HDFC ERGO General Insurance Meraih Penghargaan Standar Keunggulan Layanan Pelanggan Duck Creek di Formation '25

Integrasi solusi teknologi baru oleh Duck Creek akan meningkatkan efisiensi operasi dan pengalaman pelanggan bagi perusahaan asuransi

BOSTON, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, penyedia solusi cerdas global yang menentukan masa depan asuransi harta benda dan aneka (P&C) serta asuransi umum, hari ini mengumumkan HDFC ERGO General Insurance Company Limited (HDFC ERGO), perusahaan asuransi umum sektor swasta terkemuka, sebagai pemenang Penghargaan Standar Keunggulan Layanan Pelanggan 2025 di Formation '25 , konferensi pelanggan unggulannya yang diselenggarakan di Orlando, Florida. Sebagai perusahaan yang mengutamakan digital, lalu berubah menjadi perusahaan yang mengutamakan AI, HDFC ERGO adalah perusahaan asuransi umum terkemuka di India, yang dikenal karena memperkenalkan solusi teknologi perintis dan futuristik dalam lanskap asuransi di India guna menawarkan pengalaman layanan terbaik di kelasnya kepada pelanggan.

Penghargaan Standar Keunggulan Layanan Pelanggan Duck Creek mengapresiasi pelanggan yang telah mencapai tingkat keunggulan tertinggi melalui implementasi solusi Duck Creek mereka serta memiliki visi untuk memajukan bisnis mereka, sekaligus menata ulang masa depan asuransi. HDFC ERGO mendapatkan pengakuan karena mempercepat peluncuran produk, menyederhanakan integrasi sistem, dan meningkatkan ketangkasan pasar menggunakan solusi Duck Creek, termasuk Polis, Penagihan, Peringkat, dan Wawasan.

Pasar asuransi di India mengalami perubahan besar dengan meningkatnya permintaan pelanggan dan kebutuhan akan layanan yang sangat dipersonalisasi. Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) juga telah menganjurkan para perusahaan asuransi untuk mengembangkan produk yang tangkas dan berpusat kepada pelanggan agar dapat mendorong inklusi asuransi di berbagai demografi dan geografi di negara tersebut. Adopsi HDFC ERGO terhadap platform Duck Creek yang low-code dan sangat mudah dikonfigurasi untuk merancang sistem perintis penerbitan polis secara waktu nyata yang didukung oleh AI menandai pencapaian signifikan, dengan perusahaan asuransi ini yang kini telah mengubah proses keseluruhan untuk lini bisnis Kesehatan dan Kebakarannya.

“Di HDFC ERGO, kami senantiasa berupaya menawarkan solusi dan pengalaman terbaik di kelasnya kepada pelanggan kami. Perilaku dan kebutuhan pelanggan saat ini telah sangat berkembang, dengan mereka mengharapkan solusi yang dinamis, sangat dipersonalisasikan, dan inovatif, serta industri asuransi bukanlah pengecualian dalam ekosistem yang berubah ini. Oleh karena itu, sebagai organisasi yang berfokus kepada pelanggan, kami mencari mitra teknologi yang dapat memungkinkan kami menawarkan produk yang inovatif, layanan yang efisien, dan wawasan analitis yang lebih baik dengan cara terintegrasi untuk memberikan pengalaman yang lancar bagi pelanggan kami. Pemberdayaan teknologi dari Duck Creek sangat pas dengan kebutuhan ini,” ujar Sriram Naganathan, Presiden & CTO di HDFC ERGO General Insurance Company Limited. “Kami merasa senang dan terhormat menerima Penghargaan Standar Keunggulan Layanan Duck Creek. Kami percaya, dengan peningkatan teknologi baru ini kami akan menetapkan tolok ukur baru di industri asuransi dan mendorong terwujudnya inklusi asuransi di India — sekaligus mendukung visi 'Asuransi bagi Semua Orang pada tahun 2047' dari IRDAI— badan pengatur asuransi di India.”

Skala proyek ini sangat besar, melibatkan lebih dari 45 pengguna bisnis, 150+ pengembang TI yang bekerja secara paralel di tujuh mitra integrator sistem yang merancang 300+ cakupan produk, 300+ aturan bisnis, dan menjalankan 10.000+ skenario pengujian. Solusi dihasilkan hanya dalam sembilan bulan, dengan produk kebakaran komersial mereka yang pertama diluncurkan, diikuti dengan produk kesehatan mereka setelahnya. Hasil utama mencakup:

Waktu peluncuran produk berkurang dari 4-5 bulan menjadi hanya empat minggu, memungkinkan tanggapan yang cepat terhadap permintaan pasar dan perubahan peraturan.

Peningkatan produktivitas yang drastis bagi agen dengan penawaran harga yang dihasilkan hampir secara langsung dan agen dapat menawarkan 4-5 pilihan produk alternatif, bukan hanya satu pilihan.

Efisiensi operasi dan pengurangan risiko dengan secara drastis mengurangi entri data manual, meminimalkan risiko kepatuhan, dan meningkatkan akurasi. Pemrosesan langsung yang dapat menyelesaikan tugas hanya dalam 3-4 menit, bukan dalam beberapa jam atau hari.

Peningkatan pengalaman pelanggan yang didorong oleh polis kini diproses hampir secara waktu nyata, bukan dalam beberapa jam atau hari. Pelanggan saat ini juga ditawarkan rekomendasi produk yang berbasis data dan opsi yang lebih sesuai, yang menghasilkan peningkatan keterlibatan.

“Kami merasa bangga menganugerahi HDFC ERGO General Insurance dengan Penghargaan Standar Keunggulan Layanan Pelanggan 2025,” ujar Christian Erickson, Wakil Presiden dan General Manajer, APAC di Duck Creek Technologies. "Transformasi digital HDFC ERGO menjadi tolok ukur inovasi dan pelaksanaan dalam industri asuransi. Sebagai konsumen pertama kami di pasar India, kami sangat bangga menjadi mitra strategis HDFC ERGO lewat penyediaan rangkaian produk kami yang mendorong hasil bisnis yang bermakna serta nilai bagi perusahaan, pelanggan, dan pemegang saham mereka. HDFC ERGO menyederhanakan pendekatan yang berfokus kepada pelanggan dan berpandangan ke depan yang menentukan masa depan asuransi. Kami mengucapkan selamat atas pengakuan yang layak mereka dapatkan ini."

Tentang Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies adalah penyedia solusi cerdas global yang menentukan masa depan industri asuransi harta benda dan aneka (P&C) dan asuransi umum. Kami adalah platform yang menjadi dasar bagi sistem asuransi modern sehingga memungkinkan industri ini memanfaatkan kekuatan cloud untuk menjalankan operasi yang tangkas, cerdas, dan berkelanjutan. Autentisitas, tujuan, dan transparansi merupakan inti dari Duck Creek, dan kami yakin asuransi seharusnya ada untuk mendampingi individu dan pelaku usaha kapan pun, di mana pun, dan bagaimana pun mereka paling membutuhkannya. Solusi kami yang terdepan di pasar tersedia secara mandiri atau dalam versi rangkaian lengkap (full suite) , dan semuanya tersedia melalui Duck Creek OnDemand . Kunjungi www.duckcreek.com untuk mempelajari selengkapnya. Ikuti Duck Creek di saluran media sosial kami untuk mendapatkan informasi terbaru – LinkedIn dan X .

Kontak Media:

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

Tentang HDFC ERGO General Insurance Company Limited:

HDFC ERGO General Insurance Company Limited, salah satu perusahaan asuransi umum sektor swasta terdepan di India, dengan promotornya HDFC Bank Limited, salah satu bank sektor swasta terdepan di India, dan ERGO International AG, entitas asuransi utama dari Munich Re Group.

Sebagai perusahaan yang mengutamakan digital, lalu berubah menjadi perusahaan yang mengutamakan AI, HDFC ERGO memimpin dalam penerapan teknologi yang menawarkan pengalaman layanan terbaik di kelasnya kepada pelanggan.

HDFC ERGO menawarkan rangkaian lengkap produk Asuransi Umum, termasuk Kesehatan, Kendaraan, Rumah, Pertanian, Perjalanan, Kredit, Siber, dan Kecelakaan Diri dalam ranah ritel serta Asuransi Properti, Kapal, Rekayasa, Kargo Laut, Kesehatan Kumpulan, dan Tanggung Gugat dalam ranah perusahaan.

Perusahaan tersebut telah mencetuskan serangkaian produk serta layanan inovatif & baru menggunakan berbagai teknologi seperti Kecerdasan Buatan (AI), Pembelajaran Mesin (ML), Pengolahan Bahasa Alami (NLP), dan Robotika. HDFC ERGO menawarkan rangkaian produk asuransi umum dan memiliki proses penjualan yang sepenuhnya digital dengan 299 cabang serta lebih dari 600 kantor digital di seluruh India. Platform teknologi HDFC ERGO telah memberdayakan pelanggan untuk memanfaatkan layanan secara digital setiap saat, dengan lebih dari 70% klaim produk ritel disampaikan secara digital dan lebih dari 80% interaksi layanan diselesaikan secara digital, dengan 10% dari interaksi ini dipandu oleh AI. Perusahaan ini menerbitkan ~34 juta polis pada FY25 dan memiliki salah satu rasio penyelesaian klaim terbaik dalam industri Asuransi Umum.

Baik produk asuransi yang unik, model layanan pelanggan terintegrasi, proses klaim terbaik di kelasnya, atau serangkaian solusi inovatif secara teknologi, HDFC ERGO telah memuaskan pelanggannya di setiap titik interaksi dan pencapaian guna memastikan pelanggan dilayani secara waktu nyata.

Media Sosial:

Facebook: https://www.facebook.com/hdfcergo

Twitter: https://twitter.com/hdfcergogic

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hdfcergo

YouTube: https://youtube.com/c/hdfcergo

Kontak Media:

Shilpi Bose

Shilpi.bose@hdfcergo.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.