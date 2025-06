DALI Alliance Meraup Kemenangan Besar di LightFair 2025 dengan Dua Penghargaan Inovasi untuk DALI+

LAS VEGAS, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DALI Alliance dengan bangga mengumumkan bahwa DALI+, teknologi kontrol pencahayaan nirkabel dan berbasis IP generasi baru ciptaannya, dianugerahi dua penghargaan di 2025 LightFair Innovation Awards.

Digelar pada 6 Mei di Las Vegas Convention Center, penghargaan tahunan ini mengakui pengembangan paling inovatif dalam industri pencahayaan dan kontrol. Dari 11 pemenang kategori dan empat penghargaan umum bergengsi, DALI+ menerima penghargaan atas:

Kategori Penghargaan : Teknologi Fasilitasi Kontrol Terbaik

: Teknologi Fasilitasi Kontrol Terbaik Penghargaan Umum: Penghargaan Keunggulan Desain

Dengan ahli pencahayaan dan kontrol dari seluruh industri sebagai jurinya, penghargaan ini mengakui DALI+ sebagai inovasi unik yang menghadirkan fungsi, skalabilitas, dan interoperabilitas tingkat lanjut untuk sistem pencahayaan modern. Para juri memuji teknologi tersebut dengan menyatakan: "Teknologi ini mewakili langkah maju yang besar, yang memperluas manfaat DALI ke jaringan nirkabel."

"Penghargaan ini memvalidasi visi kami akan ekosistem pencahayaan yang lebih terhubung dan pintar," ucap Paul Drosihn, Manajer Umum DALI Alliance. "DALI+ memperluas DALI ke bidang nirkabel dan berbasis IP, tanpa mengorbankan interoperabilitas atau kepatuhan dengan standar global."

DALI+ dikembangkan dari protokol DALI yang tepercaya dengan menggunakan Thread sebagai operator nirkabelnya, yang memfasilitasi kontrol dua arah yang kuat dan distandarkan untuk berbagai fitur seperti peredupan, diagnostik, dan pertukaran data tingkat lanjut. DALI+ menghadirkan kontrol nirkabel ke ekosistem DALI yang sudah terbukti, dan ketika dipasangkan dengan DALI-2, memfasilitasi sistem hibrida lancar yang menyederhanakan integrasi di bangunan pintar masa kini.

Kedua kemenangan ini menempatkan DALI+ sebagai langkah maju yang transformatif dalam bidang inovasi pencahayaan – memantapkan peran DALI Alliance di garis depan teknologi bangunan cerdas.

Tentang DALI Alliance

DALI Alliance (dikenal juga sebagai Digital Illumination Interface Alliance, atau DiiA) merupakan organisasi industri global untuk kontrol pencahayaan digital berbasis DALI, yang mendorong penerapan dan standardisasi protokol Digital Addressable Lighting Interface (DALI®) di pasar. Aliansi ini mengembangkan spesifikasi teknis, mendorong interoperabilitas, serta mengelola program sertifikasi DALI-2, DALI+, dan D4i, yang memastikan sistem kontrol pencahayaan terukur, fleksibel, dan siap beradaptasi di masa mendatang. DALI Alliance bekerja sama dengan berbagai produsen, integrator sistem, dan pengguna akhir untuk mendukung inovasi serta mendorong penerapan solusi pencahayaan terhubung yang cerdas. Pelajari selengkapnya di www.dali-alliance.org

Kontak Media:

Jeremy Ludyjan

Manajer Pemasaran Global, DALI Alliance

MarCom@dali-alliance.org

Foto yang disertakan pada pengumuman ini tersedia di: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/748de591-68e5-4549-9b54-5ff86ca38d45

