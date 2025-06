Increasingly frequent gender-based, ethnic violence against Serb women in Kosovo and Metohija

Канцеларија за Косово и Метохију Владе Републике Србије обезбедила је финансирање програма, вредног 59 милиона динара, за набавку евродизела, угља, сушеног лигнита и пелета за школе, домове здравља и објекте Српске православне цркве у покрајини. Канцеларија је за ову грејну сезону обезбедила финансирање набавке 10.000 кубних метара дрва, 210.000 литара евродизела, 1.150 тона угља и 10 тона пелета за објекте Српске православне цркве који користе овај вид грејања. Општина Звечан, као обједињени набављач за све привремене органе у покрајини, и представници ЈП „Србија шуме“, односно шумска газдинства „Ибар“ у Лепосавићу и „Косвика“, потписали су са НИС-ом уговор који омогућава континуирано снабдевање грејним енергентима болница, школа, обданишта, цркава и домова културе. Заменик директора Канцеларије за Косово и Метохију Душан Козарев нагласио је да је међу најбољим понуђачима на тендеру било и Шумско газдинство „Ибар“ у Лепосавићу, које је овим послом обезбедило средства за 150 радника, а тиме и сигурност за њихове породице. Он је нагласио да је посебно значајно то што је успех на тендеру постигла и национална нафтна компанија НИС, која се након 15 година недавно вратила на Косово и Метохију и која ће снабдевати све кориснике евродизелом високог квалитета под најповољнијим условима. Председник Привременог органа општине Звечан Иван Тодосијевић пренео је да ће огрев бити испоручен већ наредне недеље, и истовремено исказао захвалност Влади Србије и Канцеларији на реализованом програму хуманитарне помоћи. Према његовим речима, овај програм ће створити услове да се током зимског периода реализују све планиране и редовне активности у јавним институцијама у покрајини.

