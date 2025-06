HDFC ERGO General Insurance ชนะรางวัล Duck Creek Standard of Excellence Customer Award ที่งาน Formation ’25

การนำโซลูชันเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของ Duck Creek มารวมเข้าด้วยกันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและประสบการณ์ของลูกค้าสำหรับบริษัทประกันภัย

บอสตัน, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies ผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะระดับโลกที่กำหนดอนาคตของประกันภัยทรัพย์สินและอุบัติเหตุ (P&C) และประกันภัยทั่วไป ประกาศในวันนี้ว่า HDFC ERGO General Insurance Company Limited (HDFC ERGO) บริษัทประกันภัยทั่วไปภาคเอกชนชั้นนำของอินเดีย ได้รับรางวัล Standard of Excellence Customer Award ประจำปี 2025 ในงาน Formation ’25 การประชุมลูกค้าครั้งสำคัญที่จัดขึ้นที่ออร์แลนโด รัฐฟลอริดา HDFC ERGO บริษัทประกันภัยทั่วไปชั้นนำของอินเดียที่มุ่งเน้นการใช้ดิจิทัลและกำลังก้าวสู่การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นหลัก มีชื่อเสียงในการนำเสนอโซลูชันเทคโนโลยีล้ำสมัยและมีวิสัยทัศน์ในอุตสาหกรรมประกันภัยของอินเดีย เพื่อมอบประสบการณ์การบริการระดับพรีเมียมให้แก่ลูกค้า

รางวัล Duck Creek Standard of Excellence Customer Awards ยกย่องลูกค้าที่ประสบความสำเร็จในระดับความเป็นเลิศสูงสุดผ่านการนำโซลูชันของ Duck Creek ไปใช้ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาธุรกิจของตน และขณะเดียวกันก็พลิกโฉมอนาคตของการประกันภัย HDFC ERGO ได้รับการยอมรับในการเร่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงการบูรณาการระบบ และเพิ่มความคล่องตัวในตลาด โดยใช้โซลูชันจาก Duck Creek รวมถึง Policy, Billing, Rating และ Insights

ตลาดประกันภัยในอินเดียกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยมีความต้องการจากลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและความต้องการบริการที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลอย่างล้ำลึก สำนักงาน Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ยังได้ส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความคล่องตัวและมุ่งเน้นลูกค้า เพื่อสนับสนุนการรวมบริการประกันภัยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ การนำแพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้สูงและมีโค้ดต่ำของ Duck Creek มาใช้โดย HDFC ERGO เพื่อออกแบบระบบการออกกรมธรรม์แบบเรียลไทม์ที่รองรับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถือเป็นก้าวสำคัญ ซึ่งทำให้บริษัทประกันภัยสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการทั้งหมดสำหรับสายธุรกิจประกันสุขภาพและประกันอัคคีภัยได้สำเร็จ

"ที่ HDFC ERGO ความพยายามของเราคือการมอบโซลูชันและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันได้พัฒนาไปอย่างมาก โดยลูกค้าคาดหวังโซลูชันที่มีความคล่องตัว ปรับแต่งได้เฉพาะบุคคล และมีนวัตกรรม อีกทั้งอุตสาหกรรมประกันภัยก็ไม่ได้หลุดพ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศใหม่นี้ ดังนั้น ในฐานะองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้า เรากำลังมองหาพันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรม บริการที่มีประสิทธิภาพ และข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่ดีขึ้นในลักษณะที่เป็นระบบรวม เพื่อมอบประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อให้กับลูกค้าของเรา การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจาก Duck Creek ตรงกับความต้องการนี้อย่างสมบูรณ์" Sriram Naganathan ประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) ของ HDFC ERGO General Insurance Company Limited กล่าว "เรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Duck Creek Standard of Excellence Award เรามั่นใจว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ เราจะสร้างมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรมประกันภัย และผลักดันการรวมบริการประกันภัยในอินเดีย ซึ่งสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ IRDAI ที่ว่า 'Insurance for All by 2047' ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลประกันภัยของอินเดีย"

ขนาดของโครงการนี้ใหญ่มาก โดยมีผู้ใช้งานธุรกิจกว่า 45 คน นักพัฒนาไอทีมากกว่า 150 คนทำงานร่วมกันและขนานกันในระบบผู้ให้บริการบูรณาการ 7 ราย ออกแบบความคุ้มครองผลิตภัณฑ์มากกว่า 300 รายการ กฎธุรกิจมากกว่า 300 ข้อ และดำเนินการทดสอบมากกว่า 10,000 กรณี การส่งมอบโซลูชันนี้ดำเนินการภายในเวลาเพียงเก้าเดือน โดยผลิตภัณฑ์ประกันอัคคีภัยเชิงพาณิชย์เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่เปิดใช้งานตามด้วยผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพในไม่ช้า ผลลัพธ์สำคัญ ได้แก่

เวลาในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ลดลงจาก 4-5 เดือนเหลือเพียง 4 สัปดาห์ ซึ่งช่วยให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการในตลาดและการเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบได้อย่างรวดเร็ว

การเพิ่มผลผลิตอย่างรวดเร็วสำหรับตัวแทน โดยสามารถสร้างใบเสนอราคาได้เกือบจะทันที และตัวแทนสามารถนำเสนอทางเลือกผลิตภัณฑ์ได้ 4-5 ตัวเลือก แทนที่จะเป็นเพียงตัวเลือกเดียว

ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นและการลดความเสี่ยงโดยการลดการกรอกข้อมูลด้วยมืออย่างมาก ลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด และเพิ่มความถูกต้องในการทำงาน การประมวลผลแบบตรงทำให้การดำเนินการเสร็จสิ้นในเวลาเพียง 3-4 นาที แทนที่จะเป็นหลายชั่วโมงหรือหลายวัน

ประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึ้นจากการที่กรมธรรม์ได้รับการประมวลผลเกือบจะทันที แทนที่จะเป็นการประมวลผลในช่วงหลายชั่วโมงหรือหลายวัน ลูกค้าปัจจุบันยังได้รับคำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและตัวเลือกที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งนำไปสู่การมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น

"เราภูมิใจที่ได้มอบรางวัล 2025 Standard of Excellence Customer Award ให้กับ HDFC ERGO General Insurance" Christian Erickson รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จาก Duck Creek Technologies กล่าว "การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของ HDFC ERGO ถือเป็นมาตรฐานในการนำนวัตกรรมและการดำเนินงานไปใช้ในอุตสาหกรรมประกันภัย ในฐานะลูกค้ารายแรกในตลาดอินเดีย เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ HDFC ERGO โดยชุดผลิตภัณฑ์ของเราช่วยขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มีความหมายและสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ ลูกค้า และผู้ถือหุ้นของพวกเขา HDFC ERGO เป็นตัวอย่างของแนวทางที่มองไปข้างหน้าและมุ่งเน้นลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่กำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมประกันภัย เราขอแสดงความยินดีในความสำเร็จที่พวกเขาคู่ควรนี้"

เกี่ยวกับ Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies เป็นผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะระดับโลกที่กำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมประกันภัยทรัพย์สินและอุบัติเหตุ (P&C) และประกันภัยทั่วไป เราคือแพลตฟอร์มที่สร้างสรรค์ระบบประกันภัยสมัยใหม่ ช่วยให้อุตสาหกรรมใช้ประโยชน์จากพลังของระบบคลาวด์เพื่อดำเนินการได้อย่างคล่องตัว ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความแท้จริง วัตถุประสงค์ และความโปร่งใส คือหัวใจสำคัญของ Duck Creek และเราเชื่อว่าลูกค้าควรมีการประกันภัยสำหรับบุคคลและอุตสาหกรรมในเวลา สถานที่ และวิธีการที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด เราจำหน่ายโซลูชันชั้นนำของตลาดของเราทั้งแบบแยกเดี่ยวหรือ แบบชุดเต็ม ผ่านทาง Duck Creek OnDemand โปรดไปที่ www.duckcreek.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ติดตาม Duck Creek บนช่องทางโซเชียลของเราเพื่อรับข้อมูลล่าสุดได้ผ่านทาง LinkedIn และ X

เกี่ยวกับ HDFC ERGO General Insurance Company Limited:

HDFC ERGO General Insurance Company Limited ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยทั่วไปภาคเอกชนชั้นนำของอินเดีย โดยมีผู้สนับสนุนคือ HDFC Bank Limited หนึ่งในธนาคารภาคเอกชนชั้นนำของอินเดีย และ ERGO International AG ซึ่งเป็นหน่วยประกันหลักของ Munich Re Group

HDFC ERGO เป็นบริษัทที่เน้นการใช้ดิจิทัลเป็นหลักและกำลังก้าวสู่การเป็นบริษัทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นหลัก โดยเป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

HDFC ERGO ให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั่วไปครบวงจร รวมถึงประกันสุขภาพ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยที่อยู่อาศัย ประกันภัยการเกษตร ประกันภัยการเดินทาง ประกันสินเชื่อ ประกันภัยทางไซเบอร์ และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลในกลุ่มผู้บริโภค พร้อมทั้งประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยทางทะเล ประกันภัยวิศวกรรม ประกันภัยสินค้าทางทะเล ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันความรับผิดในกลุ่มลูกค้าธุรกิจ

บริษัทได้สร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่มีนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), การเรียนรู้ของเครื่อง (ML), การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และหุ่นยนต์ HDFC ERGO ให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั่วไปหลากหลาย และมีกระบวนการขายแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยมีสาขาจำนวน 299 แห่งและสำนักงานดิจิทัลกว่า 600 แห่งทั่วประเทศอินเดีย แพลตฟอร์มเทคโนโลยีของ HDFC ERGO ช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ผ่านช่องทางดิจิทัลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยมีการแจ้งเคลมสำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผู้บริโภคมากกว่า 70% ผ่านช่องทางดิจิทัล และกว่า 80% ของการติดต่อบริการได้รับการดูแลผ่านช่องทางดิจิทัล ซึ่ง 10% ของการติดต่อเหล่านี้ได้รับการดำเนินการโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) บริษัทได้ออกกรมธรรม์ประมาณ 34 ล้านฉบับในปีงบประมาณ 2025 และมีอัตราการจ่ายเคลมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมประกันภัยทั่วไป

ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เป็นเอกลักษณ์ โมเดลการบริการลูกค้าแบบบูรณาการ กระบวนการเคลมที่ยอดเยี่ยม หรือโซลูชันที่มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยี HDFC ERGO สามารถทำให้ลูกค้าพึงพอใจในทุกจุดการติดต่อและทุกความสำเร็จ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับการบริการในเวลาจริง

