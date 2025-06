UREVO anuncia a unos hermanos campeones de esquí como embajadores de la marca

AUSTIN, Texas, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UREVO, una marca internacional de deportes y bienestar, ha anunciado que los esquiadores acrobáticos neozelandeses Luca y Ben Harrington serán los embajadores de su gama de productos inteligentes de fitness, que incluye cintas de correr inteligentes y masajeadores inteligentes. Esta colaboración promueve la importancia de la recuperación deportiva, la vida saludable y el espíritu de superación personal.

Excelencia en el freestyle: los hermanos Harrington

Los hermanos Harrington, atletas olímpicos, aportan autenticidad a la misión de UREVO.

Nacido en 2001, Ben Harrington compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, ganó la Copa de Norteamérica y quedó quinto en el Campeonato Mundial de 2023.

Su hermano, Luca Harrington (nacido en 2003), está especializado en slopestyle y big air, ganó el Globo de Cristal en la Copa del Mundo FIS 2024-25 de Big Air y subió al podio en los X Games y en los Campeonatos del Mundo.

Sus exigentes necesidades de entrenamiento y recuperación los convierten en los abanderados ideales de las soluciones de bienestar de UREVO, que reflejan la creciente necesidad de herramientas de recuperación inteligentes y accesibles.

UREVO CyberPad para Office Smart Treadmill

La cinta de correr UREVO CyberPad para Office Smart Treadmill está diseñada para adaptarse tanto al entorno doméstico como al profesional. Equipada con un sistema de doble motor sin escobillas, ofrece hasta 2,5 CV de potencia, manteniendo un nivel de ruido de funcionamiento bajo de 45 dB. Para facilitar un entrenamiento más eficiente, la CyberPad incorpora la tecnología de inclinación MegaLift, que permite una pendiente de hasta un 14 %.

Este dispositivo presenta un perfil delgado de 16,3 cm, lo que lo hace compatible con la mayoría de las mesas de oficina y reduce la interferencia espacial. Su diseño abierto y su superficie de carrera de 100 cm tienen como objetivo ofrecer una experiencia cómoda mientras se realizan tareas de oficina. Además, la CyberPad se conecta con la aplicación UREVO, lo que permite a los usuarios controlar las métricas de entrenamiento en tiempo real.

Masajeador de recuperación inalámbrico alimentado por IA UREVO

Para los atletas profesionales y los entusiastas del fitness, el masajeador de recuperación inalámbrico alimentado por IA UREVO ofrece un sistema terapéutico más robusto diseñado para replicar los tratamientos de fisioterapia. Este dispositivo cuenta con un avanzado diseño de Matrix Airbag que actúa sobre cinco zonas de compresión superpuestas para mejorar la circulación y aliviar la tensión muscular profunda.

Con seis modos de masaje, ocho niveles de presión (80-220 mmHg) y tres niveles de calor plantar, el masajeador funciona en sinergia para proporcionar una recuperación de alta intensidad tras la práctica deportiva.

El Recovery Massager se integra a la perfección con la aplicación UREVO, que utiliza inteligencia artificial para evaluar el estado de los músculos de las piernas y recomendar parámetros de recuperación personalizados. Los usuarios pueden seleccionar la duración del masaje entre 10 y 35 minutos, según su agenda y necesidades. Su batería de 5000 mAh permite hasta 240 minutos de uso inalámbrico y se carga a través de USB-C.

En conjunto, estos dispositivos representan una tendencia más extensa hacia la integración de herramientas digitales en las prácticas de bienestar físico. Con el respaldo de Ben y Luca Harrington, UREVO entra en una nueva fase de visibilidad internacional.

Acerca de UREVO

UREVO es una empresa innovadora a nivel mundial en tecnología de fitness inteligente, comprometida con el desarrollo de soluciones de bienestar inteligentes que favorecen un estilo de vida saludable y activo. El objetivo de la marca es empoderar a las personas con herramientas que combinan la inteligencia digital y el conocimiento biomecánico para promover una recuperación eficaz y un bienestar diario.

