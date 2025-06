Des porte-paroles de l’éducation du Canada demandent au gouvernement fédéral de faire de l’éducation une priorité au prochain Sommet du G7

OTTAWA, 11 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’éducation est le socle sur lequel reposent les démocraties prospères. Voilà pourquoi des organisations du milieu de l’éducation des quatre coins du Canada — l’Association canadienne des doyens et doyennes d’éducation, l’Association canadienne des directeurs d’école, la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants et le Réseau ÉdCan — exhortent le gouvernement fédéral de veiller à ce que l’éducation fasse partie des grands axes de réflexion au Sommet du G7, qui se tiendra du 15 au 17 juin à Kananaskis, en Alberta.

Alors que les dirigeantes et dirigeants de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis convergeront bientôt vers le Canada pour discuter des évènements et des crises qui secouent le monde, nous leur demandons de bien réfléchir au rôle essentiel que joue l’éducation dans l’édification des sociétés. L’éducation est ce qui distingue les communautés et les pays prospères de ceux qui connaissent des difficultés. Le 7 juin dernier, le premier ministre Carney a annoncé que le programme du Sommet du G7 a été préparé « dans le but de bâtir des économies plus fortes » et que « le Canada cherchera à mobiliser le soutien de ses partenaires et à assurer la prise de mesures concertées à l’égard des trois grandes missions suivantes » : assurer la sécurité des communautés et du monde; améliorer la sécurité énergétique et accélérer la transition numérique; et établir les partenariats de demain.

Rien de cela ne sera possible sans une éducation publique inclusive de qualité dans chaque pays. Le Sommet du G7 réunit les dirigeantes et dirigeants de certaines des démocraties les plus avancées et influentes du monde. Aussi incitons-nous vivement le gouvernement fédéral à faire en sorte que ces personnes voient l’éducation publique comme un pilier de la démocratie, un déterminant de la santé et une pierre angulaire de la prospérité économique. À un moment où de nombreux pays et leurs populations éprouvent des difficultés, nous exhortons le gouvernement du Canada à saisir cette occasion pour montrer la voie vers un avenir plus prospère, durable et équitable pour les pays du G7 et, par ricochet, le monde entier.

Depuis des dizaines d’années, l'éducation publique est largement sous-financée dans la plupart des pays du G7, et la situation est bien pire dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Le sous-financement chronique a entraîné une crise mondiale de la rétention et du recrutement du personnel enseignant, une déprofessionnalisation de l’enseignement et de nombreux problèmes touchant les enfants et les jeunes. Il va sans dire qu’avoir une population peu instruite ne sert que les despotes et les dictateurs, au détriment de la démocratie. Investir dans l’éducation, c’est investir dans un avenir meilleur.

Notre groupe d’organisations nationales de l’éducation appuie les 59 recommandations des Nations Unies pour transformer la profession enseignante. Nous attirons l’attention sur la recommandation 7, qui demande un financement adéquat de l’éducation et constitue un important point de départ pour le Sommet. Nous vous demandons instamment, à vous qui êtes sur le point de marquer l’avenir, de mettre en œuvre les recommandations des Nations Unies et de vous assurer que l’éducation reçoit toute l’attention qu’elle mérite. Nous comptons sur vous.

Fondée en 1920, la CTF/FCE est une alliance nationale d’organisations provinciales et territoriales de l’enseignement qui représentent plus de 370 000 membres du corps enseignant et autres travailleurs et travailleuses du secteur de l’éducation au Canada. Elle est également affiliée à l’Internationale de l’Éducation, qui représente plus de 33 millions d’éducateurs et éducatrices.

