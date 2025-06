Laporan Anti-Penipuan Bitget Menunjukkan Penipuan Berkaitan AI Menyebabkan Kerugian Kripto sebanyak $4.6B pada tahun 2024

VICTORIA, Seychelles, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka, telah menerbitkan Laporan Penyelidikan Anti-Penipuan 2025 dengan kerjasama firma keselamatan rantai blok SlowMist dan Elliptic. Laporan ini mendedahkan bahawa kerugian akibat penipuan kripto global melonjak kepada $4.6 bilion pada tahun 2024, dengan teknologi palsu tulen dan kejuruteraan sosial menjadi taktik utama dalam kecurian bernilai tinggi. Penerbitan ini juga menandakan pelancaran rasmi Bulan Anti-Penipuan Bitget, satu inisiatif selama sebulan yang didedikasikan untuk pendidikan keselamatan dan kesedaran seluruh ekosistem.

Laporan tersebut menyoroti cara penipuan yang dikuasakan oleh AI telah berkembang melampaui e-mel pancingan data, merangkumi panggilan Zoom palsu, video sintetik tokoh awam dan tawaran pekerjaan yang disusupi Trojan. Antara penemuan utamanya, laporan ini mengenal pasti tiga kategori penipuan utama—penyamaran palsu tulen, skim kejuruteraan sosial dan projek gaya Ponzi yang diselubungi jenama DeFi atau NFT—sebagai punca utama kerugian pengguna. Ia juga menggariskan cara dana yang dicuri disalurkan melalui jambatan rentas rantai dan alat penyamaran sebelum mencapai pengadun atau bursa, menjadikan usaha penguatkuasaan dan pemulihan semakin rumit.

Cerapan tambahan termasuk kajian kes mengenai insiden penipuan besar di Hong Kong, peningkatan penggunaan bahagian komen Telegram dan X (Twitter) sebagai pintu masuk pancingan data serta pertumbuhan berterusan kumpulan penipuan profesional yang beroperasi merentasi sempadan.

“Ancaman terbesar terhadap kripto hari ini bukanlah ketidaktentuan—tetapi penipuan. Itulah sebabnya Bitget telah menetapkan keseluruhan bulan Jun sebagai Bulan Anti-Penipuan—satu inisiatif untuk meningkatkan standard industri dan kesedaran pengguna. Laporan ini adalah penerbitan utama dalam usaha tersebut. AI telah menjadikan penipuan lebih pantas, lebih murah dan lebih sukar dikesan. Di Bitget, kami percaya melawan penipuan memerlukan ketegasan teknologi serta kerjasama di seluruh ekosistem. Matlamat kami adalah untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak, bukan sekadar lebih pantas,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget.

Laporan ini juga memperincikan bagaimana Anti-Scam Hub Bitget, sistem pengesanan inovatif dan Dana Perlindungan lebih dari $500 juta sedang digunakan secara aktif untuk mengurangkan risiko pengguna. SlowMist memberikan pandangan forensik terperinci mengenai taktik penipuan, daripada pencemaran alamat hingga Trojan dalam tawaran pekerjaan, manakala Elliptic mengkaji corak pencucian mata wang kripto yang dicuri melalui jambatan rentas rantai dan platform pengadun.

“Penjenayah sentiasa mengubah suai kaedah serangan mereka, menggunakan AI dan mencari cara baharu untuk memperluaskan aktiviti mereka. Ini bermakna secara timbal balik, kami juga berusaha untuk meningkatkan teknologi dan keupayaan rantai blok kami bagi mengesan serta mengenal pasti kaedah baharu yang digunakan oleh penjenayah. Kerjasama kami dengan Bitget mencerminkan keperluan mendesak untuk mendedahkan ancaman yang semakin berkembang ini dan memberikan pengguna alat untuk melindungi diri mereka,” kata Arda Akartuna, Ketua Penyelidik Ancaman Kripto, Elliptic, APAC.

“Laporan ini mencerminkan corak dunia sebenar yang kami lihat di dalam rantaian setiap hari. Dari rangkaian pancingan data hingga dApps pertaruhan palsu, taktik mungkin berubah—tetapi psikologi di sebaliknya tetap sama. Pengguna perlu sentiasa memiliki pengetahuan, bersikap skeptikal dan mengutamakan keselamatan,” kata Lisa, Ketua Operasi Keselamatan, SlowMist.

Laporan ini berakhir dengan cadangan praktikal untuk pengguna dan institusi, termasuk penunjuk amaran penipuan serta amalan terbaik untuk mengelakkan perangkap biasa dalam ekosistem DeFi, NFT serta dan Web3.

Untuk mendapatkan laporan penuh, sila layari di sini.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka di dunia. Memberikan perkhidmatan kepada lebih 120 juta pengguna di lebih 150 negara dan rantau, bursa Bitget komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri perdagangan salinan perintisnya dan penyelesaian perdagangan lain. Bitget turut menawarkan akses secara masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum serta harga mata wang kripto yang lain. Bitget Wallet yang sebelum ini dikenali sebagai BitKeep merupakan dompet kripto tanpa jagaan terkemuka yang menyokong lebih daripada 130 rantai blok dan berjuta-juta token. Ia menawarkan perdagangan berbilang rantaian, pertaruhan, pembayaran dan akses langsung kepada lebih daripada 20,000 DApp, dengan pertukaran termaju serta cerapan pasaran yang disepadukan dalam satu platform tunggal. Bitget berada di barisan hadapan dalam memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA, dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM, termasuk menjadi rakan kongsi global atlet Kebangsaan Turki Buse Tosun Çavuşoğlu (Juara gusti dunia), Samet Gümüş (Pemenang pingat emas tinju) dan İlkin Aydın (Pemain pasukan bola tampar kebangsaan), untuk memberikan inspirasi kepada komuniti global bagi merangkul masa depan mata wang kripto.

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika mengalami kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa diperoleh dan pengalaman kewangan peribadi serta kedudukan kewangan perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi pada masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila rujuk Syarat Penggunaan kami.

