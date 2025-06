OFFICIAL STATEMENT FROM DEPUTY PRIME MINISTER, HON.TUALA TEVAGA IOSEFO PONIFASIO – CABINET APPROVES DISBURSEMENT OF THIRD MILLION TO DISTRICT COUNCILS (Tuesday, 10th June 2025)

SAMOA, June 10 - Good evening Samoa,

Following an announcement yesterday on the suspension of the disbursement of funds from the third million Tala, Cabinet met this afternoon to consider this matter.

Funds for the third million Tala were appropriated and approved by Parliament in June last year for disbursement within this current financial year. We are aware that a few constituencies have received the full allocation of their third million Tala, following satisfaction of financial requirements for the project. Other constituencies have received their first payment installment and are waiting for the second and final installment. However, other constituencies have not yet received a payment from the third million Tala.

The deadline set for disbursement of funds from the million Tala project is the 30th of June 2025. District Offices are urged to comply with requirements and conditions for the release of these funds, so they can receive payments before the 30th of June.

There shall be no further disbursement of funds from the million Tala project, after the 30th of June.

The Honourable Prime Minister is away this week on duty travel.

Cabinet continues to work closely with Ministries and Corporations to ensure the machinery of government continues to deliver its regulatory functions and service delivery for our people.

The Electoral Commissioner and his Office continue to conduct voters registration to date. It is important for all eligible voters to register within the prescribed timeframes as the country heads into election in August this year.

God bless Samoa, Soifua.

SAUNOAGA A LE AFIOGA I LE SUI PALEMIA – TUALA TEVAGA IOSEFO PONIFASIO MATAUPU MAI LE KAPENETA (Aso Lua, 10 Iuni 2025)

O lea ua lalafo i atutia ma si’ufanua, malama na ta’i ao i faiva ma faatufugaga o lenei aso. Ua mapu foi le fetu o le tapuitea i lona itulagi, ma ua lōgona taifa’ilagi i le fofotu mai o le taulaumea, le aso ua mapu i lona to’o.

Le Atua e, o Oe na e muāau ma tūtaumua i si o matou atunu’u i galuega o lenei aso. Faafetai alofa, malo pule agalelei. Faafetai, auā e lē o mavae ou fofoga matagofie i si o matou atunuu ma ou tagata.

Ou te faatulou atu i le afio o lau afioga i le Ao Mamalu o le Malo ma lau Masiofo;

Afifio Sui o le Fono a Sui Tofia;

Le paia o le Tafatolu o le Faigamalo a Samoa

Sui o Malo mai Fafo;

Faauluuluga o Matagaluega ma Faalapotopotoga Tumaoti a le Malo, Vaega Maoti ma Pisinisi i le atunuu;

Le paia i le aufaigaluega totofi a le Atua i Samoa nei ma atunuu e mamao;

Le paia o Samoa i ona tulaga faalupe mai Saua seia paia Fili ma Puletu’u;

Ou te faapai atu ma le agaga faaaloalo

O loo faaauau galuega a le Malo Tausi i le maea ai o le faataapeina o le Palemene i le Aso Lua, 3 Iuni 2025. O galuega o loo faaauau o loo galulue soosootauau ai le Malo Tausi ma Faauluuluga o Matagaluega ma Faalapotopotoga a le Malo, e faapea foi ma Ofisa Faafaavae. I le agaga maualuga, ina ia faaauau pea le tuuina atu o auaunaga a le Malo mo si o tatou atunuu.

E manatu ua faafofoga le paia o le atunuu i se faasalalauga na tuuina atu e se itutino o le Malo i le aso ananafi, e uiga i le taofia ai o le faamatuuina atu o le miliona tala lona tolu i Ofisa o Fnofaavae o Itumalo uma.

O le feiloaiga i le asō a le Kapeneta, sa laolao ai lenei mataupu, ma faaiugafonoina ai le faaauauina pea, o le faamatuuina atu o vaegatupe o le miliona tala lona tolu, e pei ona muai pasia ai e le Palemene mo le tausaga faaletupe o loo faagasolo nei. O aiaiga ma tuutuuga o le faamatuuina atu o nei vaegatupe, o loo malu, ma e galulue faatasi ai le Matagaluega o Tina ma Tamaitai, ma le Matagaluega o Tupe, atoa ai ma le Pule ma Su’etusi Sili.

Peitai o le a faamuta le faamatuuina atu o vaegatupe o le miliona Tala lona tolu i le aso 30 Iuni 2025. O lona uiga e taua tele mo Fono Faavae a Itumalo ona taunapa i le faamalieina o aiaiga ma tuutuuga, o le faamatuuina atu o nei vaegatupe e pei ona sau a’i i le miliona Tala muamua ma le lua.

O loo toesea le afioga i le Palemia i lenei vaiaso ona o fonotaga faalemalo i atunuu i fafo.

A o loo mapo pea le tuuina atu o auaunaga a le Malo Tausi i si o tatou atunuu. E faapea foi i le galulue faatasi o itutino uma o le Malo e tauala atu i Faauluuluga ma le aufaigaluega galulue i so’o se matātā auā le tautuaina o Samoa.

O loo solosolo lelei le galuega a le afioga i le Komesina ma le Ofisa o Faigapalota, i le faatinoina o lesitala mo le atunuu. Ma ua vaaia le taupati mai o le paia o le atunuu mo a latou lesitala. Faafetai tele i le atunuu le onosai, ma le vilivilita’i ina ia faamaea le lesitalaina mo le faiga palota a le atunuu i le masina o Aokuso.

E lē mavae le agalelei o le Atua i le aumaia pea o lona filemu, ma lona alofa e lautua ai so’o se faiva ma so’o se auaunaga mo le atunuu. Ma e taunapa pea le Malo Tausi i le tausisia o Tulafono ma Faiga Faavae, o loo faafoe ai ana galuega a o tapena atu le atunuu mo ana faiga filifiliga.

Ia manuia tele le faasausauga a le atunuu i lenei afiafi. Ia tumau pea le alofa tunoa ma le filemu o le Atua, na te apepeleina ai si o tatou atunuu.

Soifua ma ia Manuia.

