D-BOX annonce des revenus et une rentabilité records pour l’exercice 2025

Le modèle axé sur les redevances contribue à l’augmentation des marges et des flux monétaires, et la transition au sein de la direction positionne l'entreprise pour la prochaine phase de croissance

Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

(1) Il y a lieu de se reporter à la rubrique intitulée « Mesures de performance non conformes aux IFRS » du présent communiqué de presse.

FAITS SAILLANTS DE LA PERFORMANCE RECORD DE L'EXERCICE 2025

Revenus totaux de 42,8 millions de dollars, en hausse de 8 % par rapport à l'exercice 2024

Redevances records de 11 millions de dollars, en hausse de 27 % par rapport à l'exercice 2024

BAIIA ajusté de 7,3 millions de dollars, soit une marge du BAIIA ajusté de 17 %, en hausse de 9 points par rapport à l'exercice 2024

de 7,3 millions de dollars, soit une marge du BAIIA ajusté de 17 %, en hausse de 9 points par rapport à l’exercice 2024 Le résultat net en hausse de 254% d'une année sur l'autre pour atteindre 3,9 millions de dollars, soit un résultat net dilué par action ordinaire de 0,02 $

Trésorerie provenant des activités d’exploitation de 7,3 millions de dollars

Liquidité d'environ 16 millions de dollars au 31 mars 2025

FAITS SAILLANTS DU T4 DE L'EXERCICE 2025

Revenus totaux de 8,6 millions de dollars, en baisse de 15 % par rapport au T4 2024

Redevances de 2,2 millions de dollars, en hausse de 5 % par rapport au T4 2024

Marge du BAIIA ajusté de 18 %, en hausse de 12 points par rapport au T4 2024

de 18 %, en hausse de 12 points par rapport au T4 2024 Résultat net de 0,7 million de dollars





MONTRÉAL, 10 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX Inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO) a annoncé aujourd’hui les résultats de son quatrième trimestre clos le 31 mars 2025 et de l'ensemble de l'exercice 2025.

« Au quatrième trimestre de 2025, D-BOX a affiché une solide performance, avec une forte croissance des redevances et une rentabilité améliorée tout en démontrant la résilience de ses activités principales », a déclaré Brigitte Bourque, présidente du conseil d'administration. « Pour l'ensemble de l'exercice 2025, la Société a réalisé des revenus et un résultat net records, grâce à la solidité de son modèle axé sur les redevances et à une gestion rigoureuse des dépenses. »

Résultats d'exploitation du quatrième trimestre et de l’exercice 2025

Au quatrième trimestre, les revenus ont atteint 8,6 millions de dollars, en baisse de 15 % par rapport à l’année précédente, ce qui reflète principalement la réalisation plus tôt que prévu des ventes aux salles de cinéma au T3, partiellement compensée par la croissance des ventes de systèmes de simulation et de formation et des systèmes de simulation de course. La diminution des ventes aux salles de cinéma de 3,4 millions de dollars a été partiellement compensée par la forte croissance des revenus de redevances et des ventes de systèmes de simulation de course. Les revenus de redevances ont atteint 2,2 millions de dollars, en hausse de 5 %. Cette croissance est attribuable à une présence grandissante, avec 1 012 écrans à la fin de l’exercice, soit une augmentation de 9 % par rapport à l'année précédente, et grâce au succès des films hollywoodiens du quatrième trimestre, notamment Capitaine America : le meilleur des mondes, Sonic le hérisson 3 et Mufasa : Le Roi Lion. Parmi nos autres groupes de clients, les ventes de systèmes de simulation et de formation, ainsi que les ventes de systèmes de simulation de course ont augmenté de 47 % et 108 % respectivement au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente. Les revenus du trimestre ont également bénéficié de l'évolution favorable des taux de change.

Les revenus totaux records pour l'exercice 2025 se sont élevés à 42,8 millions de dollars, soit une hausse de 8 % par rapport à l’année précédente. Si l'on exclut l'impact de notre retrait du marché des équipements vendus directement aux consommateurs, cette hausse aurait été de 10 %. Les revenus de redevances ont atteint 11 millions de dollars, constituant 26% des revenus totaux de la Société, marquant une nette augmentation.

Pour l’exercice complet 2025, le BAIIA ajusté1 a atteint 7,3 millions de dollars, soit une marge du BAIIA ajusté1 de 18 %, reflétant une gestion prudente des coûts. Le résultat net s'est élevé à 3,9 millions de dollars, avec un flux de trésorerie d'exploitation de 7,3 millions de dollars.

Compte tenu de la variabilité et de la saisonnalité des ventes trimestrielles, nous soulignons l'importance d'évaluer la performance de la Société sur une période de douze mois.

(en milliers de dollars canadiens) Exercices financiers T4 2025 T4 2024 Var. ($ ) Var. (%) 2025 2024 Var. ($ ) Var. (%) Revenus Ventes de systèmes Salles de cinéma 992 4 443 (3 451 ) (78 %) 10 362 11 305 (943 ) (8 %) Simulation de course 2 408 1 635 773 47 % 8 606 8 825 (219 ) (2 %) Simulation et formation 2 682 1 290 1 392 108 % 10 020 7 112 2 908 41 % Autre 286 685 (399 ) (58 %) 2 771 3 656 (885 ) (24 %) Total des ventes de systèmes 6 368 8 053 (1 685 ) (21 %) 31 759 30 898 861 3 % Droits d'utilisation, de location et d'entretien ("redevances") 2 241 2 126 115 5 % 11 028 8 699 2 329 27 % Revenus totaux 8 609 10 179 (1 570 ) (15 %) 42 787 39 597 3 190 8 %



Transition au sein de la direction

Tel qu'annoncé le 4 juin 2025, le conseil d'administration a nommé Naveen Prasad au poste de président et chef de la direction par intérim, à compter du 10 juin, à la suite du départ de Sébastien Mailhot. https://www.d-box.com/fr/nouvelles/d-box-technologies-inc-annonce-un-changement-de-pdg.

« Ces cinq dernières années ont été une aventure incroyable », a déclaré Sébastien Mailhot. « Je suis très fier de la croissance de notre chiffre d'affaires et de l'amélioration significative de notre rentabilité, d'autant plus que nous avons bâti une équipe solide, parfaitement positionnée pour l'avenir. Je quitte en sachant que D-BOX a de grandes opportunités devant elle. Je souhaite à Naveen et à toute l'équipe de continuer sur la voie du succès. »

« Nous sommes convaincus que Naveen saura mener avec efficacité la prochaine phase de croissance stratégique et de création de valeur pour toutes les parties prenantes », a ajouté Mme Bourque.

Bilan et liquidités

D-BOX a clôturé l'exercice 2025 avec une solide situation financière, avec un flux de trésorerie d'exploitation de 7,3 millions de dollars, une dette totale à faible coût de 1,2 million de dollars et des liquidités disponibles, y compris la marge de crédit non utilisée, d'environ 16 millions de dollars.

Information financière supplémentaire - non auditée

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)

Exercices financiers T4 2025 T4 2024 Var. (%) 2025 20242 Var. (%) Revenus totaux 8 609 10 179 (15 %) 42 787 39 597 8 % Marge brute 4 661 4 734 (2 %) 22 327 18 660 20 % Dépenses d’exploitation 3 875 4 052 (4 %) 17 991 17 005 6 % Bénéfice (perte) opérationnel 786 682 15 % 4 336 1 655 162 % BAIIA ajusté1 1 578 620 155 % 7 311 3 056 139 % Charges financières 61 97 (37 %) 452 590 (23 %) Résultat net (perte) 720 585 23 % 3 858 1 058 265 % Résultat net dilué par action ordinaire 0.003 0.003 n.s. 0.017 0.005 260 % Marge brute1 54 % 47 % 7 p.p. 52 % 47 % 5 p.p. Dépenses d’exploitation en % des revenus totaux 1 45 % 40 % 5 p.p. 42 % 43 % (1 p.p.) Marge d’exploitation1 9 % 7 % 2 p.p. 10 % 4 % 6 p.p. Marge BAIIA ajustée1 18 % 6 % 12 p.p. 17 % 8 % 9 p.p. Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 7 324 3 125 134 % Au (en milliers de dollars canadiens) 31 mars 2025

