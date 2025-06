La Fédération de la police nationale publie un nouveau rapport demandant un engagement fédéral renouvelé pour renforcer et moderniser la GRC

OTTAWA, Ontario, 10 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- la Fédération de la police nationale (FPN) a publié aujourd’hui le document La GRC face à l’avenir : évolution, intégration, préparation : un rapport prospectif qui décrit une marche à suivre pratique et réalisable pour renforcer le service de police national du Canada tout en préservant les avantages et le modèle intégrés et rentables de la GRC. Le rapport a été publié au cours d’un petit déjeuner avec des parlementaires plus tôt aujourd’hui, en présence de divers représentants du gouvernement et dans le cadre d’un dialogue sur l’avenir de la GRC.

Depuis plus d’un siècle, la GRC est au cœur de la sécurité publique. Elle offre des services de police coordonnés et complets dans l’ensemble des administrations fédérales, provinciales, territoriales et municipales, ainsi que des services de police autochtones et du soutien international. Son modèle intégré est une solution typiquement canadienne aux défis que posent l’immensité du territoire, la complexité des menaces et la diversité croissante des communautés.

Quinze ans après la publication du rapport du Sénat intitulé Vers une revitalisation de la tunique rouge, qui soulevait des préoccupations quant à la capacité et à la viabilité de la GRC, bon nombre des mêmes problèmes persistent aujourd’hui, non pas en raison d’un manque de perspicacité ou de recommandations, mais plutôt en raison du suivi limité et incohérent des gouvernements successifs. Depuis près de deux décennies, des rapports, des commissions et des examens indépendants énoncent à maintes reprises des mesures concrètes pour moderniser le recrutement, améliorer la formation et l’approvisionnement et stabiliser les services de police fédéraux. Pourtant, la volonté politique et les investissements soutenus ont souvent été insuffisants. Le nouveau rapport de la FPN s’appuie sur ces recommandations de longue date et met l’accent sur treize d’entre elles, offrant une voie claire et réalisable pour que le gouvernement du premier ministre Carney puisse mettre en œuvre les réformes nécessaires au renforcement du service de police national du Canada.

« La sécurité publique n’est pas un enjeu partisan, et elle ne peut être assurée de façon durable lorsque l’affectation des ressources s’effectue de façon réactive, incohérente ou politisée », a déclaré Brian Sauvé, président de la Fédération de la police nationale. « Nous reconnaissons et accueillons favorablement les engagements récents du gouvernement fédéral, notamment la promesse de 1 000 nouveaux membres de la GRC et une augmentation de l’allocation de formation des cadets, mais il faut maintenant passer à l’action. La FPN préconise ces réformes depuis des années. Avec une feuille de route claire devant lui, le nouveau gouvernement a une réelle occasion de passer des promesses à l'action et de veiller à ce que la GRC soit correctement équipée pour servir les Canadiens aujourd'hui et à l'avenir. »

Voici quelques-unes des principales recommandations :

Financement de services de police de qualité : Le sous-financement chronique pourrait être atténué par une augmentation des ressources conjuguée à une réforme ciblée, comme la flexibilité de l’affectation des ressources dans les administrations, l’amélioration des mécanismes de recouvrement des coûts, la simplification de la gestion des contrats et le financement réservé aux services de police fédéraux.

Le sous-financement chronique pourrait être atténué par une augmentation des ressources conjuguée à une réforme ciblée, comme la flexibilité de l’affectation des ressources dans les administrations, l’amélioration des mécanismes de recouvrement des coûts, la simplification de la gestion des contrats et le financement réservé aux services de police fédéraux. Recrutement et formation : Le processus de recrutement de la GRC demeure trop lent et séquentiel, ce qui pousse des candidats de qualité à se tourner vers d’autres services de police et ne répond pas aux exigences des services de police modernes. Elle doit moderniser ses processus et adopter une approche plus agile, à l’image des Forces armées canadiennes, ajouter des volets de formation distincts pour répondre aux exigences des services de police modernes, et l’allocation de formation des cadets doit être augmentée pour demeurer concurrentielle.

Le processus de recrutement de la GRC demeure trop lent et séquentiel, ce qui pousse des candidats de qualité à se tourner vers d’autres services de police et ne répond pas aux exigences des services de police modernes. Elle doit moderniser ses processus et adopter une approche plus agile, à l’image des Forces armées canadiennes, ajouter des volets de formation distincts pour répondre aux exigences des services de police modernes, et l’allocation de formation des cadets doit être augmentée pour demeurer concurrentielle. Approvisionnement en équipement : Le processus d’approvisionnement fédéral est entravé par des formalités administratives excessives et ne répond pas aux besoins urgents des services de police modernes, ce qui draine les précieuses ressources du gouvernement. Les retards dans le déploiement de l’équipement qui sauve des vies, notamment les pistolets de service, les gilets pare-balles et les caméras corporelles, compromettent la sécurité des agents et la confiance du public.



Nous demandons ce qui suit au gouvernement fédéral :

Confirmer son engagement à offrir des services de police contractuels au-delà de 2032;

Honorer son engagement d'augmenter les effectifs de la GRC et d'augmenter l'allocation de formation des cadets.

Accroître les ressources et les capacités des services de police fédéraux;

Moderniser le recrutement, la formation et la livraison de l’équipement; et soutenir une GRC plus forte et plus efficace.

« Nous avons un modèle éprouvé, des membres dévoués et des recommandations claires. Ce dont nous avons besoin maintenant, c’est d’un gouvernement prêt à agir afin que la GRC puisse relever les défis changeants des services de police modernes », a ajouté M. Sauvé.

Le rapport complet est disponible à l’adresse suivante : https://npf-fpn.com/app/uploads/securepdfs/2025/06/NPF-Report_RCMP-Facing-the-Future_June-2025_FR.pdf

À propos de la Fédération de la police nationale

La Fédération de la police nationale (FPN) représente environ 20 000 membres de la GRC en poste au Canada et à l’étranger. Nous sommes le plus important syndicat de policiers au Canada. La FPN a à cœur l’amélioration de la sécurité publique pour tous les Canadiens, y compris nos membres, en préconisant des investissements indispensables dans le continuum de la sécurité publique. Ces derniers comprennent des investissements dans les ressources policières et l’équipement moderne, ainsi que dans les programmes sociaux, notamment les mesures de soutien en matière de santé, de toxicomanie et de logement, afin d’améliorer la sécurité et la qualité de vie dans les nombreuses collectivités que nous desservons, petites et grandes, partout au Canada.

Pour en savoir davantage, consultez le https://npf-fpn.com/fr/.

Point de contact des médias :

Sarah Kavanagh

Conseillère, Relations avec les médias

Media@npf-fpn.com

604-842-6864

