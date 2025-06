HDFC ERGO General Insurance 於 Formation ’25 上榮獲 Duck Creek 卓越標準客戶大獎

Duck Creek 新技術解決方案的整合將提升保險公司的營運效率及客戶體驗

波士頓, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 引領財產與意外險 (P&C) 及一般保險未來的全球智能解決方案供應商 Duck Creek Technologies 今日宣佈,印度頂尖的私營一般保險公司 HDFC ERGO General Insurance Company Limited (HDFC ERGO) 在佛羅里達州奧蘭多舉行的旗艦客戶會議 Formation '25 上,榮膺 2025 年卓越標準客戶大獎。 HDFC ERGO 是印度頂尖的一般保險商,從一家以數碼優先的公司轉向成為一間以 AI 為先的公司,並且以在印度保險市場推出開創性未來科技解決方案而聞名,為客戶提供頂級服務體驗。

Duck Creek 卓越標準客戶大獎旨在表彰透過實施 Duck Creek 解決方案實現最高卓越水平的客戶,以及有遠見推動業務發展、同時重新構想保險業未來的客戶。 HDFC ERGO 透過採用 Duck Creek 的解決方案(包括保單、計費、評級及洞察分析),加速產品發佈、簡化系統整合並提高市場應變能力,因而獲得表彰。

印度保險市場因客戶需求上升及超個人化服務的需求,正迎來重大變革。 印度保險監管與發展局 (IRDAI) 也一直鼓勵保險公司開發靈活多變且以客為先的產品,以推動保險普及至印度多元人口和地區。 HDFC ERGO 採用 Duck Creek 低程式碼、可高度配置的平台,設計出首創的 AI 驅動實時保單簽發系統,標誌著重大里程碑,現已徹底變革其健康保險與火險業務的端到端流程。

HDFC ERGO General Insurance Company Limited 總裁兼技術總監 Sriram Naganathan 指出:「HDFC ERGO 一直努力為客戶提供一流的解決方案及體驗。 現今客戶的行為及需求已大幅演變,客戶期望靈活多變、超個人化的創新解決方案,而保險業在這變革的環境中亦不能置身事外。 因此,作為以客戶為先的機構,我們尋求一個技術合作夥伴,協助我們以整合方式提供創新產品、高效服務和更佳的洞察分析,務求為客戶帶來無縫體驗。 Duck Creek 的技術支援完全能夠滿足此需求。 對於獲頒 Duck Creek 卓越標準大獎,我們深感喜悅和榮幸。 我們相信,這些新技術提升將為保險業樹立新基準,推動印度保險普惠事業,從而亦支持印度保險監管機構 IRDAI『2047 年全民保險』的願景。」

此項目規模龐大,涉及超過 45 名業務用戶、150 多個 IT 開發商,並聯同七間系統整合夥伴,設計了 300 多種產品保障、300 多條業務規則,並執行 10,000 多個測試情境。 解決方案僅耗時九個月就即完成,其商業火險產品率先上線,健康保險產品緊隨其後。 主要成果包括:

產品上市時間從 4 至 5 個月縮短至僅四星期,可迅速應對市場需求和監管變化。

代理人效率顯著提升,報價幾乎即時產生,還能提供 4 至 5 種替代產品選項,突破過往單一選擇限制。

透過大幅減少手動數據輸入、盡可能降低合規風險並提高準繩度,成功提升營運效率及減少風險。 直通式處理僅需 3 至 4 分鐘即可完成任務,比以往的數小時或數天快得多。

保單處理現在近乎能夠即時完成,再也不用花費數小時以至數天,有助提升客戶體驗。 客戶現在還能獲得數據驅動的產品推薦和更合適的選項,從而提升參與互動程度。

Duck Creek Technologies 亞太區副總裁兼總經理 Christian Erickson 表示:「我們很榮幸能向 HDFC ERGO General Insurance 頒發 2025 年卓越標準客戶大獎。 HDFC ERGO 的數碼轉型在保險業界樹立了創新與實踐的典範。 HDFC ERGO 是我們在印度市場的首位客戶,我們很榮幸成為其策略夥伴,提供產品組合以為企業、客戶和股東帶來意義重大的商業成果及價值。 HDFC ERGO 體現確立保險未來的前瞻思維及客戶至上的方針。 恭賀 HDFC ERGO 獲得此當之無愧的肯定。」

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是為財產與意外險及一般保險行業未來制訂全球智能解決方案的供應商。 我們是現代保險系統的平台,使行業能夠充分利用雲端計算的優勢,構建靈活、智能和持續改進的保險系統。 真誠、使命和透明度是 Duck Creek 的核心價值,而我們認為保險應該在個人和企業最需要時、在最需要的地方以他們最想要的方式提供。 我們領導市場的解決方案可以單獨的形式提供或作為 全套解決方案 的形式提供,所有解決方案均可以透過 Duck Creek OnDemand 取得。 請瀏覽 www.duckcreek.com 了解更多資訊。 關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedIn 和 X 。

媒體聯絡人:

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

關於 HDFC ERGO General Insurance Company Limited:

HDFC ERGO General Insurance Company Limited 是印度頂尖私營一般保險公司,由印度領先私營銀行 HDFC Bank Limited 與 Munich Re Group 旗下主要保險實體 ERGO International AG 共同推動成立。

HDFC ERGO 從一家以數碼優先的公司轉向成為一間以 AI 為先的公司,在透過科技實現一流客戶服務體驗方面佔據領導地位。

HDFC ERGO 提供全面的一般保險產品,零售領域包括健康、汽車、住宅、農業、旅遊、信用、網絡與個人意外險,企業領域則涵蓋財產、海事、工程、海運貨物、團體健康與責任保險。

該公司運用人工智能 (AI)、機器學習 (ML)、自然語言處理 (NLP) 及機械人等技術,創造出一系列創新產品與服務。 HDFC ERGO 提供各類一般保險產品,銷售流程全面數碼化,在印度各地設有 299 間分行及 600 多個數碼辦事處。 HDFC ERGO 的科技平台讓客戶能夠全天候數碼化享用服務,零售產品逾 70% 索賠以數碼方式通報,超過 80% 服務互動採用數碼處理,當中 10% 由人工智能主導。 該公司於 2025 年財政年度簽發約 3,400 萬份保單,賠付率在一般保險行業中名列前茅。

無論是獨特的保險產品、整合的客戶服務模式、一流的理賠程序,抑或眾多技術創新解決方案,HDFC ERGO 都能在每個接觸點及里程碑上讓客戶感到滿意,確保消費者即時獲得服務。

社交媒體:

Facebook: https://www.facebook.com/hdfcergo

Twitter: https://twitter.com/hdfcergogic

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hdfcergo

YouTube: https://youtube.com/c/hdfcergo

媒體聯絡人:

Shilpi Bose

Shilpi.bose@hdfcergo.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.