31 mars 2024 Dette totale1 1 221 2 468 Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 812 2 916 Trésorerie nette (dette nette) 1 6 591 448 BAIIA ajusté (DDM) (1) 7 311 3 056 Dette totale sur BAIIA ajusté (DDM) (1) 0.2x

0.8x

1) Voir " Mesures de performance non conformes aux IFRS " dans ce communiqué de presse.

2) Les résultats du quatrième trimestre et de l’exercice complet 2024 reflètent un gain exceptionnel de 0,5 million de dollars lié à la vente d’un investissement.

n.s.= non significatif

Le présent communiqué doit être lu en parallèle avec les états financiers consolidés vérifiés de la Société et le rapport de gestion de l’entreprise en date du 10 juin 2025. Ces documents peuvent être consultés au www.sedarplus.ca/.

MESURES DE PERFORMANCE NON CONFORMES AUX IFRS

La Société utilise les mesures de performance financière non conformes aux IFRS suivantes dans son rapport de gestion et ses autres communications. Ces mesures non conformes aux IFRS n’ont pas de définition normalisée aux termes des IFRS et peuvent difficilement être comparées à des mesures portant un nom semblable présentées par d’autres sociétés. Les investisseurs doivent garder à l’esprit que ces mesures visent à développer, et non à remplacer, l’analyse des résultats financiers déterminés conformément aux IFRS. La direction a recours tant aux mesures conformes aux IFRS qu’aux mesures non conformes aux IFRS dans le cadre de la planification, de la surveillance et de l’évaluation de la performance de la Société. Les mesures de performance non conformes aux IFRS sont décrites comme suit :

BAIIA ajusté

Le BAIIA représente le bénéfice avant intérêts et financement, impôts sur les bénéfices et amortissement. Les ajustements au BAIIA concernent des éléments qui ne reflètent pas nécessairement la performance opérationnelle sous-jacente de la Société. Comme il n’y a pas de méthode généralement acceptée de calcul du BAIIA, cette mesure n’est pas nécessairement comparable à des mesures de même nom présentées par d’autres émetteurs. Le BAIIA ajusté fournit de l’information utile et complémentaire, permettant notamment d’évaluer la rentabilité et la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie des activités d’exploitation. La marge du BAIIA ajustée, correspond au BAIIA ajusté divisé par les revenus totaux. Un rapprochement entre le résultat net et le BAIIA ajusté est présenté dans le rapport de gestion daté du 10 juin 2025.

Dette totale, dette nette et dette totale par rapport au BAIIA ajusté

La dette totale est définie comme le total de la dette bancaire, de la dette à long terme (y compris toute partie à court terme), et la dette nette est calculée comme la dette totale nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. L'entreprise considère que la dette totale et la dette nette sont des indicateurs importants permettant à la direction et aux investisseurs d'évaluer la situation financière et la liquidité de l'entreprise, et de mesurer son levier financier. Ces mesures n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et ne sont donc pas susceptibles d'être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Le ratio dette totale/BAIIA ajusté est calculé comme la dette nette totale divisée par le BAIIA ajusté des quatre derniers trimestres. Nous pensons que le ratio dette totale/BAIIA ajusté est un indicateur utile pour évaluer la capacité de la Société à gérer sa dette et ses liquidités.

Mesures financières supplémentaires

La marge brute en % correspond à la marge brute divisée par les revenus totaux.

Les dépenses d’exploitation en % correspondent aux dépenses d’exploitation divisées par les revenus totaux.

