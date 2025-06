Snail Games 展開年度 Steam 發行商銷售活動，帶來破天荒折扣優惠及最新更新內容

加利福尼亞州卡爾弗城, June 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的獨立互動數碼娛樂開發商與發行商 Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) (下稱「Snail Games」或「公司」),於 Steam 平台上舉辦年度發行商銷售活動,為該公司年度最具影響力的收益增長活動之一。 在 Steam Next Fest 舉行期間,Snail 旗下所有已發行的產品組合均會提供大幅折扣優惠,並為多款萬眾期待的遊戲推出預覽,該活動彰顯了公司的持續增長,以及透過其遊戲產品組合推動取得玩家的強勁勢頭。

Snail Games 舉辦的 Steam 發行商銷售活動繼續成為提升收入和獲得用戶的主要途徑,在去年活動時推動每日的單位銷售量達到非推廣期間平均水平的 1.6 倍。 Snail Games 的目標是要超越該數字,為主要遊戲提供到目前為止最高的折扣優惠,並打造出更強勁的產品組合,包括近期推出和更新內容的遊戲。 這些銷售活動不僅能創造短期收益增長的機會,更重要的是還能為舊有作品、搶先體驗遊戲及新發行作品提供極具影響力的探索機會,為玩家長期參與及持續盈利化建立基礎。

有史以來最高折扣優惠

《Bellwright》在發行商銷售期間,於 Steam 上以 8 折創下了自搶先體驗遊戲推出以來的最高折扣優惠;Snail Games 的目標是在即將推出的內容發表前先獲取玩家,這包括現已在 Epic Games Store 上架的獨家模組套件。

擁躉最愛與內容更新

《ARK Franchise Bundle》 - 《ARK: Survival Evolved》、《ARK: Survival Ascended》、《PixARK》及《ARK Park》現正利用系列的影響力來推動用戶的獲取和轉化,並為已打折的遊戲額外提供 8 折優惠。

《PixARK》 - 以立體像素為基礎的生存及生物馴服遊戲現可享有 43 折優惠,並且包含在《ARK Franchise Bundle》中。

《West Hunt》 - 多人社交推理遊戲 《West Hunt》 現在可享 5 折優惠,遊戲自 2023 年推出以來,憑藉強大的社區活動及由創作者主導的曝光程度,一直保持著長期的用戶參與。

《The Cecil: A Journey Beyond》 - 創作靈感源自現實中洛杉磯 Cecil Hotel(塞西爾酒店)的心理恐懼遊戲,現可享有 85 折優惠,並已作出全面更新。

《Chasmal Fear》 - 科幻恐懼第一人稱射擊(FPS)遊戲 《Chasmal Fear》現享有 85 折優惠,並透過大規模更新來應對玩家的回饋意見,以擴大玩家基礎及加強留存率。

《Survivor Mercs》 - 營救類 roguelite 遊戲《Survivor Mercs》可享有 62 折優惠,並提供可試玩版本,旨在推動搶先體驗遊戲的增長及基於回饋意見的開發。

重點推介即將推出的遊戲

《Robots at Midnight》 - 角色扮演動作遊戲《Robots at Midnight》將於 2025 年 6 月 19 日隆重推出,目前已可在 Steam 平台上加入到願望清單中,並可在 Xbox 上進行預購,為初期受眾建立勢頭動力。

《Echoes of Elysium》 - 角色扮演飛艇生存遊戲《Echoes of Elysium》於 Snail Games 的「立即加入願望清單」(「Wishlist Now」) 部分中獲得重點推介,在 Steam Next Fest 舉行前推出首個公開試玩版本,目的在於針對願望清單的增長,並且及早吸引玩家。

《Zombie Rollerz: The Last Ship》 - 輪上塔防類 roguelite 遊戲《Zombie Rollerz》現正參與 Steam Next Fest,並推出現場試玩版,期望在發布前能鞏固其知名度。

關於 Snail, Inc.

Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) 是一家全球領先的獨立開發商和發行商,為世界各地的消費者提供互動數碼娛樂,擁有一流的優質遊戲系列產品,設計可在各種平台上使用,包括遊戲機、PC 和流動裝置。 如欲了解更多資訊,請瀏覽 https://snail.com/。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含前瞻性陳述。 本新聞稿中包含的許多前瞻性陳述可以透過使用前瞻性詞語來識別,例如「預期」、「相信」、「可以」、「預計」、「應該」、「計劃」、「打算」、「可能」、「預測」、「繼續」、「估計」和「潛力」,或這些術語的否定形式或其他類似表達。 本新聞稿的多個地方出現前瞻性陳述,包括但不限於在 Steam 平台上的發行商銷售為該公司今年最具影響力的創造收入活動之一,亦是公司收入和取得用戶的主要驅動力,而這些銷售活動不僅能創造短期收益增長的機會,更重要的是,它們還能為舊有作品、搶先體驗遊戲及新發行作品提供極具影響力的探索機會,為玩家長期參與及持續盈利化建立基礎。 您應仔細考慮公司在截至 2024 年 12 月 31 日財政年度 10-K 表格的年報中「風險因素」部分所描述的風險和不確定性。該報告於 2025 年 3 月 26 日向 SEC 提交,還包括公司不時向 SEC 提交的其他文件,例如公司的 10-Q 表格。 公司不承擔或接受任何公開發布前瞻性陳述的更新或修訂的義務,以反映其預期的任何變化或任何此類聲明陳述所基於的事件、條件或情況的變化。

