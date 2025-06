HDFC ERGO General Insurance 在 Formation ’25 上荣获 Duck Creek 卓越标准客户奖

通过集成 Duck Creek 的新技术解决方案,该保险公司将提升运营效率与客户体验

波士顿, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies 是引领财产与意外伤害险 (P&C) 及一般保险行业未来发展的全球智能解决方案供应商,公司在本周于佛罗里达州奥兰多市举行的 Formation '25 旗舰客户大会上授予印度领先的私营通用保险公司 HDFC ERGO General Insurance Company Limited (HDFC ERGO) 2025 年卓越标准客户奖。 HDFC ERGO 是一家正在从“数字优先”向“人工智能优先”转型的印度头部通用保险公司,以在印度保险领域引入开创性未来技术解决方案闻名,致力于为客户提供顶尖服务体验。

Duck Creek 卓越标准客户奖旨在表彰通过部署 Duck Creek 解决方案,实现最高水平卓越成就,并具备推动业务发展愿景,同时重塑保险业未来的客户。 HDFC ERGO 因采用 Duck Creek “保单” (Policy)、“计费” (Billing)、“评级” (Rating) 及“洞察” (Insights) 等解决方案加速产品上市、简化系统集成并提升市场灵活性而获此认可。

印度保险市场正经历深刻变革,客户需求不断增长,对高度个性化服务的需求日益迫切。 印度保险监管和发展局 (IRDAI) 亦鼓励保险公司开发灵活且以客户为中心的产品,以推动保险在全国惠及不同人群和多样化地域。 HDFC ERGO 采用 Duck Creek 低代码、高配置平台,打造了开创性的人工智能实时保单签发系统,实现了健康险与火险业务端到端流程的全面革新,成为一大里程碑。

“HDFC ERGO 始终致力于为客户提供一流的解决方案与服务体验。 当今客户的行为和需求发生了深刻变化,他们期望获得更加动态、超个性化和创新的解决方案,保险业在这一变化的生态系统中也不例外。 因此,作为一家以客户为中心的企业,我们寻求一位技术合作伙伴,帮助我们以集成化方式提供创新产品、高效服务和精准的分析洞察,从而为客户营造无缝衔接的体验。 Duck Creek 的技术赋能完美契合这一需求。”HDFC ERGO General Insurance Company Limited 总裁兼首席技术官 Sriram Naganathan 表示, “能够获得 Duck Creek 卓越标准客户奖,我们深感荣幸。 我们相信,这些新技术升级将为保险业树立新标杆,推进印度保险普惠进程,进而为印度保险监管和发展局的 ‘2047 年全民保险’ (Insurance for All by 2047) 愿景提供有力支持。”

该项目规模庞大,包括超过 45 名业务用户与 150 余位 IT 开发人员通过七家系统集成商并行协作,设计 300 余种产品保障方案与业务规则,执行超过 10,000 个测试场景。 其解决方案仅用时九个月交付,商业火险产品率先上线,健康险产品紧随其后。 核心成果包括:

产品上市周期从 4-5 个月缩短至 4 周,快速响应市场需求与监管改革。

代理商的工作效率大幅提升,不仅能几乎即时生成报价,还可为客户提供 4 至 5 种替代产品方案,而非过去只能提供单一选项。

通过大幅减少人工数据录入、降低合规风险并提升准确性,实现运营增效与风险管控。 通过直通式处理,任务完成时间从数小时甚至数日缩短至仅需 3 至 4 分钟。

保单处理实现近乎实时,客户无需再等待数小时乃至数日,整体体验显著提升。 客户现可获得基于数据分析的产品推荐和更契合需求的方案选择,显著提升客户参与度。

Duck Creek Technologies 亚太区副总裁兼总经理 Christian Erickson 表示:“我们很高兴能授予 HDFC ERGO General Insurance 2025 年卓越标准客户奖。 HDFC ERGO 的数字化转型已成为保险行业创新与执行的标杆。 作为 Duck Creek 在印度市场的首家客户,我们非常自豪能成为 HDFC ERGO 的战略合作伙伴,通过我们的产品组合,助力其为企业、客户与股东创造切实的业务成果和价值。 HDFC ERGO 以其前瞻性和以客户为中心的理念彰显了保险业的未来发展方向。 我们衷心祝贺他们获得这一实至名归的殊荣。”

关于 HDFC ERGO General Insurance Company Limited:

HDFC ERGO General Insurance Company Limited 是印度领先的私营通用保险公司之一,由印度头部私营银行 HDFC Bank Limited 与 Munich Re Group 核心保险部门 ERGO International AG 联合创立。

作为一家正在从“数字优先”向“人工智能优先”模式转型的企业,HDFC ERGO 以通过技术赋能、为客户提供顶级服务体验而闻名。

HDFC ERGO 提供全方位的通用保险产品,零售端涵盖健康险、车险、家财险、农业险、旅行险、信用险、网络险及意外险,企业端包含财产险、海运险、工程险、海上货运险、团体健康险及责任险。

公司充分运用人工智能 (AI)、机器学习 (ML)、自然语言处理 (NLP) 及机器人技术,不断推出创新产品与服务。 HDFC ERGO 提供一系列通用保险产品,且在印度设有 299 家分支机构和 600 余个数字办公室,实现销售流程全数字化。 HDFC ERGO 技术平台支持客户全天候获取数字服务,零售端超过 70% 理赔项目可通过数字渠道申报,超过 80% 的服务交互可在线完成,其中 10% 由人工智能主导。 公司于 2025 财年签发保单约 3,400 万份,赔付率居通用保险行业前列。

无论是其独特的保险产品、集成化客服模式、顶尖理赔流程还是技术创新解决方案,HDFC ERGO 始终为客户提供全流程、各节点的实时服务保障。