La marge opérationnelle en % correspond au résultat opérationnel divisé par les revenus totaux

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX crée et redéfinit des expériences réalistes et immersives en faisant bouger tout le corps et en stimulant l’imagination par les effets du mouvement, des vibrations et des textures. D-BOX a collaboré avec certaines des meilleures entreprises au monde pour offrir de nouveaux moyens de raconter des histoires de façon plus captivante. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d’applications de réalité virtuelle, d’expérience métavers, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait vibrer le monde d’une façon inédite. Technologies D-BOX Inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal et une présence à Los Angeles et en Chine. Consultez D-BOX.com .

MISE EN GARDE QUANT AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements figurant dans ce communiqué de presse pourraient constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des énoncés au sujet de la Société, de ses projets, ses activités, ses objectifs, ses opérations, sa stratégie, ses perspectives commerciales, ses résultats financiers et de sa situation financière ou des hypothèses sous-jacentes à ceux-ci. Dans le présent rapport de gestion, les expressions telles que « pouvoir », « probable », « croire », « prévoir », « s’attendre », « avoir l’intention », « planifier », « estimer » et des expressions similaires, leur mode conditionnel ou futur, et leur forme négative, servent à désigner des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie d’un rendement ou de résultats futurs et n’indiquent pas nécessairement avec précision si ce rendement futur se matérialisera ni comment ou à quel moment il pourra se matérialiser. Du fait même de leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes et sont fondés sur plusieurs hypothèses qui donnent lieu à la possibilité que les résultats réels puissent différer sensiblement des attentes de la Société exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. Aucune garantie ne peut être donnée que les événements prévus par les énoncés prospectifs se produiront, y compris, mais sans s’y limiter, les projets, les activités, les objectifs, les opérations, la stratégie, les perspectives commerciales, les résultats financiers et la situation de la Société.

Les énoncés prospectifs sont présentés dans ce communiqué de presse en vue de donner des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres parties de mieux comprendre le contexte dans lequel la Société exerce ses activités. Toutefois, les lecteurs sont mis en garde du fait que ces énoncés prospectifs peuvent ne pas convenir à d’autres fins.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements alors disponibles et/ou sur les croyances de bonne foi de la direction à l’égard d’événements futurs. Ils sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société.

Les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de la Société exprimées ou sous-entendues dans les énoncés prospectifs comprennent notamment, mais sans s’y limiter, réglementation du commerce international ; concentration des clients ; dépendance à l'égard des fournisseurs ; performance du contenu ; taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain ; capacité à mettre en œuvre la stratégie ; préférences et tendances des consommateurs ; conditions politiques, sociales et économiques ; alliances stratégiques ; risque de crédit ; concurrence ; accès au contenu ; normalisation technologique ; besoins de financement futurs ; réseau de distribution ; endettement ; crises sanitaires mondiales ; garanties, rappels et réclamations ; dépendance à l'égard du personnel clé et relations de travail ; questions juridiques, réglementaires et litiges ; propriété intellectuelle ; sécurité et gestion de l'information ; et risque de réputation lié aux médias sociaux. Ces éléments et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière significative des attentes exprimées ou sous-entendues dans les énoncés prospectifs sont décrits sous la rubrique « Risques et incertitudes » dans le rapport de gestion pour la période se terminant le 31 mars 2025, et sont abordés plus en détail dans la section « Facteurs de risque » dans la notice annuelle, daté du 10 juin 2025, dont une copie est disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

Sauf si les lois canadiennes en valeurs mobilières l’exigent, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif contenu dans ce communiqué de presse pour tenir compte de renseignements nouveaux, de circonstances ou d’événements subséquents ou pour toute autre raison.

La Société met en garde les lecteurs que les risques énumérés ci-dessus ne sont pas les seuls susceptibles de la toucher. D’autres risques et incertitudes, pour l’instant non connus de la Société ou que celle-ci juge négligeables, pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats d’exploitation.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Josh Chandler

Chef des finances

Technologies D-BOX Inc.

514-928-8043

jchandler@d-box.com

