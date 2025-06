Bitget Meletakkan Tumpuan pada Program Afiliasi, Mengubah Pengaruh Menjadi Pendapatan untuk Pencipta Kripto

VICTORIA, Seychelles, June 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, sebuah bursa mata wang kripto terkemuka dan syarikat Web3, menekankan bahawa program afiliasi dijadikan sebagai laluan untuk pencipta, pendidik dan komuniti crypto menjana pendapatan melalui keterlibatan mereka. Dibina berdasarkan semangat Web3, program ini memberikan komisen yang besar, ganjaran berlapis dan alatan berguna untuk membantu rakan kongsi mengembangkan pengaruh mereka—dan kripto mereka. Menyokong semua orang, daripada pencipta kandungan solo hingga komuniti Web3 berskala besar, program afiliasi ini menawarkan model pintar dan berskala untuk mengewangkan pengaruh crypto.

Afiliasi boleh memperoleh sehingga 50% komisen daripada yuran dagangan pengguna yang dirujuk, dengan bonus tambahan tersedia untuk pencapaian dan rakan kongsi berprestasi tinggi. Program ini dibina mengikut skala, sama ada untuk pencipta kandungan individu atau komuniti tertumpu kripto yang lebih besar. Penjejakan masa nyata, sokongan khusus dan sumber pemasaran memberikan ahli gabungan alat untuk mengembangkan jangkauan mereka dan mengewangkan dengan lebih berkesan.

Sebagai yang pertama dalam kalangan pertukaran berpusat, Bitget melancarkan program afiliasi atas rantaian pada tahun 2025—membawa tahap keteruan dan kawalan baharu. Sistem ini memanfaatkan data atas rantaian untuk mengesahkan rujukan dan menjejak pembayaran, menghapuskan tekaan serta memberi lebih keyakinan kepada rakan kongsi terhadap pendapatan mereka. Afiliasi boleh memantau segala-galanya daripada penglibatan dompet hinggalah ke pembayaran secara masa nyata, semuanya dikuasakan oleh kontrak pintar.

Program afiliasi sejajar dengan ekosistem Bitget yang lebih luas, yang termasuk perdagangan salinan, pasaran kecairan tinggi, penyepaduan API lanjutan dan sokongan setempat. Ini memudahkan rakan kongsi untuk menyesuaikan kempen, melibatkan khalayak mereka dan berkembang dengan platform.

“Ekonomi pencipta dalam kripto berkembang pesat, tetapi pengewangan tidak sentiasa seiring,” kata Vugar Usi Zade, COO di Bitget. "Dengan membawa ganjaran afiliasi ke atas rantaian dan mereka bentuk alat untuk pencipta dari semua peringkat, Bitget mengubah pengaruh menjadi aliran hasil yang sebenar dan berskala, tanpa helah dan ilusi.”

Dengan ganjaran peringkat atasan, penjejakan telus dan infrastruktur dalam rantaian, program afiliasi Bitget menawarkan pandangan baharu tentang pengewangan kripto. Dibina untuk mereka yang mendorong perbualan, membentuk komuniti dan mengembangkan ruang dari bawah ke atas.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila lawati di sini.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka di dunia. Memberikan perkhidmatan kepada lebih 120 juta pengguna di lebih 150 negara dan rantau, bursa Bitget komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri perdagangan salinan perintisnya dan penyelesaian perdagangan lain. Bitget turut menawarkan akses secara masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum serta harga mata wang kripto yang lain. Bitget Wallet yang sebelum ini dikenali sebagai BitKeep, merupakan dompet kripto berbilang rantaian bertaraf dunia yang menawarkan pelbagai penyelesaian dan ciri Web3 yang komprehensif, termasuk kefungsian dompet, pertukaran token, NFT Marketplace, pelayar DApp dan pelbagai lagi.

Bitget berada di barisan hadapan dalam memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA, dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM, termasuk menjadi rakan kongsi global atlet Kebangsaan Turki Buse Tosun Çavuşoğlu (Juara gusti dunia), Samet Gümüş (Pemenang pingat emas tinju) dan İlkin Aydın (Pemain pasukan bola tampar kebangsaan), untuk memberikan inspirasi kepada komuniti global bagi merangkul masa depan mata wang kripto.

Untuk maklumat lanjut, layari: Laman web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: media@bitget.com

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika mengalami kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa diperoleh dan pengalaman kewangan peribadi serta kedudukan kewangan perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi pada masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila rujuk Syarat Penggunaan kami.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fd38e9a6-0f58-495e-b04a-3d10c64d5b52

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.