Le CN investira 75 M$ au Mississippi pour augmenter la capacité et stimuler une croissance durable

HOMEWOOD, Ill., 11 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui son intention d’investir environ 75 M$ US au Mississippi, dans le cadre de son programme d’investissements en immobilisations pour 2025. Cet investissement soutiendra les initiatives d’entretien des voies et d’infrastructures stratégiques à l’échelle de l’État. Ces projets permettront d’assurer le transport sécuritaire des marchandises, ainsi qu’une croissance durable à long terme au Mississippi et sur l’ensemble du réseau du CN.

« Nous croyons qu’investir dans notre réseau, c’est bâtir l’avenir. Nos investissements d’infrastructure continus au Mississippi renforceront la résilience et l’efficacité de notre réseau dans tout l’État. Nous continuons de nous concentrer sur la prestation d’un service exceptionnel pour nos clients et pour nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement, stimulant du même coup la croissance économique en Amérique du Nord et dans les collectivités où nous exerçons nos activités. »

- Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN



« Nous apprécions l’engagement du CN envers le Mississippi ainsi que ses investissements dans nos villes et nos comtés. Le CN est un acteur essentiel des secteurs des transports et des affaires de notre État, avec des activités réparties dans plusieurs régions. Son engagement envers la sécurité contribue à renforcer nos collectivités. »

- Charles Busby, Commissaire aux Transports du District Sud, MDOT



En 2024, le CN a investi environ 56 M$ US au Mississippi pour l’entretien des voies et la mise en place d’initiatives d’infrastructures clés, y compris 250 000 $ US pour la modernisation du triage du CN à Jackson et l’augmentation de la capacité dans la subdivision de Beaumont, entre Jackson et Collins, au Mississippi.

Le Mississippi en chiffres :

Personnel : environ 497 personnes

Milles de parcours en exploitation : 575

Investissements communautaires : 50 000 M$ US en 2024

Dépenses à l’échelle locale : 55 M$ US en 2024

Impôts et taxes en espèces versés : 15 M$ US en 2024



Énoncés prospectifs du CN

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables. Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs, de changements de situations ou de changements de convictions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie, en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du golfe aux États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

