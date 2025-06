Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget, entre las 50 mujeres más destacadas en Web3 e IA de CoinDesk

VICTORIA, Seychelles, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa líder en intercambio de criptomonedas y Web3, se complace en compartir que Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget, ha sido incluida en la lista 2025 de CoinDesk de las 50 mujeres más destacadas en Web3 e IA, un prestigioso reconocimiento que celebra a los líderes influyentes que dan forma al futuro de las finanzas y la tecnología digitales. La lista anual reúne a líderes de blockchain, criptomonedas e inteligencia artificial que impulsan la innovación y la inclusión en sectores tecnológicos emergentes.

Entre las diez principales homenajeadas, Chen se encuentra junto a figuras del sector como Daniela Amodei de Anthropic, Anima Anandkumar de Caltech, Teana Baker‑Taylor de Venice.ai, Regina Barzilay del MIT, Betsabe Botaitis de Hedera, Stéphanie Cabossioras de Société Générale, Eowyn Chen de Trust Wallet, Samara Cohen de BlackRock, Emilie Choi de Coinbase y Delphine Forma de Solidus Labs junto a otras cuarenta mujeres excepcionales.

Elaborada mediante un proceso riguroso e inclusivo, la lista fue seleccionada por el equipo editorial de CoinDesk en colaboración con un panel diverso de mujeres líderes de organizaciones como Google, Spotify y la Association of Women in Crypto (Asociación de Mujeres en Criptomonedas). Se evaluaron más de 300 nominaciones de todo el mundo y las finalistas fueron elegidas por su innovación, influencia y relevancia para dar forma al próximo capítulo de Web3 e IA.

Chen se destaca no solo como la única mujer directora ejecutiva entre las 10 principales bolsas de criptomonedas del mundo, sino también como la líder detrás del crecimiento mundial de Bitget. Desde su nombramiento como directora ejecutiva, en mayo de 2024, ha dirigido la plataforma a través de una fase de crecimiento acelerado. Con ella al frente, Bitget ha aumentado su base de usuarios de 20 millones a más de 120 millones de usuarios en todo el mundo, lo que la sitúa entre las tres principales bolsas por volumen de operaciones a nivel mundial.

Su gestión ha estado marcada por un cambio estratégico que amplió la oferta de Bitget mucho más allá de los derivados. Hoy en día, la plataforma cuenta con capacidades de clase mundial en el trading al contado, un próspero ecosistema Launchpad y Launchpool, copy trading impulsado por inteligencia artificial, herramientas de gestión de activos y una billetera de autocustodia ampliamente adoptada a través de Bitget Wallet. Chen también desempeña una función activa en la expansión de las relaciones institucionales y en la consecución de asociaciones de alto impacto que refuercen la presencia de Bitget en los mercados clave.

Al margen del desarrollo de productos y negocios, Chen ha hecho de la responsabilidad social un pilar importante de su programa de liderazgo en Bitget. Dirige la iniciativa Blockchain4Her (B4H) con un presupuesto de 10 millones de dólares, la cual se puso en marcha para abordar la igualdad de género en el sector del blockchain. La iniciativa se centra en apoyar a las mujeres constructoras, desarrolladoras y emprendedoras a través de la educación, la financiación, la tutoría y el acceso al ecosistema mundial de Web3. Como delegada en la conferencia CSW de ONU Mujeres, Chen también aporta perspectivas fundamentales de Web3 a los debates mundiales sobre género y tecnología. Cuenta con más de una década de experiencia en inversión, emprendimiento y liderazgo tecnológico.

La inclusión de Gracy Chen en la lista de las 50 mujeres más destacadas en Web3 e IA de CoinDesk refleja sus logros en la transformación de Bitget en una plataforma Web3 multidimensional y su creciente influencia en la creación de un futuro más inclusivo para el sector de las criptomonedas.

