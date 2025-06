Elkedonia clôture un tour d’amorçage de 11 millions d’euros pour le développement de neuroplastogènes comme traitements novateurs contre la dépression et les troubles neuropsychiatriques

Les fonds permettront d’avancer dans la découverte de traitements potentiellement disruptifs, à action rapide, pour la dépression résistante aux traitements et d'autres troubles neuropsychiatriques.

Molécules « first-in-class », non addictives et non hallucinogènes, ciblant des mécanismes non synaptiques, et se distinguant des médicaments existants tels que la kétamine.

Elkedonia, une nouvelle startup lancée par Argobio, attire des financements en capital-risque auprès d'un syndicat européen d'investisseurs spécialisés dans le domaine des Sciences de la vie.

Elkedonia s’appuie sur des travaux de recherche issus de l'Université de la Sorbonne et sur l’expertise opérationnelle de l’équipe d'Argobio.

Delphine Charvin, jusqu’alors Operating Partner chez Argobio, est nommée Présidente Directrice Générale d’Elkedonia.

Strasbourg, France, et Charleroi, Belgique, 11 juin 2025 - Elkedonia SAS, société pionnière dans le développement de neuroplastogènes thérapeutiques destinés à traiter la dépression et d'autres maladies neuropsychiatriques, a annoncé aujourd'hui un tour de financement d’amorçage de 11,25 millions d'euros. Ce tour de table a été co-dirigé par Kurma Partners, WE Life Sciences et le fonds French Tech Seed géré pour le compte du gouvernement français par Bpifrance dans le cadre de France 2030, avec la participation d'Argobio, Angelini Ventures, CARMA Fund, Capital Grand Est et Sambrinvest. Elkedonia rassemble plusieurs acteurs de l'écosystème européen, avec un siège à Strasbourg, en France, et une filiale à Charleroi, en Belgique.

Elkedonia a été fondée par Argobio, un startup studio international dont la mission est de lancer et de soutenir des projets de recherche translationnelle ayant un potentiel thérapeutique disruptif. La société s'appuie sur les travaux de recherche menés par le Dr Jocelyne Caboche, Directrice de Recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) de Sorbonne Université. Ces travaux se concentrent sur une nouvelle cible intracellulaire, Elk1, qui joue un rôle central dans les circuits cérébraux de la récompense et la neuroplasticité - des mécanismes clés qui sont altérés dans des pathologies telles que la dépression, le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) et l'addiction, rendant ces conditions chroniques au lieu d'être transitoires.

Les traumatismes, le stress chronique, la toxicomanie et d'autres facteurs peuvent contribuer aux troubles dépressifs majeurs et à l'anhédonie (incapacité à éprouver du plaisir), en raison d'une neuroplasticité déficiente. Cette perturbation de la capacité d'adaptation du cerveau entraîne une rupture de son fonctionnement normal. Elkedonia développe un neuroplastogène pour restaurer la neuroplasticité sans les effets secondaires des psychédéliques ou des dérivés de la kétamine. Les études précliniques et cliniques suggèrent que l'inhibition de Elk1 est un levier thérapeutique dans la dépression, avec une efficacité rapide et sans sédation, dépendance, hallucinations ou autres effets secondaires communément associés aux traitements antidépresseurs existants.

"Je suis heureuse d'accueillir nos investisseurs fondateurs et je remercie l’équipe d'Argobio pour son soutien dans la création d'Elkedonia. S’appuyant sur une recherche neuroscientifique de pointe, notre approche innovante des neuroplastogènes ouvre une voie thérapeutique inédite, porteuse d’une forte proposition de valeur. Notre ambition est d’avoir un impact significatif dans le traitement des troubles dépressifs majeurs, en offrant un soulagement rapide et durable à tous les patients, y compris les jeunes, les adolescents et les personnes âgées", a déclaré Delphine Charvin, Présidente Directrice Générale et Co-Fondatrice d'Elkedonia, précédemment Operating Partner d'Argobio. "De plus, notre développement de biomarqueurs nous permettra de mettre en place une médecine de précision pour la sélection des patients et le suivi de l'efficacité du traitement."

"Les troubles dépressifs majeurs représentent un marché important de 300 millions de personnes dans le monde qui restent mal pris en charge, avec environ un tiers des patients qui résistent aux traitements actuellement disponibles", a déclaré Thierry Laugel, président du conseil d'administration d'Argobio et Managing Partner de Kurma Partners. "Elkedonia constitue une première preuve de concept pour Argobio et nous sommes extrêmement fiers d'avoir identifié cette opportunité pour la santé humaine et d'avoir apporté des compétences industrielles pour accélérer et réduire les risques liés au développement du traitement. En outre, cet investissement d'amorçage co-dirigé par notre équipe de Kurma Partners est à la fois une opportunité passionnante pour Kurma Biofund IV et s'inscrit dans notre stratégie globale de soutien à la création d'entreprises compétitives au niveau mondial à travers l'Europe".

