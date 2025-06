EBC Financial Group amplia exposição temática com mais de 100 CFDs de ETFs listados nos EUA

A nova linha de CFDs de ETFs da EBC oferece aos clientes globais acesso a operações temáticas diversificadas em mercados e setores variados.

Novo lançamento reflete a tendência do setor em direção a instrumentos de mercado personalizáveis e focados por setor

LONDON, UNITED KINGDOM, June 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- O EBC Financial Group (EBC) anunciou a inclusão de mais de 100 Contratos por Diferença (CFDs) de Fundos de Índice (ETFs) listados nos Estados Unidos, refletindo uma tendência crescente no setor financeiro em direção a uma exposição mais diversificada e temática para os participantes do mercado. A ampliação da oferta demonstra o alinhamento da EBC com a demanda global por instrumentos financeiros focados em setores específicos e adaptados a diferentes regiões.

A nova gama de produtos inclui ETFs listados na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e na NASDAQ, emitidos por gestoras de renome como Vanguard, iShares (BlackRock) e State Street Global Advisors. Esses instrumentos representam narrativas macroeconômicas e setoriais importantes, que continuam a influenciar o sentimento dos investidores ao redor do mundo.

— Essa expansão reflete nossa visão de unir design de produto inteligente com relevância de mercado — afirmou David Barrett, CEO da EBC Financial Group (UK) Ltd. — Os novos produtos são uma evolução natural para traders que buscam exposição direcionada com maior flexibilidade estratégica. Na EBC, estamos construindo um ecossistema que impulsiona tanto a precisão quanto a performance.

Acesso Temático com Flexibilidade Tática

A nova gama de produtos oferece aos clientes a oportunidade de explorar algumas das principais temáticas macroeconômicas e de investimento mais acompanhadas no cenário global.

Entre elas estão a exposição geográfica — como o iShares MSCI Brazil ETF —, renda fixa de alto rendimento com fundos como o iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund, e commodities com ETFs como o United States Oil Fund LP, que acompanha o petróleo WTI. Também há oportunidades focadas em setores específicos e, ainda, cestas de ações com estratégias voltadas para dividendos, como o Schwab U.S. Dividend Equity ETF.

Outras temáticas disponíveis incluem estratégias por capitalização de mercado, como o Russell Mid-Cap Value ETF, e perfis de investimento com foco em crescimento, como o SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, que acompanha ações com forte potencial de valorização.

Essas adições funcionam tanto como ideias de operação independentes quanto como instrumentos complementares ao portfólio atual da EBC, permitindo uma estruturação avançada de carteiras e operações temáticas.

Exposição Inteligente: Alavancagem, Operações Vendidas e Eficiência de Custos em um Só Produto

O anúncio da EBC ocorre em um momento de transformação no cenário financeiro global, onde a diversificação, a transparência e a estrutura de custos continuam a influenciar as decisões institucionais. À medida que o ecossistema financeiro avança para instrumentos mais personalizados e responsivos, a presença crescente de ETFs temáticos e produtos relacionados reflete uma mudança na forma como riscos e oportunidades estão sendo gerenciados globalmente.

Como Começar

Esses produtos estão disponíveis para negociação — em conta real ou em simulação — através do cadastro em www.ebc.com.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado no renomado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é reconhecido por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Com escritórios em centros financeiros estratégicos, incluindo Londres, Sydney, Hong Kong, Singapura, Ilhas Cayman, Bangkok, Limassol e mercados emergentes na América Latina, Ásia e África, a EBC oferece aos investidores de varejo, profissionais e institucionais acesso a uma ampla gama de mercados globais e oportunidades de trading, incluindo moedas, commodities, ações e índices.

Reconhecido com múltiplos prêmios, o EBC está comprometido em manter padrões éticos elevados, com suas subsidiárias sendo licenciadas e regulamentadas dentro de suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulamentado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido; o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulamentado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); e o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, juntamente com o EBC Asset Management Pty Ltd, são regulamentados pela Securities and Investments Commission (ASIC) da Austrália.

No núcleo da EBC Financial Group está uma equipe de veteranos da indústria com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. Tendo navegado por ciclos econômicos-chave, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço de 2015 até as turbulências do mercado durante a pandemia de COVID-19, promovemos uma cultura onde a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são primordiais, garantindo que cada relacionamento com o investidor seja tratado com a seriedade que merece.

Como Parceiro Oficial de Forex do FC Barcelona, a EBC oferece serviços especializados em toda a Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. Através de sua parceria com a Fundação das Nações Unidas e a maior campanha de base do mundo, United to Beat Malaria, a empresa contribui para iniciativas globais de saúde. A EBC também apoia a série de engajamento público 'What Economists Really Do' do Departamento de Economia da Universidade de Oxford, ajudando a desmistificar a economia e sua aplicação nos principais desafios sociais, promovendo uma maior compreensão pública e diálogo.

