À l’occasion du salon LightFair 2025, DALI Alliance remporte deux prix de l’innovation pour DALI+

LAS VEGAS, 10 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La DALI Alliance est fière d’annoncer que DALI+, sa technologie de contrôle d’éclairage sans fil et IP de nouvelle génération, a remporté deux distinctions prestigieuses lors des LightFair Innovation Awards 2025.

Remis le 6 mai au Las Vegas Convention Center, ces prix annuels récompensent les innovations les plus révolutionnaires dans le secteur de l’éclairage et des systèmes de contrôle. Parmi les 11 lauréats des différentes catégories et les quatre prix d’excellence décernés, DALI+ a reçu les prix suivants :

Prix par catégorie : Meilleure technologie de contrôle

: Meilleure technologie de contrôle Prix global : Prix d’excellence en design

Décernés par des experts en éclairage et en systèmes de contrôle issus de l’ensemble du secteur, ces prix récompensent DALI+ en tant qu’innovation exceptionnelle offrant des fonctionnalités avancées, une évolutivité et une interopérabilité pour les systèmes d’éclairage modernes. Les juges ont salué cette technologie en déclarant : « Il s’agit d’une avancée majeure qui étend la portée des avantages de DALI aux réseaux sans fil. »

« Ces récompenses témoignent de notre vision d’un écosystème d’éclairage plus intelligent et plus connecté », a déclaré Paul Drosihn, directeur général de la DALI Alliance. « DALI+ étend la portée de DALI aux domaines sans fil et IP, sans compromettre l’interopérabilité ni la conformité aux normes internationales. »

DALI+ s’appuie sur le protocole DALI éprouvé en utilisant Thread comme support sans fil, ce qui permet un contrôle bidirectionnel standardisé et robuste pour des fonctionnalités telles que la gradation avancée, les diagnostics et l’échange de données. DALI+ apporte le contrôle sans fil à l’écosystème DALI éprouvé et, lorsqu’il est associé à DALI-2, permet de créer des systèmes hybrides transparents qui simplifient l’intégration dans les bâtiments intelligents d’aujourd’hui.

Ces deux distinctions positionnent DALI+ comme une avancée révolutionnaire dans le domaine de l’innovation en matière d’éclairage, consolidant ainsi le rôle de leader de la DALI Alliance dans le secteur des technologies des bâtiments intelligents.

À propos de la DALI Alliance

La DALI Alliance (également connue sous le nom de Digital Illumination Interface Alliance, ou DiiA) est l’organisation industrielle mondiale dédiée au contrôle numérique de l’éclairage basé sur la technologie DALI, qui encourage l’adoption et la normalisation du protocole Digital Addressable Lighting Interface (DALI®) sur le marché. Cette alliance élabore des spécifications techniques, promeut l’interopérabilité et gère les programmes de certification DALI-2, DALI+ et D4i, garantissant ainsi que les systèmes de contrôle de l’éclairage sont évolutifs, flexibles et compatibles avec les technologies futures. La DALI Alliance collabore avec les fabricants, les intégrateurs de systèmes et les utilisateurs finaux afin de soutenir l’innovation et de favoriser l’adoption de solutions d’éclairage intelligentes et connectées. Pour en savoir plus, consultez le site www.dali-alliance.org

Interlocuteur auprès des médias :

Jeremy Ludyjan

Responsable marketing international, DALI Alliance

MarCom@dali-alliance.org

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/748de591-68e5-4549-9b54-5ff86ca38d45

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.