"Investir dans Elkedonia démontre l'engagement de WE Life Sciences à faire progresser les meilleures innovations de pointe en collaborant avec des investisseurs européens de premier plan dans le domaine des sciences de la vie", a déclaré Valentin Tonnel, Directeur des investissements chez WE Life Sciences. "Nous sommes fiers de soutenir la réalisation de cette innovation prometteuse d'Argobio, tout en favorisant sa croissance en Wallonie, en Belgique, une région de plus en plus reconnue pour son excellence en matière de santé et de biotechnologie."

"Bpifrance, en tant qu'investisseur fondateur d'Argobio, est ravi de soutenir le tour d'amorçage de cette nouvelle entreprise prometteuse", a déclaré Jean-François Morin, Directeur des investissements en sciences de la vie chez Bpifrance. "Nous sommes ravis de développer la recherche fondamentale issue du CNRS à Sorbonne Université. Cet investissement souligne notre engagement à faire progresser les solutions en matière de santé mentale, ce qui est actuellement une priorité pour la France."

Le produit du financement d'amorçage servira à l'identification et à l'optimisation de petites molécules inhibitrices de Elk1 à visée thérapeutique. Une partie du financement sera consacrée à la recherche et la validation de biomarqueurs, dans une approche de médecine de précision pour la neuropsychiatrie.

Le trouble dépressif majeur (TDM) est une crise sanitaire dévastatrice qui se développe rapidement, malgré l'existence de traitements antidépresseurs largement commercialisés. Touchant environ 25 millions de personnes aux États-Unis d’Amérique, le même nombre en Europe et 300 millions de personnes dans le monde, les troubles dépressifs majeurs sont étroitement liés au risque de suicide, qui est la troisième cause de décès chez les 15-29 ans. Un tiers des patients atteints de dépression majeure ne répondent pas aux traitements existants, ce qui entraîne un problème croissant de dépressions résistantes aux traitements (TRD). Il est donc urgent de trouver des solutions innovantes, efficaces et bien tolérées pour répondre aux besoins non satisfaits des personnes qui souffrent encore de cette maladie invalidante.

Elkedonia (www.elkedonia.com) est une start-up franco-belge innovante engagée dans la transformation du traitement des troubles neuropsychiatriques. Elkedonia introduit une approche antidépressive inédite qui s'appuie sur la médecine de précision. Son programme principal vise l’inhibition ciblée de la protéine intracellulaire Elk1, ouvrant une voie thérapeutique prometteuse pour les formes de dépressions résistantes aux traitements (DRT).

Argobio (www.argobiostudio.com) est un start-up studio international spécialisé dans les biotechnologies, dédié à la transformation d’innovations de pointe en entreprises biotech de rupture. Le studio identifie des projets thérapeutiques en phase précoce issus d'institutions académiques européennes de premier plan, avec un focus particulier sur les maladies rares, les troubles neurologiques, l'oncologie et l'immunologie. En sélectionnant et en incubant ces projets, Argobio a pour ambition de les faire évoluer en sociétés de biotechnologie à part entière, jusqu’à des levées de fonds significatives en amorçage (Seed) ou en série A. Grâce à une équipe expérimentée d’entrepreneurs en biotechnologie, Argobio offre une expertise approfondie en découverte et développement de nouvelles thérapies.

Kurma Partners (www.kurmapartners.com) Fondé à Paris en 2009, Kurma Partners est devenu un acteur clé du financement de l'innovation pour construire l'industrie de la santé de demain. Kurma investit dans des entreprises dès leur création et pour financer leur croissance, dans tout le spectre du secteur de la santé à travers ses différentes franchises. Celles-ci se sont développées avec des fonds successifs dans les biotechnologies early-stage (Biofunds I, II, III et IV), la santé numérique et les diagnostics early-stage (Kurma Diagnostics et Kurma Diagnostics 2) et, plus récemment, le capital-développement (Kurma Growth Opportunities Fund). Les équipes de Kurma, qui comptent au total 25 personnes et 10 partenaires, sont basées dans deux bureaux, à Paris et à Munich. Elles sont très impliquées dans l'écosystème européen et ont construit un solide réseau de connexions internationales avec des instituts de recherche prestigieux, des hôpitaux, des entrepreneurs, des industriels et des investisseurs. Kurma Partners fait partie du groupe Eurazeo.

