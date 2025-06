Un nouveau rapport révèle que les hommes canadiens meurent trop jeunes

L'institut Movember pour la santé masculine publie un rapport détaillé sur l'état de la santé masculine au Canada qui préconise l'élaboration d'une stratégie nationale en matière de santé masculine





TORONTO, 09 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Movember, le plus important organisme caritatif mondial dédié à la santé masculine, a publié le rapport intitulé Le vrai visage de la santé masculine, qui présente les nouvelles conclusions sur l'état de la santé masculine au Canada. Le rapport révèle que plus de deux hommes sur cinq (44 %) vivant au Canada mourront prématurément de causes largement évitables, et explore les obstacles auxquels les hommes sont confrontés dans leur engagement envers les soins de santé, notamment la stigmatisation, les préjugés et les stéréotypes masculins.

Ce rapport est l'un des premiers à explorer l'impact de la santé masculine sur les femmes, les partenaires, les familles, les communautés et l'économie. Examinée sous l'angle des soins, cette dynamique est explorée en partant du principe que lorsque les hommes sont en bonne santé, c'est toute la société qui en bénéficie.

En examinant la mortalité prématurée chez les hommes canadiens, le rapport révèle que les hommes sont touchés de manière disproportionnée par le suicide et la crise des opioïdes. En 2023, le suicide était la quatrième cause de mortalité prématurée chez les hommes canadiens, ceux-ci représentant trois suicides sur quatre. De plus, au cours du premier semestre de 2024, 72 % des décès accidentels par intoxication aux opioïdes et 63 % des hospitalisations accidentelles liées à une intoxication aux opioïdes au Canada concernaient des hommes.

« Nous connaissons depuis longtemps les préjugés et les stéréotypes qui ont une incidence sur la santé masculine. Mais aujourd'hui, la situation atteint un point critique, comme en témoignent les taux alarmants de suicide, de dépendance aux opioïdes et de décès prématurés chez les hommes canadiens. » commente le Le Dr John L. Oliffe, coauteur du rapport Le vrai visage de la santé masculine, professeur et titulaire de la Chaire de recherche du Canada de niveau 1 en promotion de la santé masculine à l'Université de la Colombie-Britannique. « Ce rapport est unique en raison de l'étendue des questions et des dynamiques qu'il couvre, notamment l'impact de la santé masculine sur les femmes, les partenaires, les familles, les communautés et l'économie. Nous devons commencer à accorder une plus grande attention à cette question.

Le rapport explore également les inégalités persistantes et émergentes entre les sous-groupes d'hommes, notamment les militaires, les hommes appartenant à des minorités sexuelles et les hommes autochtones, qui sont souvent des populations négligées.

« Il était impératif que ce rapport examine spécifiquement les tendances en matière de santé chez les populations autochtones, des Premières Nations et inuites, et bien que cela ne soit pas surprenant, il reste décourageant de constater que ces populations affichent des résultats bien moins bons en matière de santé. » déclare Niigaan Sinclair, coauteur du rapport Le vrai visage de la santé masculine, écrivain, éditeur, professeur et militant basé à Winnipeg. « À titre d'exemple, l'espérance de vie des hommes inuits n'est que de 68,8 ans, soit plus de 13 ans de moins que celle des hommes non autochtones. Nous devons sérieusement commencer à nous attaquer à ces disparités. »

En réponse aux conclusions du rapport, Movember demande au gouvernement du Canada de s'engager à élaborer une stratégie nationale sur la santé masculine qui garantisse que les services, les systèmes et les politiques de santé répondent aux besoins particuliers des garçons et des hommes, en particulier ceux qui sont confrontés à des désavantages systémiques.

« La santé masculine a été reléguée trop longtemps au second plan des discussions générales sur la santé, et le Canada risque une véritable crise de santé publique s'il ne commence pas à reconnaître les défis uniques auxquels font face les hommes en matière de santé physique et mentale », commente Michelle Terry, PDG de Movember. « Le Canada peut s'inspirer des progrès réalisés par l'Australie, l'Irlande et le Royaume-Uni, qui ont pris des engagements gouvernementaux en faveur de la santé masculine, reconnaissant ainsi que la promotion de soins de santé adaptés au genre ne consiste pas à privilégier un sexe plutôt qu'un autre, mais à répondre aux besoins uniques de tous en matière de santé. »

Les conclusions du rapport sont tirées d'une nouvelle étude économique réalisée par HealthLumen, d'une analyse approfondie des tendances nationales en matière de mortalité et de deux séries de sondages commandés par l'Institut Movember pour la santé masculine. La première série consistait en un sondage représentatif à l'échelle nationale auprès de 1 502 hommes sur leurs expériences en matière de soins primaires, et la seconde en un nouveau sondage auprès de 1 365 personnes qui s'occupent d'hommes afin d'en savoir plus sur leurs expériences.

Cliquez ici pour lire le rapport complet et ses conclusions.

Cliquez ici pour consulter une carte interactive de la mortalité prématurée indiquant les taux de mortalité prématurée à travers le Canada et les principales causes de décès prématuré dans chaque région.

À PROPOS DE MOVEMBER

Depuis 2003, Movember remet en question le statu quo, bouscule la recherche en matière de santé masculine et transforme la façon dont les services de santé atteignent et soutiennent les hommes, en s'attaquant avec une détermination sans faille au cancer de la prostate, au cancer testiculaire, à la santé mentale et à la prévention du suicide.

Avec l'aide d'un réseau mondial de supporters passionnés, Movember a récolté plus de 1,6 milliards $ CA pour la santé masculine. Ces fonds essentiels ont permis de soutenir plus de 1 300 projets liés à la santé masculine dans le monde entier, contribuant ainsi à la création de certains des plus grands registres sur le cancer de la prostate au monde, basés sur les expériences réelles de centaines de milliers d'hommes. Depuis que Movember s'est engagé dans la santé mentale et la prévention du suicide en 2006, Movember a également souligné l'importance de meilleures relations sociales, de la détection précoce des troubles mentaux et de la manière dont les cliniciens peuvent mieux répondre aux hommes en détresse.

Movember continuera à promouvoir la recherche, les traitements de pointe et les comportements sains, en plaidant pour des soins de santé inclusifs, adaptés aux besoins spécifiques des hommes dans toute leur diversité. Ce faisant, Movember espère forger un avenir où les obstacles à une vie saine seront surmontés, les stigmates éliminés et où chacun aura les mêmes chances de vivre une vie longue et en bonne santé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur movember.com/fr.

À PROPOS DE L'INSTITUT MOVEMBER POUR LA SANTÉ MASCULINE

S'appuyant sur 20 ans d'investissement dans la santé physique et mentale des hommes, l'Institut Movember pour la santé masculine s'est fixé des objectifs ambitieux pour améliorer la qualité de vie de millions d'hommes dans le monde entier. En réunissant des experts mondiaux dans le domaine de la santé masculine, l'Institut vise à accélérer la recherche et à la traduire en résultats concrets et tangibles.

