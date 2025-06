AI-Media redefine la accesibilidad global con LEXI Voice en InfoComm 2025

Stand #5389 + AVIXA TV Studio: Experimenta la traducción multilingüe a escala en tiempo real

NUEVA YORK, June 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media (ASX: AIM), el líder mundial en soluciones lingüísticas impulsadas por inteligencia artificial (IA), presentará su plataforma innovadora de LEXI VOICE en InfoComm 2025, estableciendo un nuevo punto de referencia en accesibilidad multilingüe en tiempo real. Los asistentes pueden visitar el stand #5389 o sintonizar a través de AVIXA TV Studio para presenciar cómo LEXI VOICE traduce al instante el contenido hablado en audio de sonido natural en más de 100 idiomas, redefiniendo la forma en que el mundo se conecta.

Posteriormente a su aclamado lanzamiento en Nab Show 2025, LEXI VOICE combina subtitulado en vivo de alta precisión, traducción impulsada por inteligencia artificial (IA) y síntesis de voz realista para ofrecer una salida multilingüe transparente y simultánea en tiempo real. Ya sea impulsando cumbres globales, transmisiones en vivo, asambleas corporativas o reuniones informativas gubernamentales, LEXI VOICE equipa a los creadores de contenido para trascender las barreras del idioma y ampliar la inclusión, sin agregar complejidad.

"Mientras los segmentos de audio y video (AV) y transmisión se integran, LEXI VOICE se destaca como un motor de crecimiento potente, no solo como una herramienta de cumplimiento", dijo Tony Abrahams, director ejecutivo de AI-Media. "InfoComm es el escenario perfecto para mostrar cómo nuestra tecnología no solo traduce, también transforma la comunicación".

AVIXA TV se vuelve trilingüe - Desarrollado por LEXI

AI-Media se enorgullece de asociarse con AVIXA TV Studio (Stand #7861) para ofrecer la primera transmisión en vivo trilingüe en inglés, español y alemán. Con la tecnología de LEXI VOICE, LEXI TEXT y LEXI TRANSLATE, esta producción utiliza un flujo de trabajo totalmente basado en la nube, en colaboración con AWS, Ross Video y otros socios, lo que demuestra cómo ahora se puede lograr accesibilidad escalable en tiempo real para cualquier evento audiovisual o de transmisión.

Descubra la suite LEXI completa en InfoComm 2025

En el stand #5389, explore el ecosistema completo de LEXI, diseñado para la era de comunicación híbrida actual:

LEXI VOICE: traducción de voz multilingüe en tiempo real con salida de audio realista para atraer a audiencias en todo el mundo.

traducción de voz multilingüe en tiempo real con salida de audio realista para atraer a audiencias en todo el mundo. TEXTO LEXI : subtítulos con inteligencia artificial (IA) de baja latencia y alta precisión para eventos en vivo e híbridos.

: subtítulos con inteligencia artificial (IA) de baja latencia y alta precisión para eventos en vivo e híbridos. LEXI TRANSLATE: traducción de subtítulos impulsada por inteligencia artificial (IA) para ampliar la accesibilidad a través de audiencias globales.



Reserve una reunión en el sitio o en línea para ver cómo LEXI puede mejorar su estrategia de comunicación global.

Acerca de AI-Media

Fundada en Australia en 2003, AI-Media (ASX: AIM) es un innovador mundial en subtitulado, traducción y accesibilidad de voz en vivo impulsados por inteligencia artificial. Con operaciones en más de 25 países, AI-Media ofrece automatización, escalabilidad y precisión inigualables a través de su ecosistema de extremo a extremo, incluyendo LEXI, iCap, Alta, Encoder Pro y LEXI Toolkit. Su avance más reciente, LEXI VOICE, transforma la forma en que se entrega y consume el contenido en vivo, convirtiendo la accesibilidad en una ventaja estratégica para difusoras, empresas y productores de contenido en todo el mundo.

Contacto de Medios Fiona Habben Directora de Marketing Global fiona.habben@ai-media.tv

