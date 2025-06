인도 유수 보험사인HDFC ERGO General Insurance, Formation '25 행사에서 Duck Creek 우수 고객상 수상

Duck Creek의 신기술 솔루션 통합에 힘입어 인도의 이 보험사의 운영 효율성 및 고객 경험 향상 효과 기대

보스턴, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 손해보험(P&C) 및 일반 보험의 미래를 주도해나가는 글로벌 지능형 솔루션 제공업체인 Duck Creek Technologies 가 미국 플로리다주 올랜도에서 개최된 자사의 대표 고객 컨퍼런스인 Formation ’25 에서 인도의 선도적인 민간 부문 일반 보험사인 HDFC ERGO General Insurance Company Limited (HDFC ERGO)를 2025 우수 고객상 수상자 (Standard of Excellence Customer Award)로 선정했다고 오늘 발표했다. 디지털 중심 기업에서 AI 중심 기업으로 변모하고 있는 HDFC ERGO는 인도의 대표적인 종합 보험사로, 인도 보험 업계에 선구적이고 미래 지향적인 기술 솔루션을 도입하여 고객에게 업계 최고의 서비스 경험을 제공하는 것으로 잘 알려져 있다.

덕 크릭 우수 고객상 (Duck Creek Standard of Excellence Customer Awards)은 Duck Creek 솔루션 도입을 통해 최고 수준의 우수성을 달성하고 보험의 미래를 재창조하면서 비즈니스를 발전시키려는 비전을 가진 고객에게 수여하는 상이다. HDFC ERGO는 정책, 청구, 평가, 인사이트 등 Duck Creek의 솔루션을 사용하여 상품 출시를 가속화하고 시스템 통합을 간소화하며 시장 기민성을 높인 공로를 인정받았다.

인도 보험 시장은 고객 수요의 증가와 초개인화된 서비스에 대한 필요성으로 인해 큰 변화를 겪고 있다. 인도 보험 규제 및 개발 당국(IRDAI)도 보험사들이 다양한 인구 집단과 인도 내 여러 지역에서 보험 가입을 촉진하기 위해 민첩하고 고객 중심적인 상품을 개발하도록 독려하고 있다. Duck Creek의 로우코드, 고도로 구성 가능한 플랫폼을 채택하여 선구적인 AI 기반 실시간 보험증권 발급 시스템을 설계한 HDFC ERGO는 이제 보험사의 건강 및 화재 사업 부문의 엔드투엔드 프로세스를 혁신한 중요한 이정표가 되었다는 평가다.

HDFC ERGO General Insurance Company Limited의 사장 겸 CTO인 Sriram Naganathan은 "HDFC ERGO는 고객에게 업계 최고수준의 솔루션과 경험을 제공하기 위해 노력해 왔다. 오늘날 고객의 행동과 요구사항은 크게 진화하여 역동적이고 초개인화된 혁신적인 솔루션을 기대하는 한편, 보험 업계도 이러한 변화를 겪고 있는 생태계에서 예외가 아니다. 따라서 고객 중심 조직으로서 고객에게 원활한 경험을 제공하기 위해 혁신적인 상품, 효율적인 서비스, 더 나은 분석 인사이트를 통합된 방식으로 제공할 수 있는 기술 파트너를 찾고 있었다. Duck Creek의 기술 지원은 이러한 요구사항에 완벽하게 부합했다."라고 밝혔다. 그는 또 "덕크릭 우수 표준상 (Duck Creek Standard of Excellence Award.)을 수상하게 되어 매우 기쁘고 영광이다. 이러한 새로운 기술 향상을 통해 보험 업계에 새로운 기준을 제시하고 인도에서 보험 포용이라는 대의적 가치 추진에 나섬으로써 인도 보험 규제기관인 IRDAI의 '2047년까지 모두를 위한 보험' (‘Insurance for All by 2047’ )이라는 비전을 지원할 수 있을 것으로 믿고 있다."고 덧붙였다.

45명 이상의 비즈니스 사용자, 150명 이상의 IT 개발자가 7개의 시스템 통합 파트너에서 동시에 작업하고 300개 이상의 제품 커버, 300개 이상의 비즈니스 규칙을 설계하고 10,000개 이상의 테스트 시나리오를 실행하는 등 프로젝트의 규모는 방대했다. 솔루션은 단 9개월 만에 제공되었으며, 산업용 화재 보험 상품을 먼저 출시하고 곧이어 건강 분야 상품도 출시하게 되었다. 주요 결과는 다음과 같다:

제품 출시 시간이 4~5개월에서 단 4주로 단축되어 시장 수요와 규제 변화에 신속하게 대응할 수 있게 되었다.

거의 즉시 견적이 생성되고 설계사가 단일 상품이 아닌 4~5개의 대체 상품 옵션을 제공할 수 있게 되어 설계사의 생산성이 크게 향상되었다.

