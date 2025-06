IRIS : la plateforme gratuite qui révolutionne l'accès à l'information réglementée des entreprises

Paris, le 10 juin 2025 – Labrador Transparency, leader mondial de l’information réglementée, annonce le lancement d’IRIS (International Reporting and corporate Information Service). Cette plateforme digitale centralise les documents réglementés des entreprises à l’échelle mondiale, offrant un accès instantané, simple, rapide et gratuit à l’information d’entreprise.

Une réponse concrète à un constat alarmant

À l’occasion du lancement d’IRIS, Labrador Transparency a publié les résultats de la première étude mondiale sur l’accessibilité de l’information sur les rubriques Relations Investisseurs des sites internet des grandes sociétés cotées. Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

1 entreprise sur 3 n’apparaît pas parmi les 5 premiers résultats Google pour son propre Document d’enregistrement universel (DEU)*

40 % des sites internet ne disposent pas de moteur de recherche performant*

Dans près de 40 % des cas, il faut plus de 3 clics pour accéder à un rapport annuel*





Cette complexité nuit à la transparence des marchés et freine l’accès à des informations pourtant essentielles. IRIS est une réponse directe à cette problématique.

Une plateforme pensée pour la Transparence et l’impact

IRIS centralise déjà plus de 15 000 documents réglementés (DEU, rapports annuels, rapports ESG, rapports de durabilité, brochure de convocation) mis à jour quotidiennement et émanant de plus de 1 500 entreprises à travers le monde.

Avec une interface intuitive et un accès 100 % gratuit, la plateforme facilite le travail des analystes, investisseurs, journalistes, citoyens… et de toutes les parties prenantes en quête d’informations fiables, actualisées et accessibles.

IRIS en chiffres

Plus de 15 000 documents réglementés

documents réglementés Plus de 1 500 entreprises

entreprises 90% de la valeur boursière mondiale

de la valeur boursière mondiale Recherche des documents en 1 clic

clic 10 fois plus rapide pour trouver un document



« L’innovation a vocation à simplifier et à créer de la valeur partagée. IRIS rend l’information réglementée plus accessible et utile à tous », souligne Laurent Rouyrès, Président-fondateur de Labrador Transparency.

Une plateforme au service d’une économie plus responsable

En devenant société à mission en 2025, Labrador Transparency renforce son engagement en faveur de la transparence. IRIS s’inscrit dans cette vision en facilitant l’accès à une information fiable, en soutenant la prise de décision éclairée, et en contribuant à une relation de confiance durable entre entreprises et parties prenantes.

Découvrez la plateforme IRIS : https://iris-transparency.com/

*Source : Première étude mondiale sur l'accessibilité de l'information sur les sites relation Investisseur réalisée par Labrador Transparency, mars 2025.

À propos de la plateforme IRIS

IRIS est une plateforme digitale gratuite et unique qui centralise et facilite l’accès immédiat aux publications des entreprises du monde entier, simplifiant ainsi la prise de décision dans un environnement économique complexe.

À propos de Labrador Transparency

Labrador Transparency, leader de l'information réglementée depuis plus de 30 ans et société à mission depuis 2025, aide les entreprises à établir des relations de confiance avec leurs parties prenantes. Présent en France, aux États-Unis et aux Philippines, le Groupe compte 350 experts et accompagne plus de 500 clients représentant 50% de la valeur boursière mondiale. Défenseur de la Transparence, le Groupe transforme les obligations réglementaires en informations accessibles, précises et claires grâce à son expertise en conseil, design et technologie. Labrador a défini la Transparence autour d’une méthode scientifique, d’une académie de la transparence et de 4 Transparency Awards.

www.labrador-transparency.com

