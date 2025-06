HDFC ERGOゼネラル・インシュアランス (HDFC ERGO General Insurance)、フォーメーション'25 (Formation ’25) にてダック・クリーク・スタンダード・オブ・エクセレンス・カスタマー・アワード (Duck Creek Standard of Excellence Customer Award) を受…

ダック・クリーク (Duck Creek) による新たなテクノロジーソリューションの統合が、保険会社における業務効率と顧客体験の向上をもたらす

ボストン発, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 損害保険および一般保険の未来を再定義するグローバルなインテリジェントソリューションのプロバイダーである ダック・クリーク・テクノロジーズ (Duck Creek Technologies) は本日、インドの民間大手損害保険会社であるHDFC ERGOゼネラル・インシュアランス (HDFC ERGO General Insurance Company Limited)(HDFC ERGO) を、米フロリダ州オーランドで開催された主力顧客カンファレンスである フォーメーション’25 において、2025年スタンダード・オブ・エクセレンス・カスタマーアワード受賞企業として発表した。 インドの大手一般保険会社であるHDFC ERGOは、デジタル・ファースト企業からAI・ファースト企業への変革を進めており、インドの保険業界において先進的かつ未来志向の技術ソリューションを導入し、顧客に最高水準のサービス体験を提供することで知られている。

ダック・クリークのスタンダード・オブ・エクセレンス・カスタマー・アワードは、ダック・クリークソリューションの導入により、最高レベルの卓越性を達成し、保険の未来を再形成しながら、ビジネスを発展させるビジョンを持っている顧客を表彰するものである。 HDFC ERGOは、ダック・クリークのポリシー (Policy)、ビリング (Billing)、レーティング (Rating)、インサイツ (Insights) を含むソリューションを活用し、商品投入の加速、システム統合の効率化、市場機動力の向上を実現したことにより、高い評価を受けた。

インドの保険市場は、顧客ニーズの高まりと超個別化サービスの必要性に伴い、大きな変革期を迎えている。 インド保険規制開発庁 (IRDAI) もまた、国内の多様な地理的条件および人口層における保険加入を促進するため、保険会社に対し、機動的かつ顧客中心の商品の開発を奨励している。 HDFC ERGOが、ダック・クリークのローコードかつ高い構成柔軟性を持つプラットフォームを採用し、AIを活用したリアルタイムの保険証券発行システムを設計したことは、同社にとって重要な節目である。これにより、健康保険および火災保険の事業部門のエンドツーエンドのプロセスが刷新された。

「HDFC ERGOでは、顧客に最高水準のソリューションと体験を提供することに努めてきました。 現代の顧客の行動や要求は大きく進化しており、ダイナミックで超個別化された革新的なソリューションを求めています。保険業界も、この変化したエコシステムにおいて例外ではありません。 そのため、当社は顧客中心の企業として、革新的な商品、効率的なサービス、より良い分析インサイトを統合的に提供し、顧客にシームレスな体験を提供するためのテクノロジーパートナーを探していました。 ダック・クリークによる技術支援は、まさにこの要件に完璧に合致するものでした」と、HDFC ERGOゼネラル・インシュアランスのプレジデント兼CTOのスリラム・ナガナサン (Sriram Naganathan) は述べている。 「このたび、ダック・クリーク・スタンダード・オブ・エクセレンス・アワードを受賞できたことを、 大変光栄に思います これらの新たな技術的強化によって、当社は保険業界における新たなベンチマークを打ち立て、インドにおける保険加入の推進に寄与できると信じています。これは、インドの保険規制当局であるIRDAIが掲げる『2047年までにすべての人に保険を』というビジョンの実現を支援することにもつながります」。