WE Life Sciences (www.wallonie-entreprendre.be/fr/expertises/life-sciences/) est un fonds de capital-risque public spécialisé dans les sciences de la vie et basé en Wallonie, Belgique. Il s’engage à favoriser les innovations de pointe dans le domaine de la santé en soutenant des chercheurs et des entrepreneurs visionnaires - les "Héros Locaux" - qui transforment l'excellence scientifique en solutions concrètes pour améliorer la vie des gens. Plus que de simples investisseurs, WE Life Sciences est un partenaire à long terme. Son équipe apporte une expertise sectorielle approfondie, des conseils stratégiques et une connectivité internationale pour aider les entreprises à passer d'un stade de développement précoce à un impact à grande échelle. En soutenant des entreprises audacieuses et à fort potentiel à tous les stades, WE Life Sciences accélère l'émergence des technologies de santé de prochaine génération, tout en contribuant à faire de la Wallonie un pôle dynamique et mondialement connecté pour les Sciences de la vie.

Bpifrance (www.bpifrance.fr) est la banque nationale d'investissement française : elle finance les entreprises - à tous les stades de leur développement - par le biais de prêts, de garanties, de prises de participation et d'assurances à l'exportation. Bpifrance propose également des services financiers complémentaires (formation, conseil) pour aider les entrepreneurs à relever leurs défis (innovation, exportation...). Doté de 500 millions d'euros, le Fonds d'amorçage French Tech vise à soutenir les levées de fonds des startups et des petites entreprises innovantes de moins de 3 ans qui développent des innovations à forte intensité technologique. Issu du Programme d’investissements d'avenir (PIA), désormais intégré à France 2030, et opéré pour le compte de l'Etat français par Bpifrance et opéré par Bpifrance, le fonds s'appuie sur des apporteurs d'affaires labellisés qui sont chargés d'identifier et de qualifier ces jeunes entreprises et de les mettre en relation avec des investisseurs privés.

Angelini Ventures ( www.angeliniventures.com ), branche capital-risque d'Angelini Industries, est une société d'investissement de série A et de série B, axée sur l'accélération des innovations de rupture dans les domaines de la biotechnologie et de la santé numérique. Angelini Ventures investira 300 millions d'euros dans un portefeuille global en Europe et en Amérique du Nord, en s'appuyant sur une équipe mondiale, des conseillers stratégiques et des partenaires pour aider les entrepreneurs à faire évoluer leurs entreprises vers des sociétés transformatrices de premier plan.

À ce jour, Angelini Ventures a investi environ 100 millions d'euros dans 18 entreprises couvrant un large éventail de domaines thérapeutiques et de modalités. Le portefeuille BioTech d'Angelini Ventures comprend Nuevocor, Neumirna, Cour Pharmaceuticals, Nouscom, Pretzel Therapeutics et Freya Biosciences. Le portefeuille de santé numérique de la société comprend Vantis Health, Avation, Cadence Neuroscience, Nobi, Noctrix et Serenis.

CARMA FUND I ( www.carma-fund.com ) est un fonds d'investissement en phase d’amorçage (Seed) destiné à faire progresser les technologies des sciences de la vie et de la santé. Le fonds a démarré avec un premier closing en juin 2022 et dispose de 50 millions d'euros sous gestion. Le fonds, basé à Munich et à Francfort-sur-le-Main, est particulièrement adapté aux jeunes entreprises et aux projets dans le domaine des sciences de la vie et de la médecine, grâce à ses modes d'investissement flexibles à très long terme et à ses relations étroites avec les principaux bureaux de transfert de technologie et les partenaires industriels.

Capital Grand Est (www.capitalgrandest.eu) est une société régionale de capital investissement, indépendante et agréée par l’AMF. Depuis 2012, l’équipe des 14 collaborateurs de Capital Grand Est a accompagné plus de 60 entreprises des régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Disposant de 220 M€ d’actifs sous gestion répartis sur 6 véhicules d’investissement, Capital Grand Est structure des opérations en capital auprès de différentes typologies d’entreprises du territoire, pour accélérer leur succès. Capital Grand Est accompagne toutes les étapes du développement des entreprises : amorçage pour les startups innovantes, capital-développement pour accélérer la croissance, capital-transmission pour accompagner les évolutions capitalistiques et capital-rebond pour accompagner les entreprises souhaitant consolider leur dynamique de croissance.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Elkedonia Cohesion Bureau Delphine Charvin

Présidente Directrice Générale

delphine.charvin@elkedonia.com Médias et investisseurs internationaux

Chris Maggos

chris.maggos@cohesionbureau.com

+41 79 367 6254



Médias français et belges

Sophie Baumont

sophie.baumont@cohesionbureau.com

+33 6 27 74 74 49

Pièces jointes

Delphine Charvin Delphine Charvin, CEO Elkedonia

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.