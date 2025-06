Avis aux médias : Les prix de l'Équipe Nick Coates de MADD Canada rendent hommage aux policiers de Terre-Neuve-et-Labrador qui veillent à la sécurité sur les routes

ST. JOHN’S, Terre-Neuve-et-Labrador, 10 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de la cérémonie de remise des prix de l'Équipe Nick Coates de MADD Canada 2025, nous rendrons hommage aux policiers et policières de Terre-Neuve-et-Labrador qui ont fait preuve d'excellence en vue de retirer les conducteurs aux capacités affaiblies des routes, des voies navigables et des sentiers de la province.

Cette année, les prix seront décernés à 16 agents de police. Les policiers qui auront retiré au moins 12 conducteurs avec les capacités affaiblies des routes en 2024 recevront le prix d'or, tandis que ceux qui en auront retiré au moins huit recevront le prix d'argent. Les policiers les plus performants de la GRC et de la RNC seront également honorés au cours de la cérémonie. Tous les récipiendaires recevront un certificat.

Les médias sont invités à assister à la cérémonie. Des entrevues avec les invités et les récipiendaires seront disponibles sur demande.

Date et heure: Vendredi 13 juin 2025 à 11 h Lieu: Direction générale de la GRC (Atrium), 100 E White Hills Rd., St. John’s, NL Invités : Commissaire adjoint Pat Cahill, Commandant de la GRC de Terre-Neuve-et-Labrador Chef adjoint Colin McNeil, RNC Patricia Hynes-Coates, belle-mère de Nick, et Terry Coates, père de Nick

Créé en 2019, le prix est nommé en l'honneur de Nick Coates afin de lui rendre hommage, ainsi qu'à toutes les victimes de la conduite avec capacités affaiblies. Nick a été tué par un conducteur aux capacités affaiblies à St. John's en août 2013. Il revenait d'une réunion de travail à moto lorsqu'il a été heurté par une camionnette. Nick est décédé à l'hôpital le jour même. Il n'avait que 27 ans. Depuis sa mort, la famille de Nick a travaillé sans relâche pour sensibiliser le public et prévenir la conduite avec capacités affaiblies. La belle-mère de Nick, Patricia Hynes-Coates, est l'une des anciennes présidentes nationales de MADD Canada.

MADD Canada tient à remercier Patricia Hynes-Coates, Terry Coates, le père de Nick, la GRC et la RNC pour leur soutien continu au programme de prix et à la cérémonie annuelle de remise des prix.

Pour plus d'informations ou pour confirmer votre présence à la cérémonie, veuillez contacter :

Shayla Morag Steeves, responsable régional, Atlantique, 1-800-665-6233, poste 232 ou ssteeves@madd.ca

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233, poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca

