dalam kalangan 10 bursa kripto global teratas, tetapi juga pemimpin di sebalik pertumbuhan global Bitget. Sejak mengambil alih jawatan Ketua Pegawai Eksekutif pada Mei 2024, beliau telah memacu platform ini melalui fasa pertumbuhan yang pesat. Di bawah kepimpinan beliau, Bitget telah berkembang daripada 20 juta kepada lebih 120 juta pengguna di seluruh dunia, menjadikan syarikat itu salah satu daripada tiga bursa teratas berdasarkan jumlah dagangan global.

Sepanjang tempoh kepimpinannya, Bitget telah mengalami perubahan strategik yang memperluaskan tawarannya jauh melangkaui sekadar derivatif. Kini, platform ini menawarkan keupayaan bertaraf dunia dalam perdagangan spot, ekosistem Launchpad dan Launchpool yang pesat berkembang, perdagangan salinan berasaskan AI, alat pengurusan aset serta dompet kendiri yang digunakan secara meluas melalui Bitget Wallet. Chen turut berperanan aktif dalam memperluaskan hubungan institusi dan menjalin kerjasama berimpak tinggi, mengukuhkan kehadiran Bitget di pasaran utama.

Selain memacu pembangunan produk dan perniagaan, Chen turut menjadikan tanggungjawab sosial sebagai asas utama dalam kepimpinannya di Bitget. Beliau mengetuai inisiatif Blockchain4Her (B4H) bernilai $10 juta, yang bertujuan memperkukuh kesaksamaan gender dalam industri blockchain. Program ini menyokong pembangun, usahawan dan inovator wanita melalui pendidikan, pembiayaan, bimbingan serta akses kepada ekosistem Web3 global. Sebagai delegasi ke persidangan UN Women CSW, Chen turut membawa perspektif Web3 yang kritikal ke dalam perbincangan global mengenai jantina dan teknologi. Latar belakang beliau merangkumi lebih sedekad pengalaman dalam pelaburan, keusahawanan dan kepimpinan teknologi.

Penyenaraian Gracy Chen dalam senarai 50 Wanita Teratas dalam Web3 dan AI oleh CoinDesk mencerminkan pencapaiannya dalam mengembangkan Bitget menjadi platform Web3 yang pelbagai dimensi, serta pengaruhnya yang semakin meningkat dalam membentuk masa depan industri kripto yang lebih inklusif.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada 2018, Bitget merupakan sebuah syarikat bursa mata wang kripto dan Web3 yang terkemuka di dunia. Memberikan perkhidmatan kepada lebih 120 juta pengguna di lebih 150 negara dan rantau, bursa Bitget komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri perdagangan salinan perintisnya dan penyelesaian perdagangan yang lain. Bitget turut menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum dan harga mata wang kripto yang lain. Sebelum ini dikenali sebagai BitKeep, Bitget Wallet merupakan dompet kripto bukan jagaan terkemuka yang menyokong lebih daripada 130 rantai blok dan berjuta-juta token. Ia menawarkan perdagangan berbilang rantaian, pertaruhan, pembayaran dan akses terus kepada lebih daripada 20,000 DApps, dengan pertukaran termaju dan cerapan pasaran terbina dalam satu platform tunggal. Bitget berada di barisan hadapan dalam memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA, dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM, termasuk menjadi rakan kongsi global atlet Kebangsaan Turki Buse Tosun Çavuşoğlu (Juara dunia gusti), Samet Gümüş (Pemenang pingat emas tinju) dan İlkin Aydın (pemain pasukan bola tampar kebangsaan), untuk memberikan inspirasi kepada komuniti global bagi menerima baik masa depan mata wang kripto.