本プロジェクトは大規模なものであり、45名以上の業務ユーザー、150名超のIT (情報技術) 開発者が、7つのシステムインテグレーター・パートナーを通じて並行的に作業し、300以上の商品補償内容、300以上のビジネスルールを設計し、1万件を超えるテストシナリオを実行した。 ソリューションはわずか9か月で導入され、最初に商業火災保険商品が稼働し、その後すぐに健康保険商品が続いた。 主な成果には以下が含まれる:

商品の投入期間が従来の4〜5か月からわずか4週間に短縮され、市場の需要や規制の変更に迅速に対応可能に。

見積りがほぼ即時に生成されるようになり、代理店の生産性が飛躍的に向上したことで、従来は1つしか提示できなかった選択肢を、4〜5種類の代替商品として提供可能に。

手入力の大幅な削減により業務効率が向上し、コンプライアンスリスクが最小化され、精度も改善されたことで、リスクの低減が実現。 ストレート・スルー・プロセッシングにより、数時間から数日かかっていたタスクをわずか3〜4分で完了するように。

保険契約の処理が数時間から数日かかっていたのが、ほぼリアルタイムで行われるようになり、顧客体験が格段に向上。 顧客には現在、データに基づく商品レコメンドや、より適した選択肢が提供されるようになり、エンゲージメントの向上につながっている。

「HDFC ERGOゼネラル・インシュアランスに、2025年スタンダード・オブ・エクセレンス・カスタマー・アワードを授与できることを誇りに思います」と、ダック・クリーク・テクノロジーズ APAC担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーのクリスチャン・エリクソン (Christian Erickson) は述べている。 「HDFC ERGOのデジタルトランスフォーメーションは、保険業界における革新性と実行力の新たなベンチマークとなっています。 インド市場における当社の初の顧客として、HDFC ERGOと戦略的パートナーシップを築けたことを大変うれしく思います。当社の商品群は、HDFC ERGOのビジネス、顧客、株主に対し、実質的な成果と価値をもたらしています。 HDFC ERGOは、保険の未来を形づくる先進的かつ顧客中心のアプローチの模範です。 今回の受賞はまさにふさわしいものであり、心より祝意を表したいと思います」。

HDFC ERGOゼネラル・インシュアランスについて

HDFC ERGOゼネラル・インシュアランスは、インドの大手民間損害保険会社の一つであり、プロモーターは、インドを代表する民間銀行であるHDFC銀行 (HDFC Bank Limited) および、ミュンヘン再保険グループの主要保険会社であるERGOインターナショナルAG (ERGO International AG) である。

HDFC ERGOは、デジタル・ファースト企業からAIファースト企業への変革を進めており、顧客に最高水準のサービス体験を提供するためにテクノロジー導入をリードしている。

同社は、リテール分野では健康、自動車、住宅、農作物、旅行、信用、サイバー、傷害保険を、法人分野では損害、海上、エンジニアリング、海上貨物、団体健康、賠償責任保険を含む、幅広い損害保険商品を提供している。

同社は、人工知能 (AI)、機械学習 (ML)、自然言語処理 (NLP)、ロボティクスなどの技術を活用し、革新的かつ新しい商品・サービスの数々を創出してきた。 HDFC ERGOは、多様な損害保険商品を提供しており、インド国内に299の支店と600以上のデジタルオフィスを展開し、完全にデジタル化された販売プロセスを有している。 同社のテクノロジープラットフォームは、顧客が24時間365日デジタルでサービスを利用できるようにしており、リテール商品に関するクレームの70%以上がデジタルで通知され、サービス対応の80%超がデジタル経由で行われている。そのうち10%はAI主導である。 2025年度 (2025年3月31日に終了する会計年度、FY25) には約3,400万件の保険証券を発行し、損害保険業界において有数の支払率を誇っている。

ユニークな保険商品、統合型の顧客サービスモデル、業界最高水準の請求処理プロセス、さらには数々の技術革新ソリューションに至るまで、HDFC ERGOは、あらゆる接点と節目において顧客を満足させ、リアルタイムでのサービス提供を実現している。

