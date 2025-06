PJCCI dresse le bilan de son premier semestre d’activités au pont de Québec

QUÉBEC, 10 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre d’un breffage média tenu un peu plus tôt aujourd’hui à Québec, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) a dressé le bilan de son premier semestre d’activités relatives à la réhabilitation du pont de Québec. Rappelons que le 12 novembre 2024, la rétrocession du pont de Québec au gouvernement fédéral était annoncée, et la gestion du pont a été confiée à PJCCI. Des investissements de l’ordre d’un milliard de dollars sont planifiés sur 25 ans. Depuis cette annonce, l’équipe de PJCCI s’est activée sur plusieurs fronts.

Réhabiliter un actif centenaire

Tel qu’annoncé en novembre 2024, PJCCI élabore un plan de gestion pour l’actif du pont de Québec qui débute par des inspections et diverses études afin de poser les bons diagnostics en vue de préparer un plan de réhabilitation détaillé et prioriser les travaux à exécuter. Ces travaux viseront principalement la réparation, le renforcement et la peinture de l’acier afin de le protéger contre la corrosion et améliorer l’apparence générale du pont, et pourront éventuellement toucher les piles et les semelles.

Au cours des derniers mois, PJCCI a octroyé quelques contrats de services professionnels en gestion d’actifs incluant inspections et études de capacité portante, en plus de contrats de surveillance des travaux, contrôle qualité et laboratoire. Un contrat de services professionnels de conception de plans et devis liés à des travaux de renforcement de la structure d’acier, au nettoyage et à la peinture a également été octroyé. Par ailleurs, un contrat de construction pour des travaux de réparation d’acier et de peinture a été cédé à PJCCI, permettant de poursuivre en 2025 les travaux entamés par le CN.

Équipe dédiée et nouveaux bureaux

PJCCI assurera la gestion de cet actif à partir d’un nouveau bureau situé à Québec. Une équipe de trois personnes y sera attitrée à temps plein, et le directeur, Projet a d’ailleurs été recruté. Cette équipe mènera l’ensemble de ses activités à Québec et sera constamment appuyée du personnel de Montréal dont plusieurs membres sont déjà appelés à se rendre régulièrement à Québec pour mieux connaître ce nouvel ouvrage et créer des liens avec la collectivité de la région.

Démarche participative

Afin de se familiariser avec la grande région de Québec, PJCCI a réalisé une première cartographie des parties prenantes et tenu quelques rencontres avec certains acteurs clés. De plus, PJCCI a engagé les échanges avec les représentants de huit Premières Nations et tenu plusieurs rencontres. Enfin, des outils de communication qui facilitent le suivi des activités de la Société ont également été créés, incluant une nouvelle section sur le site Internet corporatif et une infolettre.

Entente de collaboration

PJCCI assume toutes les responsabilités en tant que propriétaire de l’infrastructure et afin d’assurer la mise en œuvre du plan de réhabilitation de cet ouvrage iconique, une entente tripartite est en négociation avec ses deux partenaires et utilisateurs du pont de Québec, soit le CN, qui demeure responsable du corridor ferroviaire, et le ministère des Transports et de la Mobilité durable, responsable du corridor routier et du trottoir. Cette entente vise à optimiser la coordination et à assurer la réalisation de l’ensemble des activités et travaux sur le pont.

« En novembre dernier, notre équipe s’est engagée à redonner toute la beauté à ce grand ouvrage tout en prolongeant sa durée de vie, et nos efforts en ce sens ont été nombreux au cours des derniers mois. Une équipe dédiée a été constituée, un bureau est en place à Québec, plusieurs contrats de gestion d’actif ont été octroyés et sont amorcés, une démarche participative se déploie incluant des rencontres avec les Premières Nations, en plus de plusieurs outils de communication. Une entente de collaboration tripartite avec le CN et le gouvernement du Québec est également en négociation. Enfin, un contrat de réparation d’acier et de peinture a été cédé à PJCCI permettant le début des travaux sur le pont dès 2025. Je suis très fière de toutes ces réalisations qui témoignent de notre engagement ferme à mener à bien notre mandat qui est d’assurer la pérennité du pont de Québec », a indiqué Sandra Martel, première dirigeante de PJCCI.

