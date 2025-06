AI-Media Mengubah Konsep Aksesibilitas Global dengan LEXI Voice di InfoComm 2025

Stan #5389 + AVIXA TV Studio: Menghadirkan Terjemahan Multibahasa Real Time pada Skala Besar

NEW YORK, June 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media (ASX: AIM), pemimpin global dalam solusi bahasa berteknologi AI, akan melakukan debutnya pada platform LEXI VOICE yang penuh terobosan di InfoComm 2025, yang menetapkan tolok baku baru untuk aksesibilitas multibahasa secara langsung. Pengunjung dapat mendatangi Stan #5389 atau menonton melalui AVIXA TV Studio untuk menyaksikan bagaimana LEXI VOICE menerjemahkan secara langsung konten lisan menjadi audio bersuara alami dalam lebih dari 100 bahasa, yang mengubah konsep bagaimana dunia terhubung.

Menyusul peluncurannya yang mendulang pujian di NAB Show 2025, LEXI VOICE menggabungkan pembuatan takarir secara langsung, terjemahan berbasis AI, dan sintesis suara mirip manusia, yang super akurat untuk menghasilkan output multibahasa serempak dengan lancar secara real time. LEXI VOICE dapat digunakan untuk berbagai acara mulai dari konferensi tingkat tinggi global, siaran langsung, pertemuan (town hall) perusahaan, atau pengarahan (briefing) pemerintah. Dengan demikian, kreator konten memiliki bekal alat untuk mengatasi kendala bahasa dan meningkatkan inklusi, dengan mudah.

“Di antara teknologi AV dan penyiaran, LEXI VOICE tampil menonjol sebagai mesin pertumbuhan yang canggih—bukan sekadar alat kepatuhan,” ujar Tony Abrahams, CEO AI-Media. “InfoComm merupakan panggung sempurna untuk menunjukkan bagaimana teknologi kami bukan sekadar menerjemahkan—teknologi ini mentransformasi komunikasi.”

AVIXA TV Siaran dalam Tiga Bahasa - Didukung oleh LEXI

AI-Media dengan bangga menjalin kemitraan dengan AVIXA TV Studio (Stan #7861) untuk menyajikan siaran langsung dalam tiga bahasa pertama kalinya dalam bahasa Inggris, Spanyol, dan Jerman. Didukung oleh LEXI VOICE, LEXI TEXT, dan LEXI TRANSLATE, produksi ini menggunakan alur kerja berbasis cloud sepenuhnya, melalui kolaborasi dengan AWS, Ross Video, dan mitra lainnya - yang menunjukkan bagaimana aksesibilitas AV atau acara penyiaran apa pun yang skalabel dan real time kini dapat dicapai.

Temukan Rangkaian Lengkap Produk LEXI di InfoComm 2025

Di stan #5389, pelajari ekosistem LEXI yang lengkap, yang dirancang untuk era komunikasi hibrida masa kini:

LEXI VOICE – Terjemahan suara multibahasa secara real time dengan output audio mirip manusia untuk menjangkau audiens di mana saja.

– Terjemahan suara multibahasa secara real time dengan output audio mirip manusia untuk menjangkau audiens di mana saja. LEXI TEXT – Pembuatan takarir dengan dukungan AI yang memiliki latensi rendah dan akurasi tinggi untuk acara yang disiarkan langsung dan kombinasi (berformat fisik dan virtual).

– Pembuatan takarir dengan dukungan AI yang memiliki latensi rendah dan akurasi tinggi untuk acara yang disiarkan langsung dan kombinasi (berformat fisik dan virtual). LEXI TRANSLATE – Terjemahan takarir yang didukung AI untuk memperluas aksesibilitas ke audiens global.





Pesan pertemuan di tempat (onsite) atau online untuk melihat bagaimana LEXI dapat meningkatkan strategi komunikasi global Anda.

Tentang Ai-Media

Didirikan di Australia pada tahun 2003, AI-Media (ASX: AIM) adalah pemimpin global dalam pembuatan takarir, terjemahan, dan aksesibilitas suara secara langsung yang didukung AI. Dengan operasi di 25+ negara, AI-Media memberikan otomatisasi, skalabilitas, dan presisi yang tidak tertandingi melalui ekosistem menyeluruhnya, termasuk LEXI, iCap, Alta, Encoder Pro, dan LEXI Toolkit. Terobosan terbarunya, LEXI VOICE, mentransformasi penyajian dan konsumsi konten yang disiarkan langsung—mengubah aksesibilitas menjadi keuntungan strategis bagi lembaga penyiaran, perusahaan, dan pembuat konten di seluruh dunia.

