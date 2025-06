Le supercalculateur JUPITER conçu par Eviden classé comme le système le plus puissant d'Europe et 4e au niveau mondial

Paris, France – 10 juin 2025 – Eviden, la branche produit du Groupe Atos leader dans le calcul avancé, les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission, et l’analyse vidéo augmentée par l’IA annonce aujourd’hui que 57 de ses supercalculateurs figurent dans le TOP500 et le Green500, les classements mondiaux des supercalculateurs les plus puissants et les plus économes en énergie. Le nombre de systèmes Eviden dans le TOP500 a plus que doublé en cinq ans, positionnant Eviden comme le troisième plus grand fabricant mondial en nombre de systèmes classés, et le premier en Europe, en Amérique latine et en Inde.

Avec JUPITER classé n°4 dans le TOP500, sa partition JEDI à nouveau n° 1 dans le Green500 et ROMEO n° 2 dans le Green500, cette édition souligne l'engagement fort d'Eviden en matière d'innovation, de performance et d'efficacité énergétique, accélérant ainsi l'usage de l'IA et de la simulation à grande échelle dans les domaines de la science, de la recherche et de l'innovation technologique.

JUPITER ouvre une nouvelle ère pour accélérer les avancées scientifiques en Europe

En tant que système HPC et IA le plus puissant d'Europe, JUPITER ouvre une nouvelle ère de progrès scientifiques et technologiques. Capable d'effectuer 1 quintillion d'opérations en double précision par seconde une fois pleinement opérationnel, ce supercalculateur révolutionnaire dépasse déjà les 790 pétaflops, une étape clé pour relever les défis les plus complexes d'aujourd'hui et renforcer le leadership technologique de l'Europe.

Qu'il s'agisse d'améliorer considérablement les prévisions météorologiques extrêmes ou d'accélérer les avancées dans les domaines de la science du climat, des énergies durables, de l'IA, de la recherche quantique et de la biologie structurale, JUPITER donnera aux chercheurs, aux industries et aux organismes publics de toute l'Europe les moyens de stimuler l'innovation à une échelle sans précédent.

Construit par le consortium ParTec-Eviden, le système a été acquis par l'initiative européenne de supercalcul EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC JU) et est opéré par le Centre de supercalcul de Jülich (JSC). La partition JUPITER Booster (le module d’accélération), fournie par Eviden et basée sur son BullSequana XH3000, est équipée d'environ 24 000 processeurs NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip, optimisés pour des applications hautement parallèles, telles que l'entraînement de modèles d'IA, la génération de grands modèles de langage (Large language Models) ou les simulations exigeantes en calcul numérique.

JUPITER établit également de nouveaux standards en matière d'efficacité énergétique : avec plus de 60 milliards d'opérations en virgule flottante par watt, JUPITER est l'ordinateur le plus efficace au monde parmi les systèmes à l'échelle Exascale. Outre son système de refroidissement à eau chaude Direct Liquid Cooling hautement efficace fourni par Eviden, JUPITER est également conçu pour réutiliser la chaleur résiduelle générée lors de son fonctionnement pour chauffer des bâtiments et sera intégré au réseau de chauffage du campus de Jülich.

Eviden en tête du Green500, démontrant son engagement à long terme en faveur de l'informatique durable

Eviden en tête du Green500 pour la deuxième édition consécutive, avec les deux seuls systèmes – JEDI partition de JUPITER (n° 1 pour la troisième fois) et ROMEO – dépassant les 70 milliards d'opérations en virgule flottante par watt (GFlop/Watt)1, récompense des années d'innovation en faveur de technologies plus durables. Alors que les besoins en HPC et en IA ne cessent de croître, leurs besoins énergétiques augmentent également de manière exponentielle, posant des défis critiques en matière de durabilité et d'efficacité. Eviden relève ces défis depuis des années, grâce à une innovation continue dans l'architecture des systèmes, le refroidissement direct par liquide et l'optimisation logicielle afin de garantir une croissance évolutive et responsable.

Emmanuel Le Roux, Vice-président senior, Directeur mondial des activités « Advanced Computing », Eviden, Groupe Atos, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers de voir les systèmes construits par Eviden toujours en tête du classement Green500 et JUPITER classé 4e supercalculateur IA le plus puissant au monde. La livraison de JUPITER et de son centre de données modulaire en seulement 9 mois est une réalisation majeure et nous sommes impatients de le voir atteindre sa pleine capacité exascale une fois qu'il sera pleinement opérationnel. Ces classements dans les TOP500 et Green500 constituent une reconnaissance forte du rôle mondial d'Eviden dans le domaine du HPC et de l'IA, et renforcent notre leadership en Europe, en Amérique latine et en Inde, ainsi que notre engagement continu à construire des systèmes plus écologiques et plus efficaces qui façonneront la prochaine ère de l'informatique. »

A propos d’Eviden

Eviden est la branche du Groupe Atos pour les produits logiciels et matériels avec environ 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, opérant dans 36 pays et rassemblant 4 activités : le calcul avancé, les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission, et l’analyse vidéo augmentée par l’intelligence artificielle (vision AI). En tant que leader technologique, Eviden offre aux entreprises, organisations du secteur public et de défense et centres de recherche, une combinaison unique de technologies à la fois logicielles et matérielles pour les aider à tirer parti de leurs données. Fort de 4 200 talents répartis dans le monde et de plus de 2 100 brevets technologiques, Eviden dispose d’un solide portefeuille de solutions innovantes et éco-performantes d’intelligence artificielle, de calcul avancé, de sécurité, de données et d’applications.

À propos du Groupe Atos

Le Groupe Atos est un leader international de la transformation digitale avec 72 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent dans 68 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, le Groupe Atos s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, enrichies par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

1 Un indice GFlop/watt plus élevé signifie que le supercalculateur effectue plus de calculs en consommant moins d'électricité, ce qui se traduit par une plus grande efficacité, à la fois meilleure pour l'environnement et moins coûteuse à exploiter.