수동 데이터 입력을 대폭 줄이고 규정 준수 위험을 최소화하며 정확도를 개선하여 운영 효율성 및 위험 감소. 몇 시간 또는 며칠이 걸리던 작업을 단 3~4분 만에 완료하는 직관적인 처리가 가능해졌다.

몇 시간 또는 며칠이 아닌 거의 실시간으로 처리되는 정책을 통해 고객 경험이 향상되었다. 또한 고객에게 데이터 기반 제품 추천과 더 적합한 옵션을 제공하여 고객 참여도가 향상되었다.

Duck Creek Technologies의 아태지역 부사장 겸 총괄 매니저인 Christian Erickson은 “HDFC ERGO에게 2025 우수 고객상을 수여하게 되어 영광이다.”라고 밝혔다. 그는 이어 "HDFC ERGO의 디지털 혁신은 보험 업계에서 혁신과 실행의 벤치마크가 되고 있다. 인도 시장의 첫 번째 고객인 우리는 HDFC ERGO의 전략적 파트너가 되어 기쁘게 생각하며, 우리의 제품군은 비즈니스, 고객, 주주를 위해 의미 있는 비즈니스 성과와 가치를 창출하는 데 도움이 될 것이다. HDFC ERGO는 보험의 미래를 정의하는 미래지향적이고 고객 중심적인 접근 방식을 잘 보여준다. 이번 수상을 진심으로 축하한다."고 밝혔다.

Duck Creek Technologies 소개

Duck Creek Technologies는 재산 및 손해(P&C), 일반 보험 산업의 미래를 주도할 지능형 솔루션을 공급한다. 당사는 최신 보험 시스템 구축의 기반이 되는 플랫폼으로 업계가 클라우드를 활용해 민첩성을 가지고 지능형 방식으로 원활하게 사업을 운영할 수 있도록 지원한다. 진정성, 목적성, 투명성을 핵심 가치로 삼는 Duck Creek은 개인과 기업이 가장 필요로 하는 시기, 장소, 방법을 통해 보험을 이용할 수 있어야 한다고 믿는다. 시장을 선도하는 당사의 솔루션은 독립형 또는 전체 제품군으로 제공되며, Duck Creek OnDemand를 통해 이용할 수 있다. 자세한 정보는 회사 홈페이지 www.duckcreek.com에서 확인하세요. 소셜 채널인 – LinkedIn과 X에서 Duck Creek을 팔로우해 최신 정보 확인도 가능합니다.

언론 문의 연락처:

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

HDFC ERGO General Insurance Company Limited 소개:

인도의 선도적인 민간 부문 손해보험사 중 하나인 HDFC ERGO General Insurance Company Limited는 인도의 선도적인 민간 부문 은행 중 하나인 HDFC Bank Limited와 Munich Re Group의 주요 보험 법인인 ERGO International AG가 발기인이다다.

디지털 중심 기업에서 AI 중심 기업으로 변모하고 있는 HDFC ERGO는 고객에게 동급 최고의 서비스 경험을 제공하기 위한 기술 구현의 선두주자로 부상하고 있다.

HDFC ERGO는 리테일 영역에서 건강, 자동차, 주택, 농업, 여행, 신용, 사이버, 개인 상해 등 다양한 일반 보험 상품과 기업 영역에서 재산, 해상, 엔지니어링, 해상 화물, 단체 건강 및 책임 보험 상품 등을 제공한다.

HDFC ERGO는 인공 지능(AI), 기계 학습(ML), 자연 처리 언어(NLP) 및 로봇 공학과 같은 기술을 사용하여 혁신적이고 새로운 상품과 서비스를 지속적으로 개발해 왔다. HDFC ERGO는 다양한 일반 보험 상품을 제공하며 인도 전역에 299개 지점과 600개 이상의 디지털 사무소를 통해 완전한 디지털 영업 프로세스를 갖추고 있다. HDFC ERGO의 기술 플랫폼을 통해 고객은 연중무휴 24시간 디지털 방식으로 서비스를 이용할 수 있으며, 소매 상품에 대한 70% 이상의 청구가 디지털 방식으로 이루어지고 서비스 상호작용의 80% 이상이 디지털 방식으로 제공되며 이 중 10%는 AI가 주도하고 있다. 2025 회계연도에 약 3억 4,000만 건의 보험을 발행했으며 일반 보험 업계에서 최고의 보험금 지급률을 기록하고 있다.

고유한 보험 상품, 통합 고객 서비스 모델, 업계 최고 수준의 보험금 청구 프로세스, 기술적으로 혁신적인 솔루션 등 HDFC ERGO는 모든 접점과 이정표에서 고객을 만족시키고 소비자에게 실시간으로 서비스 제공이 가능하다.

소셜미디어 정보:

Facebook: https://www.facebook.com/hdfcergo

Twitter: https://twitter.com/hdfcergogic

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hdfcergo

YouTube: https://youtube.com/c/hdfcergo

언론 문의 연락처:

Shilpi Bose

Shilpi.bose@hdfcergo.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.