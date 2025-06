Experteam nomme le Directeur de son activité Business Central

Experteam, société française de conseil et d’expertise IT, fait évoluer son équipe de Direction en annonçant la nomination de Sébastien BERTHIER au poste de Directeur de sa nouvelle Business Unit Business Central.

Afin de faire faire évoluer son offre et de proposer à ses clients une gamme de services unique autour de l’environnement Microsoft Business Central, Experteam vient de recruter un expert unanimement reconnu sur le marché. Directement rattaché à la Direction Générale incarnée par Sébastien MARCHÉ, il devra notamment poser les fondations d’une activité Business Central robuste et maîtrisée et constituer une équipe experte et engagée autour d’une vision claire et durable. Il saisira enfin le virage des agents intelligents dans Business Central et affirmera un leadership progressif. Ce faisant, Sébastien BERTHIER jouera un rôle déterminant dans l’évolution de la proposition de valeur d’Experteam et veillera à positionner l’ESN comme l’un des rares experts du marché français à pouvoir piloter de bout en bout les projets liés à la mise en œuvre de Business Central.

Sébastien BERTHIER, Directeur de l’activité Business Central d’Experteam conclue « Je suis fier de rejoindre Experteam qui occupe une place à part dans le cercle des ESN spécialisées dans la mise en œuvre de projets reposant sur les technologies Microsoft. Reconnus sur de nombreux domaines comme la Cybersécurité, le Cloud ou encore le Workplace, nous allons désormais fortement investir pour proposer une offre à 360° autour de l’ERP Business Central qui se positionne comme l’une des activités les plus en croissance au sein de l’écosystème Microsoft. »

