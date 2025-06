DALI Alliance Menang Besar di LightFair 2025 dengan merangkul Dua Anugerah Inovasi untuk DALI+

LAS VEGAS, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DALI Alliance dengan bangganya mengumumkan bahawa DALI+, teknologi kawalan pencahayaan tanpa wayar dan berasaskan IP generasi akan datang, memperoleh dua penghormatan teratas di Anugerah Inovasi LightFair 2025.

Penganugerahan tersebut berlangsung pada 6 Mei di Pusat Konvensyen Las Vegas, anugerah tahunan itu mengiktiraf perkembangan yang paling inovatif dalam industri pencahayaan dan kawalan. Di antara 11 pemenang kategori dan empat anugerah keseluruhan yang cemerlang, DALI+ telah diiktiraf untuk:

Anugerah Kategori : Teknologi Pemboleh Kawalan Terbaik

: Teknologi Pemboleh Kawalan Terbaik Anugerah Keseluruhan: Anugerah Kecemerlangan Reka Bentuk

Dinilai oleh pakar pencahayaan dan kawalan daripada seluruh industri, anugerah ini mengiktiraf DALI+ sebagai inovasi menonjol yang menyampaikan kefungsian, kebolehskalaan dan kesalingoperasian lanjutan untuk sistem pencahayaan moden. Para hakim memuji teknologi dengan menyatakan: "Ini mewakili satu langkah besar ke hadapan, memanjangkan manfaat DALI kepada rangkaian tanpa wayar. "

"Anugerah ini mengesahkan visi kami untuk ekosistem pencahayaan yang lebih pintar dan terhubung," kata Paul Drosihn, Pengurus Besar DALI Alliance. "DALI+ meluaskan DALI ke dalam domain tanpa wayar dan berasaskan IP, tanpa mempertaruhkan kesalingoperasian atau pematuhan dengan piawaian global."

DALI+ membina protokol DALI yang dipercayai dengan menggunakan Thread sebagai pembawa tanpa wayar, membolehkan kawalan dua hala yang standard, teguh, untuk ciri seperti peredupan lanjutan, diagnostik dan pertukaran data. DALI+ membawa kawalan wayarles kepada ekosistem DALI yang terbukti dan apabila dipasangkan dengan DALI-2, membolehkan sistem hibrid lancar yang memudahkan penyepaduan dalam bangunan pintar masa kini.

Kemenangan untuk dua anugerah ini meletakkan DALI+ sebagai langkah transformatif ke hadapan dalam inovasi pencahayaan – mengukuhkan peranan DALI Alliance di barisan hadapan dalam teknologi bangunan pintar.

Perihal DALI Alliance

DALI Alliance (juga dikenali sebagai Digital Illumination Interface Alliance, atau DiiA) ialah organisasi industri global untuk kawalan pencahayaan digital berasaskan DALI, memacu penggunaan pasaran dan penyeragaman protokol Antara Muka Pencahayaan Beralamat Digital (DALI®). Perikatan itu membangunkan spesifikasi teknikal, menggalakkan kesalingoperasian dan mengurus program pensijilan DALI-2, DALI+ dan D4i, memastikan sistem kawalan pencahayaan boleh berskala, fleksibel dan bersedia untuk masa hadapan. DALI Alliance bekerjasama dengan pengilang, penyepadu sistem dan pengguna akhir untuk menyokong inovasi dan memacu penggunaan penyelesaian pencahayaan yang pintar dan bersambung. Ketahui lebih lanjut di www.dali-alliance.org

Hubungan Media:

Jeremy Ludyjan

Pengurus Pemasaran Global, DALI Alliance

MarCom@dali-alliance.org

Foto yang disertakan dengan pengumuman ini tersedia di: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/748de591-68e5-4549-9b54-5ff86ca38d45

