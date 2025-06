Les Laboratoires nucléaires canadiens, Énergie atomique du Canada limitée, et le Réseau universitaire d’excellence en génie nucléaire établissent le Centre canadien d’apprentissage nucléaire

Le nouveau centre favorisera le développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée et compétente dans le domaine nucléaire

TORONTO, 11 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires nucléaires canadiens (LNC), le principal laboratoire de sciences et de technologie nucléaires du Canada, et Énergie atomique du Canada limitée (EACL), la société d’État canadienne chargée de la recherche et du développement dans le domaine nucléaire, sont heureux d’annoncer la signature d’un protocole d’entente avec le Réseau universitaire d’excellence en génie nucléaire (UNENE) en vue de la création du Centre canadien d’apprentissage nucléaire (CCAN). Ce centre a pour objectif de coordonner l’éducation, la formation, la gestion des connaissances et le développement de la main-d’œuvre dans le secteur nucléaire en pleine croissance au Canada.

« Les LNC ont toujours joué un rôle essentiel dans la formation de personnel hautement qualifié pour le secteur nucléaire canadien », a déclaré Stephen Bushby, vice-président, Sciences et technologie, des LNC. « Cet effort se poursuivra grâce à la création du Centre canadien d’apprentissage nucléaire, qui offrira des possibilités d’apprentissage afin de constituer un bassin de talents pour les LNC et l’industrie dans son ensemble. Le CCAN, avec le soutien du Plan de travail fédéral en sciences et technologie nucléaires d’EACL, complète parfaitement notre programme de partenariats universitaires lancé en 2022. »

La nouvelle entente porte sur la collaboration entre les trois organismes pour la création du centre. Il s’agit notamment d’élargir les programmes et les activités de l’UNENE afin d’intégrer l’utilisation des installations et de l’expertise de classe mondiale des Laboratoires de Chalk River et d’autres sites des LNC, tout en explorant la possibilité de développer des micro-certifications et de créer des pôles régionaux en collaboration avec des partenaires universitaires et d’autres laboratoires nationaux. La collaboration vise principalement à faire progresser l’éducation nucléaire afin de soutenir les priorités en matière de développement de la main-d’œuvre. Chaque organisme cherchera également à tirer parti de ses relations de longue date avec les établissements universitaires canadiens afin d’examiner les possibilités de coordination de projets communs.

« Les laboratoires nucléaires nationaux du Canada jouent un rôle essentiel dans le développement de la prochaine génération de scientifiques talentueux », a souligné la Dre Amy Gottschling, vice-présidente des sciences, de la technologie et de la surveillance commerciale à EACL. « Nous savons qu’il ne suffit pas d’avoir des installations scientifiques de classe mondiale; nous réfléchissons toujours à la façon dont nous pouvons contribuer à la croissance de la prochaine génération de leaders et d’innovateurs nucléaires. C’est ce qui fait de l’UNENE un partenaire si important pour EACL et les LNC. Peu importe où les étudiants d’aujourd’hui finissent par faire carrière, l’investissement que nous faisons aujourd’hui dans le développement de leur expertise nous rapportera des dividendes énormes à tous. »

Depuis 2002, l’UNENE s’efforce de faire progresser les connaissances dans le domaine nucléaire en proposant des programmes de recherche et d’enseignement en génie, sciences et technologie nucléaires. Avec le soutien de ses partenaires et des organismes de financement, notamment les LNC et EACL, il est au cœur d’un réseau d’universités, d’industries et d’organismes gouvernementaux qui se concentrent sur le renforcement des capacités et la visibilité de l’excellence universitaire canadienne, afin de contribuer de manière importante au statut de puissance nucléaire de premier plan du pays.

« L’UNENE est fier de sa longue contribution à l’éducation et à la formation dans le domaine nucléaire au Canada, notamment par ses activités visant à faciliter la collaboration entre l’industrie et le milieu universitaire », a déclaré Jerry Hopwood, président de l’UNENE. « Aujourd’hui, la technologie nucléaire connaît un essor rapide dans le secteur en pleine croissance des énergies propres. L’initiative du centre d’apprentissage contribuera de manière essentielle à la tâche cruciale qui consiste à former une main-d’œuvre nucléaire compétente pour l’avenir ainsi qu’à améliorer la compréhension de la technologie nucléaire. Cette initiative permettra aux Canadiens d’acquérir des compétences pratiques et précieuses pour devenir une main-d’œuvre qualifiée, et offrira une source d’information et de connaissances aux étudiants et aux parties prenantes qui souhaitent en savoir plus sur la science et la technologie nucléaires. L’UNENE est impatient de participer à cette initiative passionnante. »

Dans le cadre de leur collaboration pour le développement du centre, les organismes présenteront une première ébauche du concept afin de recueillir les commentaires des LNC et d’EACL, lors de la deuxième journée annuelle des universités, qui se tiendra en juillet prochain. Un plan initial pour le centre devrait être finalisé à l’automne 2025.

À propos des LNC

En tant que laboratoire de sciences et de technologie nucléraires le plus important du Canada, travaillant sous la direction d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d’entreprise ambitieuse connue sous le nom de Vision 2030, les LNC mettent en œuvre trois priorités stratégiques d’importance nationale – restaurer et protéger l’environnement, faire progresser les technologies d’énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par EACL, les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens en vue de leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez consulter le site www.cnl.ca/?lang=fr .

À propos d’Énergie atomique du Canada limitée

Énergie atomique du Canada limitée (EACL) est une société d’État fédérale dont le mandat est de créer des débouchés nucléaires pour le Canada. Fonctionnant selon un modèle de société détenue par le gouvernement et exploitée par un entrepreneur (GoCo), exécuté par son entrepreneur, les Laboratoires Nucléaires Canadiens, EACL favorise la science et la technologie nucléaires grâce à ses Laboratoires de Chalk River, le plus grand complexe de recherche du Canada, et en collaborant avec les universités ainsi que l’industrie privée pour faire progresser l’innovation dans le domaine nucléaire. Elle s’est engagée à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. Elle gère également les responsabilités du gouvernement du Canada en matière de déchets radioactifs. EACL continue de détenir la propriété intellectuelle de la technologie du réacteur CANDU® et est chargée de tirer le meilleur parti de cette technologie pour le Canada. Pour en savoir plus sur EACL, visitez le site www.aecl.ca .

À propos de l’UNENE

Le Réseau universitaire d’excellence en génie nucléaire (UNENE), fondé en 2002, est un réseau d’universités canadiennes et internationales partenaires offrant des programmes de recherche et d’éducation en génie nucléaire, en sciences et en technologie. Ses membres comprennent également des participants de l’industrie canadienne et l’institution nationale de science et technologie nucléaires du Canada. Avec ses partenaires et organismes de financement, l’UNENE travaille à faire progresser les connaissances nucléaires, à renforcer les capacités et à accroître la visibilité de la force du Canada en tant que partenaire mondial, ainsi qu’à rehausser le rôle du nucléaire dans la promotion de la durabilité mondiale, de la prospérité et d’un avenir énergétique propre. Pour en savoir plus sur l’UNENE, visitez le site www.unene.ca.

