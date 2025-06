Equativ e Sharethrough Passam a Operar Sob a Marca Equativ, Solidificando a Posição Global Como Principal Plataforma Completa de Mídia

Após fusão com a Sharethrough, a Equativ triplicou de tamanho em três anos, expandindo o alcance global e acelerando o crescimento na América do Norte

NOVA YORK, June 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equativ anuncia unificação total da Sharethrough com sua marca e operações globais, formando uma das maiores plataformas e mercados globais de mídia independente, fortalecendo sua capacidade de atender anunciantes e editores globais com transparência, inovação e tecnologia voltada para o usuário. Além disso, a Equativ se beneficia de uma reformulação completa da sua identidade visual e site.

Este marco homenageia a união das duas empresas sob o mesmo teto e marca a etapa final de um processo de integração de um ano após a Aquisição da Sharethrough pela Equativ em junho de 2024.

No ano passado, o poder combinado da Equativ e da Sharethrough acelerou significativamente seu crescimento, estabelecendo firmemente a Equativ como plataforma líder independente, utilizada por milhares de marcas globais e todas as Big Six agências. Parcerias estratégicas com grandes players como Deutsche Telekom e Titan OS, e a aquisição da Kamino Retail são exemplos do compromisso da Equativ com a inovação e o alcance global, e do papel como parceiro preferencial de profissionais de marketing orientados a resultados.

“Isso é mais do que uma reformulação de marca - é o ápice de uma visão comum de criação de uma alternativa mais dinâmica, inovadora e orientada a resultados para o atual cenário fragmentado da tecnologia de anúncios”, disse Ben Skinazi, Diretor de Marketing da Equativ. “Juntos, criamos uma plataforma global projetada para interoperabilidade, inteligência e resultados em toda a jornada da mídia.”

A nova Equativ reúne planejamento, curadoria, ativação, aprimoramento de anúncios e otimização em uma única plataforma de mídia: Maestro by Equativ , que oferece para marcas e agências um acesso a várias soluções para geração de resultados na economia da atenção de hoje. Com recursos omnicanais em CTV, vídeo, mídia nativa, de exibição e de varejo, a Equativ simplifica a pilha de tecnologia de anúncios, oferecendo desempenho e, ao mesmo tempo, mídia de qualidade, atendendo às demandas de um cenário de mídia em rápida mudança.

“Em um momento em que a inovação e o desempenho são fundamentais, a unificação da Sharethrough com a Equativ é um potente passo à frente. Com a combinação dos seus pontos fortes complementares, promovemos sustentabilidade, transparência e criatividade, viabilizando que a Horizon forneça resultados inovadores e ousados para os nossos clientes mais ambiciosos e orientados para o desempenho ", disse Alex Stone, Vice-Presidente Sênior de Parcerias com Agências e Vídeo Avançado da Horizon Media.

O cofundador e CEO da Scope3, Brian O'Kelley, disse: "Estou realmente entusiasmado com o que o futuro reserva para a Equativ, com a união da Sharethrough com a Equativ sob um único nome. De pioneiras de produtos de mídia verde a pioneiras na adoção da tecnologia agentic da Scope3, ambas as empresas têm impulsionado consistentemente o setor. Com a força das suas equipes e plataformas conjuntas, esta empresa unificada deve ter um impacto ainda maior no futuro da mídia programática."

Como Consultor Estratégico da Equativ nos últimos dois anos, Mykim Chikli, ex-CEO do Grupo Publicis na EMEA e na Ásia, e CEO da Weborama na França, acrescentou: “Durante minhas décadas trabalhando com marcas globais nas agências, pude observar a evolução do setor -- e como ele se tornou fragmentado e complexo. Além de alcançar escala, a unificação da Equativ traz clareza: uma plataforma que simplifica a execução, respeita a experiência do usuário e oferece resultados reais e sustentáveis. É exatamente o tipo de agências parceiras e anunciantes que o mercado precisa hoje.”

"A plataforma Equativ é robusta, flexível e adequada ao nosso ambiente de aplicação. As equipes da Equativ são responsivas, atentas e sempre prontas para otimizar a configuração. É uma parceria verdadeiramente confiável que viabiliza a união do desempenho publicitário com a experiência tecnológica”, disse Vincent SALINI, Diretor de Vendas Digitais da France TV Advertising.

Sobre a Equativ

A Equativ é uma plataforma completa de mídia global que capacita anunciantes e editores a alcançar resultados reais, unindo estoque e públicos premium com curadoria avançada e tecnologia de anúncios de ponta em todos os canais. Desenvolvida especificamente para a economia da atenção, a Equativ oferece qualidade, engajamento e desempenho, priorizando experiências de anúncios respeitosas e centradas no usuário. Com uma equipe de mais de 750 profissionais em 20 países, a Equativ combina escala global com profunda experiência local. Saiba mais em Equativ.com .

